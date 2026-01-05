Deviza
Itt vannak a legnagyobb adóváltozások, a hatóság elmondta, mire kell figyelni

Nemcsak a harminc év alattiak teljes szja-mentessége lépett életbe januártól, hanem a negyven év alatti kétgyermekes anyák is beléptek az szja-mentes körbe, és emelkedett a családi adókedvezmény összege. A kedvezmények igénybevétele még egyszerűbbé vált. Mindezek mellett kibővült a béren kívüli juttatások köre, és kedvezően változtak a lakásvásárlás, a kriptoügyletek adóügyi szabályai is.
Zováthi Domokos
2026.01.05, 16:27
Frissítve: 2026.01.05, 16:45

A kétgyermekes anyák lépcsőzetesen szereznek jogosultságot az szja-mentességre, 2026. január 1-jétől a 40 év alatti, 2027-től az 50 év alatti, 2028-tól az 60 év alatti, 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet a munkával szerzett jövedelmei után. Most januárban tehát elsőként azok kérhetik a kedvezmény érvényesítését, akik 40. életévüket 2025. december 31. után töltik be – derült ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal összefoglalójából.

Young,Nuclear,Family,Playing,With,Toys,In,A,Living,Room, család, családi adókedvezmény
Az édesanyák adómentességének örülhet az egész család / Fotó: Shutterstock

Kedvezően változtak 2026. január 1-jétől a harminc év alatti édesanyák adómentességének szabályai. A kedvezmény jövőre már nemcsak az átlagbérig, hanem a kedvezmény alapját képező jövedelmek teljes összege után érvényesíthető, és a kedvezmény ettől az időponttól a 2023 előtt született gyermekek után is igénybe vehető.

Tavaly januárhoz képest – két lépcsőben – megduplázódott a családi kedvezményként igénybe vehető összeg: 2026. január 1-jétől

  • egy gyerek után már havonta nettó 20 ezer,
  • két gyermek esetében 40 ezer,
  • három vagy több gyermeknél pedig 66 ezer forint

jár gyermekenként a családoknak. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak utáni pedig már havi nettó 20 ezer forintig vehető igénybe.

Az édesanyáknak a kedvezmény igénybevétele is sokkal könnyebb: egyrészt az úgynevezett összevont nyilatkozat révén, amelyben az „anyakedvezményeket”, valamint a családi adó- és járulékkedvezményt egyszerre lehet érvényesíteni. Másrészt az anyakedvezményeket a munkáltató, kifizető folytatólagosan figyelembe veszi, tehát innentől nem kell évente kérni. Jó hír annak a több mint 140 ezer háromgyermekes édesanyának, akik már 2025-ben kérték az októbertől járó szja-mentességet, hogy nem kell újra nyilatkozniuk januárban, mivel már ez az évközi nyilatkozat is folytatólagosnak számít.

Az édesanyáknak, valamint a családoknak járó kedvezményekről minden információ megtalálható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján. Az első, „Anyák kedvezménye” csempében a legfontosabb tudnivalók mellett az azonosítást követően egyetlen kattintással érhetők el az online kitölthető adóelőleg-nyilatkozatok

Kibővül a kedvező adózású, úgynevezett béren kívüli juttatások köre a munkáltató által a közszférában dolgozó munkavállalóknak otthontámogatás címén adható támogatással. A legismertebb béren kívüli juttatás, a SZÉP-kártya szabályai is kedvezően változnak. Egy átmeneti rendelkezés alapján ugyanis a SZÉP-kártyára utalt munkáltatói támogatás 2025. december 1. és 2026. április 30. között élelmiszer vásárlására is felhasználható.

Könnyítést hoz 2026 a lakásvásárlóknak is. Egyrészt módosul a cserét pótló vétel illetékkedvezménye a lakásvásárláshoz időben legközelebb eső lakáseladásra történő utalás eltörlésével. Több lakás eladása esetén a vagyonszerző már dönthet úgy, hogy a nagyobb értékű eladott lakást veszi figyelembe, így a számára legkedvezőbb illetékalapot érve el. Másrészt a korábbi három év helyett a cserét a szerzést megelőző öt éven belüli eladást lehet figyelembe venni.

A kriptózás adóügyi szabályai is kedvezően változnak

Az adókiegyenlítés kiszámítása során az adóévet megelőző korábbi kétéves időtáv helyett már bármely évben elért kriptoügyletből származó veszteség figyelembe vehető, ha azt az adózó a veszteség keletkezésének évéről szóló bevallásában feltünteti.

