Profitparadoxon: mindenki venné, mégis adták délelőtt a 4iG részvényeit

Csak az OTP tudott lépést tartani ma délelőtt a 4iG-val, amely másfél milliárdos forgalmat produkált. Profitrealizálás tanúi lehettünk a pesti parketten. A kurzus pár órás mélyrepülést követően, már délben visszatért a reggeli kiindulópontra. Úgy tűnik, a befektetők, csak azért vették ki a pénzt, hogy újra visszategyék.
Faragó József
2025.10.16, 12:46
Frissítve: 2025.10.16, 12:59

Szerdán reggel még nagyot pattant a 4iG, majd a nap végére szinte köröket vert a halovány napot kifogó hazai blue chipekre. Ehhez képest csütörtök délelőtt brutális forgalommal adták a részvényt. Mi történt egyik napról a másikra? Profitrealizálás indult a piacon.

profitrealizálás
Megindult a profitrealizálás / Fotó: Róka László / MTI

Pár órás profitrealizálás

A 4iG már csütörtök délelőtt másfél milliárdos forgalmat produkált, amit csak a bő milliárdos forgalmat hozó OTP közelített meg. A Mol és a Richter épp csak kibújt a 100 millióból, míg a Magyar Telekomnak ez sem sikerült. A 4iG jegyzése minimális pluszban, 3400 forintról indult, majd meredeken süllyedt 3150 forintig. Onnan kezdett visszakapaszkodni, s déli harangszóra már újra 3400 forint közelében járt. 

A délelőtti órákban 5 százalékos mínuszban is járt a kurzus.  

A fórumozó kisbefektetőket nem igazán lepte meg a kitárazás. Az elmúlt napok milliárdos forgalommal zajló felívelése magában hordozta annak lehetőségét, hogy 

az egyre vaskosabb profitot kiveszik a befektetők. 

A tőzsdei páternoszter ugyanis veszélyes üzem. Nagyon nem mindegy, hogy ki mikor száll be, és száll ki a szeszélyesen emelkedő és süllyedő kabinokból. 

Nincs annál bosszantóbb, mint amikor valaki vigyázatlanul benn felejti az árfolyamnyereséget, 

s a szeme láttára olvad el a realizálatlan profit.

Jellemző az elsöprő vételi hangulatra, hogy délelőtt a fórumosok is csak azon spekuláltak, mikor érdemes újra belevenni a 4iG-ba, s az esés óráiban is töretlenül reménykedtek abban, hogy délutánra újra pluszba emelkedik az árfolyam. Nos, 

a déli harangszót már enyhe pluszban hallgatta a kurzus. 

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény14:14:13
Árfolyam: 3,490 HUF +110 / +3.15 %
Forgalom: 2,123,734,125 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Sorjáznak a hírek

Nem véletlenül emelkedett korábban soha nem látott szintekre a 4iG kurzusa. A papír háza tájáról folyamatosan sorjáznak az árfolyamot mozgató jó hírek. 

  • Legutóbb az új korszakot nyitó adatkábelprojekt: a 4iG csoport, az Európai Bizottság és a GÉANT együttműködésében megvalósuló EAGLE-projekt Albániát köti össze Egyiptommal, új adatútvonalat nyitva a Földközi-tenger alatt.  
  • Két hete a 4iG csoport új tagvállalataként lépett színre a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft., Magyarország egyik legnagyobb, kizárólag nagykereskedelmi, vezetékes távközlési és infokommunikációs infrastruktúra-szolgáltatásokat nyújtó vállalata. 
  • Egy hónapja közölték, hogy a 4iG csoport stratégiai megállapodásra léphet a Nokiával az IP-hozzáférési és DWDM-átviteli központi gerinchálózatok modernizálása és egységesítése érdekében.
     

