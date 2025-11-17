Alteo: romlott a piaci környezet, harmadolódott a zöldenergiacég nyeresége – a bevétel továbbra is emelkedő pályán

Két számjegyű bevételbővülés ellenére visszaeső kilenchavi eredményszámokat tett közzé hétfő délelőtt az Alteo. A pesti tőzsde megújuló energiát hasznosító társaság a kedvezőtlenebb piaci körülmények között is megőrizte stabil EBITDA-termelő képességét.

Növekvő árbevétel mellett csökkent az Alteo eredménye az idei első kilenc hónapban / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsdén 15 éve jelenlévő, megújuló energiát hasznosító közműtársaság árbevétele 16 százalékkal 86,2 milliárd forintra emelkedett idén január és szeptember között, éves alapon. A növekedésben a menetrendezési és kiskereskedelmi portfólió bővülése, valamint a villamosenergia-árak világpiaci változása játszott szerepet, a harmadik negyedévben pedig már az Alteo Circular Kft. eredményei is megjelentek. A növekedést mérsékelte ugyanakkor a rendszerszintű szolgáltatások piacán tapasztalható csökkenő árkörnyezet.

Az eredménysorokon ez a kedvező dinamika viszont nem tükröződik, a társaság közleménye szerint azért, mert a tavalyi évhez képest számos szegmensben jelentős kedvezőtlen irányú piaci tendenciával szembesült az Alteo. A kiegyenlítő energia szolgáltatások terén a piaci verseny fokozódásával egyidejűleg új kapacitások jelentek meg a piacon és emellett jelentős költségnövekedés figyelhető meg. A hulladékgazdálkodásban is nagymértékű költségoldali kihívás jelentkezett elsősorban a bérköltségek emelkedéséből adódóan.

Az energiacég anyagi ráfordításai 28 százalékkal, személyi kiadási pedig több mint másfélszeresére ugrottak, meghaladva ezzel a bevételek bővülését. A pénzügyi eredménysoron elért veszteség négyszerese volt a tavalyinak, amiben a devizaárfolyamok hatása mellett az alacsonyabb pénzeszközállományon realizált kamatbevételek csökkenése, illetve az általános vállalatfinanszírozási hitelkeret terhére lehívott összeg kamatai is szerepet játszottak.

Az Alteo első kilenchavi működési eredménye így 45 százalékkal 6,2 milliárd forintra zsugorodott, a társaság eredményességét leginkább kifejező EBITDA pedig 20 százalékkal 11,8 milliárd forintra apadt.

Ennek oka elsősorban az, hogy a társaság több területen is kedvezőtlen piaci tendenciákkal – például energiatermelés és menedzsment szegmens piacain a realizálható árrések csökkenésével – szembesült az év során, valamint a stratégiai növekedéshez kapcsolódó költségek is emelkedtek.