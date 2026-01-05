Elszállt az OTP és a BUX, hatalmas rekordok az év első tőzsdenapján
Túlszárnyalta történelmi csúcsát a BUX-index és az OTP is hétfőn, az új év első tőzsdenapján. Nem is akármilyen új rekordokat hozott a hétfői kereskedés.
A BUX 1,94 százalékkal, 113 182 pontra emelkedett, miután az eddigi legmagasabb állása 111 611 pont volt.
Az OTP részvényárfolyama pedig 2,9 százalékkal, 36 100 forintra emelkedett, a december 23-án elért 35 480 forintos csúcsára 620 forintot verve.
A blue chipek közül jó napot zárt az 1,7 százalékkal, 2990 forintig hajrázó Mol és a kereken 1 százalékkal, 1810 forintra dráguló Magyar Telekom is.
Végül a pozitív tartományban zárt a nap folyamán egyszer-kétszer mínuszba csúszó Richter is. A gyógyszerpapír árfolyama 0,35 százalékkal, 9900 forintra nőtt.
A többi részvény mezőnyéből kitűnt még a kedvező hírrel kirukkoló 4iG-Rába duó is. Előbbi kurzusa 3,6 százalékkal, 4320 forintra, utóbbié 16 százalékkal, 3470 forintra emelkedett.
A Rába is azonban csak ezüstérmes lehetett hétfőn, hiszen a Goodwill Pharma papírjai nem kevesebb mint 18,4 százalékkal értékelődtek fel, 770 forintig jutva.
A francia CAC40 kivételével emelkedtek a meghatározó európai részvényindexek is a pesti kicsengetés magasságában. Sőt, a DAX csúcsot is döntött. A frankfurti tőzsdét alapvetően a védelmi ipari részvények húzták. Pozitív jelzések érkeztek kora reggel a Távol-Keletről is, ahol a japán és a kínai börzék idén először nyitottak ki, és jelentős nyereséget könyvelhettek el.
A Wall Streeten is erősödéssel nyitottak az indexek.
Az amerikai olajrészvények nagyot profitálhatnak Donald Trump bejelentéséből, miszerint az Egyesült Államok célja a venezuelai energiaszektor újjáélesztése
- írja az Erste.
A szakértői becslések szerint a teljes helyreállítás évekig is eltarthat, és több mint 100 milliárd dollárba kerülhet. Az Egyesült Államok jóváhagyásával eddig is tevékenykedett Venezuelában a Chevron, amely az ország kitermelésének nagyjából egyötödéért felelt.
A Chevron részvényei több mint 5 százalékkal drágultak a tengerentúli tőzsdenyitás után.
Eközben az ezüst 8, az arany 2,8 százalékkal emelkedett.
A forint árfolyama rendkívül volatilis mozgást követően délután 5 körül ismét felfelé tartott. Az euróért 383,8, a dollárért 328,2 forintot kellett adni a bankközi devizapiacon.