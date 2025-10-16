El Kazovszkij a Godot Galériában – műkereskedelem és árak

El Kazovszkij a rendszerváltás előtti és utáni évtizedek figuratív képzőművészeinek egyik legfontosabb alkotója, és életműve műkereskedelmi szempontból is releváns példa arra, miként lehet a kortárs művek értékét emelni. A hagyatékot egy alapítvány gondozza. A Magyar Nemzeti Galériában tíz évvel ezelőtt rendezték meg nagyszabású posztumusz tárlatát, amely harmincezres látogatószámával az MNG egyik legnépszerűbb egyéni kiállítása volt. Mindez azért fontos a műkereskedelmi árakra vonatkoztatva, mert kiállítások, galériás megjelenések után megnő a figyelem, ami rövid távon emelheti az árakat. Egy ismert műkereskedelmi mondás szerint a művészek ára haláluk után mindig felmegy. Ez csak abban az esetben igaz, ha van egy galériás, aki rengeteg energiát tesz bele, hogy fenntartsa az érdeklődést. A kortársak esetében a művész ugyanis kulcsszereplő, és amíg él, ő maga mozgatja a szálakat.

El Kazovszkij a Godot Galériában / Fotó: Godot Galéria

El Kazovszkij rendszeres szereplője a hazai aukcióknak, sőt az online piactereken is mindig találhatunk tőle képeket, bár ezek általában a kisebb méretű, olcsóbb tételek, pár százer–százezer forint körüli ársávban. Aukciós leütései a pár milliós sávban mozognak, de az 5 millió forintot nem szokták meghaladni. Virág Judit és a Kieselbach Galéria aukcióin több mint harmincszor szerepelt El Kazovszkij-kép. Virág Juditnál 2020 novemberében volt egy 6,5 millió forintos leütés egy Ötösfogat című képért, ami 3,4 millió forintról indult. A Kieselbachnál 5 millió forintért kelt el 2017 októberében a Fehér csendélet, ez is 3,4 milló forintról indult. Mindkét mű vegyes technikájú objekt. Mindkét helyen volt egy-egy négymilliós leütés, a Kintornás 2019 májusában és a Madár című festmény 2020 szeptemberében. Kieselbachnál 2016 októberében egy 4 képből álló sorozat 3,2 millió forintért kelt el. 2019 decemberében a Dobossy aukciósháznál egy állatobjekt egy performanszból 260 ezer forintért kelt el. 2020 novemberében a Blitz Galériánál egy vándor állatobjekt 3,6 millió forintos leütési áron kelt el.

El Kazovszkij: Táncosnő két kísérővel II. / Fotó: Godot Galéria

A Godot Galéria vezetője, Kozák Gábor közlése szerint a Bálványállítás kiállítás felénél 21 millió forint összeladásnál járnak, és több képre még tárgyalásban vannak. Érdekesség, hogy a vásárlók közül hárman férfiak, és hat nő vett képet, ami beleilleszkedik abba a trendbe, hogy egyre több nő száll be a gyűjteményépítésbe. Erre a kiállításra gyűjtők adták be a képeiket, és az árakat is ők határozták meg. Emiatt akadtak erősen felülárazott alkotások (9 és 13 millió forintos árakon), amit a beadó úgy indokolt, hogy nem szívesen válik meg a képtől, és biztos benne, hogy értéke tovább emelkedik majd, amit ő lehet, hogy az életkora miatt nem él meg, ezért a holnapi, holnaputáni árat kéri el a főművéért.