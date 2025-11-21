Lassan teljesen átláthatatlanná válik egy befektetési forma, amihez a magyarok is sűrűn nyúlnak
Az elmúlt években soha nem látott ütemben nőtt a tőzsdén kereskedett alapok, azaz ETF-ek (Exchange Traded Fund) száma. Olyannyira, hogy az Egyesült Államokban ma már több ETF létezik, mint egyedi részvény. A Morningstar adatai szerint több mint 4300 tőzsdén kereskedett alap van forgalomban, ezzel idén először meghaladta az egyedi részvények számát, amely körülbelül 4200 darab. Ez a fordulat nem csupán statisztikai érdekesség, hanem kihívást is jelent a hétköznapi befektetőknek.
Mi is az az ETF, és miért lett ennyire népszerű?
Az ETF-ek lényege, hogy egyetlen vásárlással egy egész, sok elemből álló portfólióhoz juthatunk. A befektetési alapokhoz hasonlóan többféle eszközt – részvényeket, kötvényeket, árupiaci termékeket – tartalmazhatnak, mégis úgy kereskedhetők, mint az egyedi részvények a tőzsdén, ami rugalmasságot ad, hiszen bármikor megvásárolhatók vagy eladhatók. Népszerűségüket három nagy tényező magyarázza:
- olcsók, mivel jellemzően alacsony a kezelési költség;
- egyszerűek, hiszen instant diverzifikációt nyújtanak;
- könnyen hozzáférhetők, a digitális brókercégeken keresztül néhány kattintással megvásárolhatók.
1993 óta, amikor az első amerikai ETF megjelent, a piac elképesztő méretűre nőtt: ma már több mint négyezer különböző alap közül választhatunk.
A bőség zavara – túl sok jó vagy kevésbé jó választás
A választék bővülése azonban veszélyeket is hordoz. Doug Boneparth, a Bone Fide Wealth alapítója szerint:
A bőség jó dolog egészen addig, amíg nem válik nyomasztóvá. Paradox módon a túl sok választási lehetőség könnyen megbéníthatja a befektetőt ahelyett, hogy magabiztossá tenné.
A probléma gyökere, hogy az ETF-piac ma már túlzsúfolt, szinte minden témára létezik egy alap, például mesterséges intelligenciára, háziállatokra, kannabiszra, woke és anti-woke portfóliókra, (ami körülbelül úgy fejezhető ki magyarul, mint „értékalapú, társadalmi ügyekre érzékeny portfóliók” és „az ilyen megközelítést elutasító portfóliók”) – sorolja Boneparth. A trendekre épülő ETF-ek gyorsan jelennek meg, és gyakran tűnnek el, ha nem vonzzák a befektetőket. A kibocsátók évente rekordmennyiségű új alapot hoznak a piacra, már több mint 640 ETF-et indítottak idén. Sok ezek közül rendkívül kicsi, kevésbé likvid vagy kifejezetten kockázatos, többek között
- a single-stock (egyedi részvény) ETF-ek,
- tőkeáttételes ETF-ek
- és inverz ETF-ek,
amelyeket a kisbefektetők gyakran nem értenek teljes mélységükben.
Eközben a klasszikus befektetési alapok száma csökken, vagyis a befektetési univerzum összességében nem nő, csak átalakul, az ETF-ek hatalmas lendülettel foglalják el a helyet a hagyományos formátumoktól.
A befektetők egy része tanácstalanná válik
A túlburjánzott választék sokakat elbizonytalanít. A Cerulli kutatása szerint
az önállóan döntő befektetők aránya 41 százalékról 25 százalékra csökkent az elmúlt másfél évtizedben.
Egyre többen fordulnak szakértőhöz, mert – ahogy Scott Smith, a Cerulli elemzője mondja – „az emberek tanácsot kérnek, mert már azt sem tudják, hol kezdjenek hozzá”. A bőség okozta nehézségeket Spencer Dunbar, egy 28 ezer követővel rendelkező youtuber is megtapasztalta. Amikor egy Coinbase-részvényre épülő opciós jövedelem-ETF-et keresett, nyolc lehetőséget is talált, köztük olyan szinte megkülönböztethetetlen tickerekkel (rövid tőzsdei azonosító kód), mint CONY, COIW, COYY, COII. „Nagy a nyomás – mondja –, nem hagyhatsz ki egy napot sem a piacon, mert mi van, ha kijön egy új alap, ami jobban teljesít?”
A túl sok ETF veszélye: átfedés, rejtett kockázat, magasabb díjak
Bár sok befektető úgy gondolja, hogy több ETF vásárlásával jobban diverzifikál, ez nem feltétlenül igaz. Gyakran előfordul, hogy két, eltérő nevű alap szinte teljesen ugyanazokat a cégeket tartalmazza. Így a befektető ugyanazt a kitettséget veszi meg többször, ami nem csökkenti, hanem növeli a kockázatot. Az új, trendi ETF-ek pedig gyakran magasabb költséggel működnek, kevésbé likvidek, és könnyebben bezárnak, ha nem sikerül elegendő tőkét bevonzani.
A bitcoinra fókuszáló alapokból például már körülbelül hetven van, és ezek harmadát az idén indították.
Ben Johnson, a Morningstar szakértője így fogalmaz: „A túl sok választási lehetőség mindent áthat az élelmiszerboltok polcaitól a gombamód szaporodó ETF-ekig.” És bár szerinte a kísérletezés izgalmas, hosszú távon „csak azok az alapok maradnak meg, amelyeknek tartós vonzerejük van”. Példaként megjegyzi: „Érdekes – és kissé nyugtalanító – volt egyszer kipróbálni a Crystal Pepsit, de van oka, hogy ma már nincs a boltok polcain.”
Itthon egyelőre tisztább a kép
Az ETF-választék robbanásszerű növekedése valóban túlterhelheti a befektetőket világszerte, itthon azonban viszonylag átláthatóbb a helyzet. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) piacán mindössze 32 ETF szerepel, miután idén márciusban 23 új alapot jegyeztek be. Ez azt jelenti, hogy a hazai befektetők számára – legalábbis a BÉT-en keresztül – még kontrollálhatóbb kínálat áll rendelkezésre, így kisebb az esélye annak, hogy az „ETF-zűrzavar” piacán eltévedjenek.
Hogyan válasszunk tudatosan ETF-et?
A jó hír az, hogy a gigantikus választék ellenére néhány alapelv segíthet tisztán látni:
- Ne csak a nevet figyeljük, hanem nézzük meg, mit tartalmaz az ETF, mert lehet, hogy két különböző elnevezésű alap ugyanazt a piacot követi.
- Nézzük meg az alap méretét (Assets Under Management – AUM). A nagyobb, több milliárd dolláros ETF-ek általában stabilabbak és likvidebbek.
- Figyeljünk a költségre (TER-mutató). Ez hosszú távon jelentős hatással van a hozamra.
- Kerüljük a tőkeáttételes és bonyolult ETF-eket, ha hosszú távra fektetünk be, mert ezek inkább rövid távú spekulációra valók.
- Diverzifikáljunk és ne divatból cselekedjünk. Nem kell „mindenre egy ETF”, például egy globális részvényindexet és egy amerikai részvényindexet követő alap már akár stabil portfóliót nyújthat.
Az ETF-ek térnyerése alapvetően jó hír, mert olcsó és hatékony módja a befektetésnek, amelyet ma már bárki könnyen elérhet, ugyanakkor a választék robbanásszerű növekedése könnyen túlterhelővé válhat. Ahogy Boneparth mondja: „A választék nagyszerű, amíg nem válik teherré.” A megoldás a tudatosság. Ha a saját céljainknak megfelelő, jól átlátható, nagy méretű, alacsony költségű és széles körű ETF-eket választunk, akkor néhány gondosan kiválasztott alap is elég ahhoz, hogy stabil, hosszú távú portfóliót építsünk – felesleges a trendek és a zaj után futni.