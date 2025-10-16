Komoly válságban van az Európai Unió – a nyugatiak pedig ujjal mutogatnak ránk

„Ha az Európai Unió meg akarja őrizni a jólétét, illetve a társadalmi és a hozzá kapcsolódó politikai stabilitását, akkor elengedhetetlen, hogy egy új növekedési pályára álljon” – mondta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Komoly válságban van az Európai Unió / Fotó: AFP

A politikus szerint az unió versenyképességi válsága nem új keletű. Ennek gyökerei legalább másfél évtizede alakultak ki: a 2000-es években az unió lemaradt az Egyesült Államok és Kína mellett, ez pedig egybeesett az EU bővítésével.

A Századvég Vidék Konferencia 2025 nevű konferenciáján a miniszter elmondta, hogy Nyugat-Európában kialakult az a kép, hogy a kelet-európai országok csatlakozása miatt esett vissza az EU teljesítőképessége.

„Ez talán indokolja a hosszú ideje tartó bővítési apátiát, ami a megítélésem szerint az Európai Unió számára egy kihagyott versenyképességi lehetőség” – tette hozzá. Az uniós ügyekért felelős miniszer szerint

nem lehet a versenyképességet a bővítéssel és a velejáró felzárkóztatással szembeállítani.

Emlékeztetett, hogy a 2024-es magyar elnökség idején több pontból álló versenyképességi megállapítást tettek le az asztalra. A budapesti nyilatkozat magában foglalja

a vállalatokat súlytó adminisztratív terhek csökkentését,

az energiaárak mérséklését,

az európai GDP legalább 3 százalékának a kutatás-fejlesztésre való fordítását,

a közös európai védelmi ipari bázis létrehozását.

Bóka János szerint a javaslataik magában foglalták a területfejlesztéseket és a gazdaságélénkítést is.

„Talán ez az utolsó intézményi ciklus, amikor még van lehetőség arra, hogy egy meglehetősen ambiciózus menetrendben ezek a strukturális reformok elinduljanak. Ha most sem sikerül ezen területen áttörést elérni, akkor Európa végképp lemarad a globális innovációs versenyben” – jelentette ki.

Hozzátette, hogy egy évvel a magyar elnökség után nem történt érdemi előrelépés a legtöbb területen, konkrét jogalkotási javaslat nem jelent meg. Erről beszélt Mario Draghi korábbi olasz kormányfő, az Európai Központi Bank volt elnöke, aki szerint Európa növekedési alapjai tovább gyengültek.