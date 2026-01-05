Deviza
EUR/HUF383,88 -0,12% USD/HUF327,65 -0,2% GBP/HUF443,07 +0,44% CHF/HUF413,56 -0,04% PLN/HUF91,15 -0,14% RON/HUF75,43 -0,23% CZK/HUF15,87 -0,26% EUR/HUF383,88 -0,12% USD/HUF327,65 -0,2% GBP/HUF443,07 +0,44% CHF/HUF413,56 -0,04% PLN/HUF91,15 -0,14% RON/HUF75,43 -0,23% CZK/HUF15,87 -0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX113 182,33 +1,94% MTELEKOM1 810 +1% MOL2 990 +1,7% OTP36 100 +2,85% RICHTER9 900 +0,35% OPUS550 +0,18% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS150,5 +0,33% WABERERS5 480 +4,18% BUMIX10 102,63 +0,8% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 531,5 +2,2% BUX113 182,33 +1,94% MTELEKOM1 810 +1% MOL2 990 +1,7% OTP36 100 +2,85% RICHTER9 900 +0,35% OPUS550 +0,18% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS150,5 +0,33% WABERERS5 480 +4,18% BUMIX10 102,63 +0,8% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 531,5 +2,2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
OTP
BUX

Elszállt az OTP és a BUX, hatalmas rekordok az év első tőzsdenapján

Kedvező nemzetközi hangulatban vágott neki az új évnek a pesti börze. Az OTP és a BUX is új történelmi csúccsal zárta a hétfői kereskedést.
Murányi Ernő
2026.01.05, 17:25
Frissítve: 2026.01.05, 17:53

Túlszárnyalta történelmi csúcsát a BUX-index és az OTP is hétfőn, az új év első tőzsdenapján. Nem is akármilyen új rekordokat hozott a hétfői kereskedés.

20251105_bet_004_VZ OTP
Az OTP és a BUX is új rekordot állított fel / Fotó: Vémi Zoltán

A BUX 1,94 százalékkal, 113 182 pontra emelkedett, miután  az eddigi legmagasabb állása 111 611 pont volt.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP részvényárfolyama pedig 2,9 százalékkal, 36 100 forintra emelkedett, a december 23-án elért 35 480 forintos csúcsára 620 forintot verve.

OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 36 100 HUF 0 / +2,85 %
Forgalom: 16 777 131 420 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A blue chipek közül jó napot zárt az 1,7 százalékkal, 2990 forintig hajrázó Mol és a kereken 1 százalékkal, 1810 forintra dráguló Magyar Telekom is.

MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2 990 HUF 0 / +1,7 %
Forgalom: 2 554 904 978 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1 810 HUF 0 / +1 %
Forgalom: 896 467 094 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Végül a pozitív tartományban zárt a nap folyamán egyszer-kétszer mínuszba csúszó Richter is. A gyógyszerpapír árfolyama 0,35 százalékkal, 9900 forintra nőtt. 

RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 9 900 HUF 0 / +0,35 %
Forgalom: 2 223 602 740 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A többi részvény mezőnyéből kitűnt még a kedvező hírrel kirukkoló 4iG-Rába duó is. Előbbi kurzusa 3,6 százalékkal, 4320 forintra, utóbbié 16 százalékkal, 3470 forintra emelkedett.

4IG részvény
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 4 320 HUF 0 / +3,6 %
Forgalom: 752 828 850 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény
RABA részvény17:20:00
Árfolyam: 3 470 HUF 0 / +16,05 %
Forgalom: 115 824 930 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Rába is azonban csak ezüstérmes lehetett hétfőn, hiszen a Goodwill Pharma papírjai nem kevesebb mint 18,4 százalékkal értékelődtek fel, 770 forintig jutva.

GOODWILLPHRM részvény
GOODWILLPHRM részvény17:20:00
Árfolyam: 770 HUF 0 / +18,46 %
Forgalom: 4 944 390 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A francia CAC40 kivételével emelkedtek a meghatározó európai részvényindexek is a pesti kicsengetés magasságában. Sőt, a DAX csúcsot is döntött. A frankfurti tőzsdét alapvetően a védelmi ipari részvények húzták. Pozitív jelzések érkeztek kora reggel a Távol-Keletről is, ahol a japán és a kínai börzék idén először nyitottak ki, és jelentős nyereséget könyvelhettek el. 

A Wall Streeten is erősödéssel nyitottak az indexek. 

Az amerikai olajrészvények nagyot profitálhatnak Donald Trump bejelentéséből, miszerint az Egyesült Államok célja a venezuelai energiaszektor újjáélesztése

 - írja az Erste. 

A szakértői becslések szerint a teljes helyreállítás évekig is eltarthat, és több mint 100 milliárd dollárba kerülhet. Az Egyesült Államok jóváhagyásával eddig is tevékenykedett Venezuelában a Chevron, amely az ország kitermelésének nagyjából egyötödéért felelt. 

A Chevron részvényei több mint 5 százalékkal drágultak a tengerentúli tőzsdenyitás után.

Eközben az ezüst 8, az arany 2,8 százalékkal emelkedett.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint árfolyama rendkívül volatilis mozgást követően délután 5 körül ismét felfelé tartott. Az euróért 383,8, a dollárért 328,2 forintot kellett adni a bankközi devizapiacon.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu