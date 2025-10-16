Deviza
EUR/HUF390.02 -0.16% USD/HUF334.56 -0.27% GBP/HUF449.44 -0.04% CHF/HUF419.46 -0.38% PLN/HUF91.73 -0.13% RON/HUF76.64 -0.2% CZK/HUF16.06 -0.2% EUR/HUF390.02 -0.16% USD/HUF334.56 -0.27% GBP/HUF449.44 -0.04% CHF/HUF419.46 -0.38% PLN/HUF91.73 -0.13% RON/HUF76.64 -0.2% CZK/HUF16.06 -0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,034.84 +0.21% MTELEKOM1,800 -0.56% MOL2,756 +0.22% OTP30,470 +0.13% RICHTER10,310 +0.39% OPUS558 +0.72% ANY7,300 0% AUTOWALLIS159.5 -0.94% WABERERS4,850 0% BUMIX9,692.33 +0.19% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,220.64 -0.02% BUX103,034.84 +0.21% MTELEKOM1,800 -0.56% MOL2,756 +0.22% OTP30,470 +0.13% RICHTER10,310 +0.39% OPUS558 +0.72% ANY7,300 0% AUTOWALLIS159.5 -0.94% WABERERS4,850 0% BUMIX9,692.33 +0.19% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,220.64 -0.02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
luxusmárka
luxusmárkabolt
divatház

Luxusdivatmárkákat büntetett az Európai Unió

Az Európai Unió trösztellenes felügyeleti szerve összesen 157 millió eurós bírságot szabott ki a Guccira, a Chloéra és a Loewe-re, amiért rögzítették a kiskereskedelmi partnereik viszonteladási árait.
VG
2025.10.16, 11:38

A pénzbüntetés kiszabására azután került sor, hogy az Európai Bizottság 2023 áprilisában meglepetésszerű razziákat, 2024 júliusában pedig hivatalos trösztellenes vizsgálatot indított a vállalatoknál.

Hatalmas bírságot kaptak az Európai Uniótól a legnagyobb divatházak. Fotó: CFOTO / NurPhoto
Hatalmas bírságot kaptak az Európai Uniótól a legnagyobb divatházak / Fotó: Cfoto / NurPhoto

Az Európai Unió szerint a cégek versenyellenes magatartása növelte az árakat, és csökkentette a fogyasztók választási lehetőségeit

A bizottság közölte, hogy azért szabta ki a bírságokat, mert a három márka „korlátozta a velük együttműködő, független kiskereskedők azon képességét, hogy saját online és offline kiskereskedelmi áraikat megállapítsák”. Az EU trösztellenes felügyeleti szerve szerint az ilyen versenyellenes magatartás növeli az árakat, és csökkenti a fogyasztók választási lehetőségeit. 

„Ez a döntés erős jelzést küld a divatiparnak, hogy ezen túlmenően nem fogjuk tolerálni ezt a fajta gyakorlatot Európában” – mondta Teresa Ribera, az EU trösztellenes biztosa egy nyilatkozatban.

Mindhárom márka büntetéseit csökkentették, miután elismerték a jogsértéseket, és együttműködtek a bizottsággal. 

Brüsszel 119,7 millió eurós bírságot szabott ki a Kering tulajdonában lévő olasz Gucci márkára – messze a legnagyobbat a három vállalat közül – a 2015 áprilisa és 2023 áprilisa közötti jogsértések miatt. A francia Chloé márka 19,7 millió eurós bírságot kapott a 2019 decembere és 2023 áprilisa közötti jogsértésekért, míg a francia LVMH luxuscégcsoport tulajdonában lévő, spanyol Loewe márka 18 millió eurós bírságot kénytelen fizetni a 2015 decembere és 2023 áprilisa közötti jogsértési időszakra.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu