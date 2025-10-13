Kedvező fordulat a Richternél, biztató a Magyar Telekom mozgása

A nemzetközi hangulatot a héten a közel-keleti tűzszünettel kapcsolatos hírek és az olaj árának enyhülése támogatta, miközben a dollár gyengülése és a lazuló globális pénzügyi kondíciók a feltörekvő piacoknak kedveztek. Az MSCI feltörekvő index 2025-ben többéves csúcsa felé halad, ami kockázatvállalási étvágyat jelez. Európában a francia politikai bizonytalanság átmeneti kockázatkerülést hozott, de szektorszinten a félvezetők erősek maradtak; a széles Stoxx 600 összességében oldalazott. Hazai fronton a BUX 100 ezer pont közelében ingadozott; a napközbeni beszámolók szerint a vezető papírok vegyesen teljesítettek (OTP–Mol gyengélkedés, Richter relatív erősödés), miközben az energiaszektor körüli régiós hírek tematizálták a sajtót.

OTP Bank

Az elmúlt napokban az OTP továbbra is az emelkedő trendben mozog, annak a felső harmadában történt eddig csak korrekció. Rövid távon a lokális csúcs felé kapaszkodás a bázisszintek fölött zajlik. A piaci híráram szerint a 29–30 ezer körüli zóna kulcstartomány: a napi jegyzések ezt tesztelték pénteken is. A lendület fennmaradt, de a jelzések rövid távon óvatosságot indokolnak. Az OTP trendje összességében pozitív a hazai blue chipek közül.

Richter Gedeon

A Richter újra a 200 napos átlag felett, jelentős forgalommal zárt a múlt hét utolsó kereskedési napján, ami kedvező fordulatot jelent. A tartós trendhez azonban további megerősítésekre van szükség. Nemzetközi háttértényezőként támasztja az árfolyamot az egészségügyi szektor globális felpattanása. A Richter továbbra is kedvező irányban mozog együtt a fejlett piaci egészségügyi szektorral. Technikai szemmel ez javította a rövid távú momentumot, de a felső ellenállások előtt célszerű a kockázat-hozam mérlegelése.

Mol

A Molnál a múlt heti hírek továbbra is óvatos technikai képet festenek: bár a 2656–2700 forint körüli zónából visszafordulni látszik az árfolyam, azonban az 50 napos átlag felülről keresztezi a 200 napos átlagot, ami sajnos gyenge technikai képet mutat. A közelmúlt régiós hírei (pl. a horvát JANAF-kapcsolódó üzengetés) növelték a szentimentingadozást az olaj-gáz témában; ez inkább fundamentális/sztori-kockázat, amely a technikai képet is nehezíti. Összességében a Mol esetében rövid távon kulcs, hogy a 2800 ellenállást át tudja-e törni, és az megerősíti-e az árfolyamot – a 2700-as támaszszintek elvesztése újra a szeptemberi mély zónákat nyitná meg.