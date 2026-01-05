Dollármilliárdokat kell költeni a venezuelai nehéz olaj infrastruktúrájára, de aztán jöhet a pénzeső

Venezuela olajiparát amerikai, alighanem az iparág meghatározó vállalatainak bevonásával építik újjá Donald Trump elnök szavai szerint, aki „dollármilliárdokról” beszélt ennek kapcsán a hét végén végrehajtott műveletet követően. Venezuela a nehéz olaj egyik hazája, ezért aligha képletesen értette a nagyságrendet, a Bloomberg összeállításában pedig 100 milliárd dolláros nagyságrendre utalnak az elemzők a várható ráfordítási igény kapcsán a rendkívül komplex folyamatban. Venezuelában ugyanis nemcsak a több mint két évtizede leépülésben lévő olaj-infrastruktúrát kell szinte teljesen újjáépíteni, hanem a különösen „nehéz”, kátrányszerű olajfajta kitermelését kell akkora hozamra felfuttatni, hogy az idővel nyereséges legyen – írja az Origo.

A venezuelai kőolaj kitermelése drága és sok vesződséggel jár / Fotó: Eli Hartman (illusztráció)

Nehezen, de pénzt fognak csinálni a venezuelai olajból az amerikaiak

A lap összeállításában kitér rá, hogy az Egyesült Államok jelenleg – részben épp a Washington által korábban bevezetett szankciók miatt – elsődlegesen Kanadából és Mexikóból importál nehéz olajat. Ugyanakkor a most végrehajtott katonai akciót követően a kormányzat magabiztos a venezuelai kőolajat illetően, már ami a várhatóan amerikai cégek által elvégzendő kitermelői feladatokat jelenti: Marco Rubio külügyminiszter vasárnap arról beszélt, hogy

az amerikai cégek rendelkeznek a megfelelő kapacitással a nehéz kőolaj kitermelésére és finomítására.

Ez utóbbi önmagában nem meglepő, az amerikai finomítók jelentős része most is erre van állítva, ám más helyzetet eredményezhet a folyamatok hosszában, ha a venezuelai nehéz olaj közvetlen áramlik be a jövőben. A nehéz olajra állított finomítók főként a Mexikói-öböl partján találhatók, ezekben a létesítményekben már könnyebb a vállalatok dolga, mint az egyébként egyszerűbben finomítható palaolajjal.

Venezuela 303 milliárd hordónyi olajkincse a fekete arany rég nem látott ígéretét hordozza üzleti értelemben, ám ennek bizonyosan magas lesz a költsége.

Az Origo cikke szerint, amikor azt halljuk vagy olvassuk, hogy Ural típusú kőolaj, akkor okkal gondolunk a Molra: az Ural Blend az orosz exportminőségű kőolaj elnevezése. Nehéz, magas kéntartalmú kőolaj, ezért az Ural Blend ára alacsonyabb, mint a könnyű, kis kéntartalmú Brent típusú kőolajé, ilyet vásárol a Mol is. A Brent könnyű, alacsony kéntartalmú olaj, kitermelni viszont drágább, ezért általában ezt tekintik az olajárak nemzetközi viszonyítási alapjának.