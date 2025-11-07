Deviza
Másfél évtizede lépett tőzsdére az Alteo, a hazai körforgásos gazdaság egyik legjelentősebb szereplője

Tőzsdei jelenlétének 15 éves jubileumát ünnepelte az Alteo Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdén. A hazai tulajdonú energetikai vállalat a villamosenergia-ipar szinte teljes értékláncát lefedő portfólióval rendelkezik, emellett pedig a hazai körforgásos gazdaság egyik jelentős szereplője. Az Alteo működését a fenntarthatóság és az értékteremtés iránti elkötelezettség jellemzi, amit a tőzsde több BÉT Legek-díjjal is elismert az elmúlt években.
VG
2025.11.07, 12:13
Frissítve: 2025.11.07, 12:42

A hazai tulajdonban lévő, modern szemléletű energetikai szolgáltató és kereskedővállalat 2010 októberében vezette be részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére, 2018 szeptembere óta a BÉT Prémium kategória tagja, 2021-ben pedig bekerült a BUX indexkosarába. Az Alteo egyike azon vállalati kibocsátóknak, amely az elmúlt években több nyilvános és zártkörű részvény- és kötvénykibocsátással is hozzájárult a magyar tőkepiac fejlődéséhez – emelte ki a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) pénteki közleménye.

Ifj. Chikán Attila, az Alteo Nyrt. elnök-vezérigazgatója (balra) és Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója / forrás: BÉT
Másfél évtizede a BÉT-en az Alteo

A társaságot a BÉT Legek díjátadón 2020 óta szinte minden évben elismerték, többek között a „Növekedési Kötvényprogram kibocsátói”, a „Kibocsátói transzparencia mid-cap”, a „Felelősségvállalás, fenntarthatóság, felelős vállalatirányítási”, „Az év legnagyobb árfolyam-emelkedését elérő papír kibocsátója a Prémium kategóriában”, valamint a „Hosszú távú árfolyam-emelkedést elérő vállalat” díjakkal. Mindezen kitüntetések a vállalat tőkepiaci átláthatóságát, fenntartható működését és a befektetői bizalom folyamatos erősödését is jelzik. A cég fenntarthatóság iránti elkötelezettségét mutatja, hogy 2022-ben a magyar energetikai szektorban elsőként szerzett önkéntes, független fél általi értékelés alapján készült nemzetközi ESG-tanúsítványt.

A vállalat villamosenergia-kiskereskedelmi tevékenységgel kezdte meg működését, mára pedig beruházások és akvizíciók révén a villamosenergia-ipar szinte teljes értéklánca mentén végez tevékenységet és nyújt szolgáltatásokat. Diverz és kiegyensúlyozott megújuló és gázmotoros erőművekből és energiatárolókból álló portfólióval rendelkezik, több mint 1 GW szabályozási kapacitást menedzsel és mintegy 2 GW naperőművi kapacitás menetrendezését végzi saját digitális termelésmenedzsment megoldásaira támaszkodva. Hulladékgazdálkodási üzletága révén az egyik legjelentősebb szereplő a hazai körforgásos gazdaságban. 

Az Alteo elmúlt 15 évét dinamikus növekedés jellemezte. 

A vállalat árbevétele tizennyolcszorosára nőtt, az EBITDA pedig negyvenhétszeresére a tőzsdei indulás óta, amely az organikus növekedésre és akvizíciókra épülő stratégia következetes megvalósításának köszönhető.

„Amikor 2008-ban megalapítottuk az Alteót, már akkor tőzsdei létben gondolkodtunk. Hittük, hogy ez lehet a növekedésünk motorja, az a hajtóerő, amely nemcsak forrást ad a beruházásainkhoz, hanem transzparenciát, és ösztönzőt a folyamatos fejlődésünkhöz. Az elmúlt tizenöt évben igazi sikersztorit tudtunk írni, amelyben mindig is kulcsszerepet játszott a jövőorientált gondolkodásunk, a gyors reagálásunk a változásokra, a fenntarthatósági alapokra épülő működésünk, valamint az, hogy mindig szem előtt tartjuk részvényesi értékteremtést” – hangsúlyozta ifj. Chikán Attila, az Alteo Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

Az Alteo az elmúlt 15 évben kiemelkedő példáját mutatta annak, hogyan lehet tudatosan és következetesen építkezni a tőkepiacon. A társaság nemcsak eredményes kibocsátóként, hanem a transzparens működés és a fenntarthatóság iránti elkötelezettsége révén is meghatározó szerepet játszik a BÉT közösségében. Örömmel köszöntjük jubileumuk alkalmából, és további sikereket kívánunk a következő évtizedekre is 

– mondta Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.

