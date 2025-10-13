Kedvező fordulat a Richternél, biztató a Magyar Telekom mozgása

A nemzetközi hangulatot a héten a közel-keleti tűzszünettel kapcsolatos hírek és az olaj árának enyhülése támogatta, miközben a dollár gyengülése és a lazuló globális pénzügyi kondíciók a feltörekvő piacoknak kedveztek. Az MSCI feltörekvő index 2025-ben többéves csúcsa felé halad, ami kockázatvállalási étvágyat jelez. Európában a francia politikai bizonytalanság átmeneti kockázatkerülést hozott, de szektorszinten a félvezetők erősek maradtak; a széles Stoxx 600 összességében oldalazott. Hazai fronton a BUX 100 ezer pont közelében ingadozott; a napközbeni beszámolók szerint a vezető papírok vegyesen teljesítettek (OTP–Mol gyengélkedés, Richter relatív erősödés), miközben az energiaszektor körüli régiós hírek tematizálták a sajtót.
Az elmúlt napokban az OTP továbbra is az emelkedő trendben mozog, annak a felső harmadában történt eddig csak korrekció. Rövid távon a lokális csúcs felé kapaszkodás a bázisszintek fölött zajlik. A piaci híráram szerint a 29–30 ezer körüli zóna kulcstartomány: a napi jegyzések ezt tesztelték pénteken is. A lendület fennmaradt, de a jelzések rövid távon óvatosságot indokolnak. Az OTP trendje összességében pozitív a hazai blue chipek közül.
A Richter újra a 200 napos átlag felett, jelentős forgalommal zárt a múlt hét utolsó kereskedési napján, ami kedvező fordulatot jelent. A tartós trendhez azonban további megerősítésekre van szükség. Nemzetközi háttértényezőként támasztja az árfolyamot az egészségügyi szektor globális felpattanása. A Richter továbbra is kedvező irányban mozog együtt a fejlett piaci egészségügyi szektorral. Technikai szemmel ez javította a rövid távú momentumot, de a felső ellenállások előtt célszerű a kockázat-hozam mérlegelése.
A Molnál a múlt heti hírek továbbra is óvatos technikai képet festenek: bár a 2656–2700 forint körüli zónából visszafordulni látszik az árfolyam, azonban az 50 napos átlag felülről keresztezi a 200 napos átlagot, ami sajnos gyenge technikai képet mutat. A közelmúlt régiós hírei (pl. a horvát JANAF-kapcsolódó üzengetés) növelték a szentimentingadozást az olaj-gáz témában; ez inkább fundamentális/sztori-kockázat, amely a technikai képet is nehezíti. Összességében a Mol esetében rövid távon kulcs, hogy a 2800 ellenállást át tudja-e törni, és az megerősíti-e az árfolyamot – a 2700-as támaszszintek elvesztése újra a szeptemberi mély zónákat nyitná meg.
Az Magyar Telekom grafikonján az elmúlt napokban az 50 napos átlagszint fölé kapaszkodás és stabilizálódási kísérlet volt a fő motívum. Sajnos az 50 napos átlag alá került árfolyam vissza is tesztelte, és újabb mélypontot alakított ki. Az indikátorok még nem adtak egyértelmű jelzést, azonban az utolsó két kereskedési nap alakzata biztató, ha az árfolyam képes lesz újra az 50 napos átlagár felé mozdulni, és azt áttörni a következő napokban. A fegyelmezett kockázatkezelésre mindenképpen érdemes gondot fordítani. A papír korrekciós fázisban van, viszont ha elesik a jelenlegi támaszszint (1776–1730 forint között), akkor sajnos további esésnek is van tere.
