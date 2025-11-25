Spanyolországban terjeszkedik a DH Group – pár éven belül triplázhat az eredmény

A korábban Duna House néven ismert, a budapesti tőzsdén jegyzett DH Group a spanyol piacon terjeszkedik a donpiso ingatlanhálózat felvásárlásával, és saját pénzügyi márkájával, a Credipass-szal pénzügyi közvetítői szolgáltatásokat is indít Spanyolországban – közölte a DH kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A Duna House egész Európában piacvezetővé válna / Fotó: Vémi Zoltán

A Duna House az ingatlan mellett a hitelközvetítést is viszi Spanyolországba

Mint írták, a DH Group 2025. november 25-én, Barcelonában kötelező erejű befektetési megállapodást kötött a Donpiso felvásárlására és egy közös vállalat létrehozását jelentette be a Credipass pénzügyi szolgáltatásainak spanyolországi bevezetésére, szoros együttműködésben a Donpiso jelenlegi ügyfélkörével.

A Donpisót 1984-ben alapították, és mára országos lefedettséggel rendelkezik, kiemelt jelenléttel Katalóniában, valamint többek között Madridban, Valenciában, Andalúziában, a Baleár-szigeteken és a Kanári-szigeteken.

A tranzakció keretében a DH Group tőkeemelés útján 22,08 százalékos kezdeti részesedést szerzett a Don Piso Groupban, valamint az ingatlanbefektetésre és -fejlesztésre szakosodott Norestrait S.L.U-t. cégben, a tulajdoni hányad 2026 elején mindkét cégben 34 százalékra emelkedik. A Duna House hat éven belül fokozatosan válhat a spanyol csoportot alkotó két társaság 100 százalékos tulajdonosává.

A tájékoztatás szerint a spanyol piacra történő belépés a DH Group európai terjeszkedésének kulcsfontosságú eleme, tekintettel az ország közel 50 millió fős lakosságára, ami erős és hosszú távú növekedési potenciált jelent.

Az eredményen csak 2027-től látszik majd a felvásárlás

A következő évben a Don Piso Group 1 millió euró feletti EBITDA-val (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) számol. Ugyanakkor a Credipass spanyolországi hitelközvetítési tevékenysége induláskor veszteséges lesz, ezért a DH Group jövő évi konszolidált eredményéihez a tranzakció nem járul hozzá jelentősen. A társaság ezért csak 2027-től vár fokozatos eredményt a spanyol terjeszkedéstől.

A Credipass jelenleg Olaszországban, Lengyelországban és Magyarországon működik, és 2024-ben összesen 2,7 milliárd eurónyi hitelt közvetített.

Guy Dymschiz, a DH Group vezérigazgatója, igazgatósági elnöke és társalapítója stratégiai mérföldkőnek nevezte a DH Group életében a megállapodást, amely közelebb visz ahhoz a célhoz, hogy a vállalat pénzügyi és ingatlanmegoldások terén Európa piacvezetőjévé váljon.