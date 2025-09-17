Nem adja fel a terjeszkedést az UniCredit: a Commerzbankra ráérnek várni, új piac kerülhet a célkeresztbe

A felvásárlásokra éhes UniCredit Olaszország és Németország mellett Lengyelországot látja a legvonzóbb befektetési célpontnak a pénzintézet vezérigazgatója, Andrea Orcel szerdai elmondása szerint.
A bankhoz 2021-ben csatlakozó egykori befektetési bankár szakterületét a bankfúziók jelentették, így nem csoda, hogy az UniCredit élén is folyamatosan keresi az új célpontokat. A cégvezető szerint mind a 13 piacon keresnek felvásárlási célpontot, de a legnagyobb hatása a nyereségre egy olasz, német vagy lengyel felvásárlásnak lenne – írja a Reuters.
Az UniCredit olaszországi, a Banco BPM felvásárlására tett kísérlete azonban kútba esett, míg a német Commerzbank megvételét célzó törekvés a hatóságok ellenérzésébe ütközik. Az olasz hitelező így is 26 százalékos részesedést szerzett a Commerzbankban, amihez további 3 százalékos érdekeltség társul származtatott ügyleteken keresztül. A tervek szerint az utóbbit is átváltják még az idén.
Orcel szerint a Commerzbank-részesedéssel most nincs különösebb teendőjük, ráérnek azzal kapcsolatban dönteni, miután fedezték az esetleges veszteséget, miközben már 20 százalékos nyereséget értek el a vásárláson. Ezért most már nem a piaci mozgások túszai, tehát ráérnek várni.
Míg Olaszország és Németország az UniCredit legnagyobb piaca, addig Lengyelországból a hitelintézet kivonult, amikor eladta a Bank Pekaót 2016 és 2019 között.
Éppen ezért Orcel szerint egy lengyelországi bank megvétele lehet a legnehezebb, hiszen a felvásárlás nem járna olyan szinergiákkal, mint egy olyan piacon végrehajtott tranzakció, ahol a cég már jelen van.
Az Unicredit a görög Alpha Bankban is 29 százalékos tulajdonrésszel bír, részben származtatott ügyleteken keresztül, és rendelkezik hatósági jóváhagyással a részesedés 29,9 százalékra növeléséhez is, amire a negyedik negyedévben kerülhet sor.
A bankvezér szerint az elmúlt hónapok tulajdonrész-vásárlásai, valamint a cég életbiztosítójának teljes egészében saját tulajdonba vétele 6,75–7,5 milliárd euró tőkét igényel. Azonban az ebből származó nyereség, valamint a biztosítói üzletághoz tartozó könyvelési előnyök értelmében a bank továbbra is 10–11,5 milliárd euró fölösleges tőkével rendelkezik, így akár 4,5 milliárd euró tőke is kifizethető a részvényesek számára. Ám ennek a sorsáról a bank várhatóan csak 2028–2030 között dönt majd.
