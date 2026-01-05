Elszállt az OTP és a BUX, hatalmas rekordok az év első tőzsdenapján

A francia CAC40 kivételével emelkedtek a meghatározó európai részvényindexek is a pesti kicsengetés magasságában. Sőt, a DAX csúcsot is döntött. A frankfurti tőzsdét alapvetően a védelmi ipari részvények húzták. Pozitív jelzések érkeztek kora reggel a Távol-Keletről is, ahol a japán és a kínai börzék idén először nyitottak ki, és jelentős nyereséget könyvelhettek el.

A Wall Streeten is erősödéssel nyitottak az indexek.

Az amerikai olajrészvények nagyot profitálhatnak Donald Trump bejelentéséből, miszerint az Egyesült Államok célja a venezuelai energiaszektor újjáélesztése

- írja az Erste.

A szakértői becslések szerint a teljes helyreállítás évekig is eltarthat, és több mint 100 milliárd dollárba kerülhet. Az Egyesült Államok jóváhagyásával eddig is tevékenykedett Venezuelában a Chevron, amely az ország kitermelésének nagyjából egyötödéért felelt.

A Chevron részvényei több mint 5 százalékkal drágultak a tengerentúli tőzsdenyitás után.

Eközben az ezüst 8, az arany 2,8 százalékkal emelkedett.

A forint árfolyama rendkívül volatilis mozgást követően délután 5 körül ismét felfelé tartott. Az euróért 383,8, a dollárért 328,2 forintot kellett adni a bankközi devizapiacon.