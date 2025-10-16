Szorul a hurok Ukrajna körül – végzetes támadást szenvedett el éjjel: azonnali gázimport kell, különben nem bírják tovább
Ukrajna ismét orosz rakétatámadások miatt vesztett el kulcsfontosságú gáztermelő és -feldolgozó létesítményeket, ezért a kormány kénytelen növelni az importot, hogy biztosítani tudja a téli energiaellátást. A Naftogaz vezérigazgatója szerint az éjszakai támadások több létfontosságú üzem működését is leállították – ez már a hatodik nagyobb csapás volt az ukrán gázinfrastruktúra ellen október eleje óta. Meglehet: gázimport nélkül nem biztos, hogy Ukrajna túléli a telet.
Szerhij Koreckij, az állami Naftogaz vezérigazgatója a támadások után közölte: Ukrajna kénytelen lesz több földgázt importálni, hogy pótolja a kiesett termelést. Bár pontos adatokat nem közölt, annyi bizonyos, hogy több kulcsfontosságú üzem – köztük kompresszorállomások és feldolgozólétesítmények – leállt, ami érezhetően visszaveti a belföldi kitermelést.
Az orosz éjszakai támadás több létfontosságú létesítmény működését megbénította. Az október eleje óta tartó hatodik nagyszabású akció súlyosan érinti az ország gáztermelését
– fogalmazott Koreckij. A támadások célzottan az energetikai infrastruktúrát érik, köztük azokat az üzemeket, melyek a lakossági és ipari gázellátás gerincét adják. A károk pontos mértékét még felmérik, de az első jelentések szerint több helyen teljes leállás történt.
Nem biztos, hogy Ukrajna túléli a telet
Az ukrán kormány hónapok óta készül a télre, de a friss támadások újabb csapást mértek az előkészületekre. A gáztárolókban jelentős tartalékot halmoztak fel, ám ez csak akkor elegendő, ha a belföldi termelés is folytatódik. A kiesés miatt az ország most fokozni kényszerül az importot, hogy elkerülje az ellátási zavarokat. A helyzet különösen érzékeny, mert
Ukrajna hagyományosan a saját termeléséből fedezi szükségleteinek nagy részét, az importot inkább stratégiai tartalékként használja.
Most viszont a külföldi beszerzés válhat az egyetlen biztonsági forrássá – miközben az energiaárak az európai piacon is magasak, és a logisztikai útvonalak háborús kockázatoknak vannak kitéve.
Az orosz hadsereg az utóbbi hetekben látványosan megváltoztatta támadási stratégiáját: a frontvonalak helyett egyre inkább az ukrán gazdaság alapjait, az energiaipart veszi célba.
Az október eleje óta tartó offenzíva során több tucat áramtermelő és gázfeldolgozó létesítményt ért találat, köztük olyanokat is, melyek kulcsszerepet játszanak az ország hálózatában.
A cél nyilvánvaló: megbénítani az ukrán infrastruktúrát, csökkenteni az ipari termelést, és ellehetetleníteni a lakossági energiaellátást a tél beköszönte előtt.
Gázimport nélkül fűtésbiztonság sem lesz
A Naftogaz korábban már jelezte, hogy amerikai cseppfolyósított földgázt is vásárol, részben európai közvetítéssel. Az újabb támadások azonban azt jelentik, hogy ezek a mennyiségek sem lesznek elegendők. Ukrajna most az európai partnerekkel egyeztet arról, hogyan lehetne növelni az ellátást Lengyelország és Szlovákia felől.
Egyes becslések szerint 30-40 százalékkal több importgázra lehet szükség a tél folyamán, mint amit korábban terveztek.
A finanszírozás újabb kihívás: az importgáz drága, az ország költségvetése pedig háborús üzemmódban működik. A kormány ezért nemcsak az energiacégekkel, hanem a nyugati partnerekkel – köztük az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval – is tárgyal az esetleges hitelgaranciákról és segélyprogramokról.
Kijevben október 3-án megkezdődött a fűtési szezon a kórházakban, iskolákban, óvodákban és más szociális intézményekben. Ugyanakkor Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko egyelőre nem nevezte meg a lakóépületek fűtéshez való csatlakozásának dátumát. Október 10-én Lviv polgármestere, Andrij Szadovij bejelentette, hogy a városban néhány héttel elhalasztják a fűtési szezon kezdetét az orosz támadások miatt.