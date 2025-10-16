A legnagyobb európai fesztiválokat, köztük a Primaverát, a Lollapaloozát és a Roskildét is tömörítő Yourope levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez. A szövetség azt kéri, hogy Budapest vállaljon aktív szerepet a Sziget Fesztivál jövőjének biztosításában. A levélről egy fesztiválipari szereplő számolt be.

Európa legnagyobb fesztiváljai Karácsony Gergelynek üzentek: szerintük a főpolgármester nélkül nem lesz Sziget Fesztivál / Fotó: Balogh Zoltán

A szóban forgó dokumentum nem nyilvános, a fesztiválipari szereplő a Telexhez juttatta el. A levélben a Yourope hangsúlyozza: a Sziget nem csupán zenei rendezvény, hanem Budapest és Magyarország egyik legfontosabb kulturális márkája, amely alapértékei – a szabadság, a nyitottság és a sokszínűség – miatt is kiemelkedő. A levél szerint a fesztivál a külföldi látogatók révén tetemes gazdasági bevételt termel, hozzájárul a főváros és az ország GDP-jéhez, valamint erősíti Budapest nemzetközi hírnevét.

A szövetség ezért arra kéri a fővárosi önkormányzatot, hogy a Sziget új magyar tulajdonosaival hosszú távra és kedvező feltételekkel szerződjön, és könnyítse az engedélyezési folyamatokat.

A levél szerint ez segítené leginkább, hogy a Sziget megőrizze jelenlegi méretét és nemzetközi súlyát. A Yourope levelében kiemeli: a Sziget nemcsak kulturális, hanem gazdasági érdek is. Az évente több százezer külföldi fesztiválozót vonzó esemény közvetlen és közvetett módon is komoly bevételt termel a városnak, miközben a turizmuson keresztül multiplikátorhatást gyakorol más ágazatokra is. A szervezet ezért azt kéri, hogy Budapest partnerként kezelje a fesztivált, és ne csupán bérlőként.

A Sziget Fesztivál alapítója nem kertelt

Miközben a levél a városi támogatás fontosságát hangsúlyozza, a háttérben feszült egyeztetések zajlanak a fesztivál jövőjéről. Gerendai Károly korábban arról beszélt, hogy ha a következő hetekben nem születik megállapodás, 2026-ban elmaradhat a Sziget. Az alapító szerint már zajlanak a tárgyalások arról, hogy a külföldi tulajdonos kivonulása után a fesztivál ismét magyar kézbe kerüljön, de az idő sürget: a legtöbb európai fesztivál már ősszel elkezdi a jövő évi programok bejelentését és a jegyértékesítést.