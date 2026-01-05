Deviza
Havazás: ez most tényleg kemény lehet, készen áll a TEK – kijött, mikor rendelnek el iskolaszünetet

Forródrót már indult a közlekedőknek. Jelentős havazásra kell készülni. A katasztrófavédelem műszaki mentőszerei, a Terrorelhárítási Központ speciális járművei, az Országos Mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők.
VG
2026.01.05., 16:37

Szilveszter éjjel megérkezett a hó a nyugati országrészbe, a mostani havazás sokak emlékezetében idézi fel az 1987-es nagy havazás napjait, amikor az ország jelentős része a hó fogságába esett – írja a Kemma.

havazás
Újra kemény havazás érkezik / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A lap azt írja, hogy 

1987 januárjában egyetlen egy nap alatt 30–40 centiméter hó esett viharos szél és tartós, mínusz tíz fok alatti hideg kíséretében. 

A lap emlékeztet, hogy a havazás ismét fokozott figyelmet igényel. Január 5-re, hétfő délutánra országszerte újabb havazást jeleznek. 

A Köpönyeg közölte, hogy késő estére szinte országos havazás lehet, ugyanakkor a délkeleti országrészben eső, havas eső lehet a csapadékforma.

 

Az északias szél megélénkül. Fagypont körül alakul a hőmérséklet, ezért a lehulló hó több helyen megmarad. Havas, latyakos útszakaszokra kell készülni.

Az építési és közlekedési miniszter vasárnap közölte: forródrót indult a közlekedőknek. Lázár János azt írta, hogy a tömegközlekedők a facebook.com/Mavinform1, az autósok pedig a facebook.com/MagyarKozut felületen kaphatnak friss információkat az utak állapotáról. 

A politikus a posztjában javasolta: „Indulás előtt tájékozódjanak, és csak akkor induljanak útnak, ha feltétlenül szükséges!” Lázár János hétfőn reggel azt írta, hogy felkészültek a téli időjárásra.

Bevethetik a TEK-et, fel kell készülni mindenre 

A készenléti szervek felkészültek a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárási körülmények közötti feladatellátásra, teljes készenlétben állnak a segítségnyújtásra: a katasztrófavédelem műszaki mentőszerei, a Terrorelhárítási Központ speciális járművei, az Országos Mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők – tájékoztatta a Belügyminisztérium (BM) hétfőn az MTI-t.

Közleményük szerint a Belügyminisztérium felvette a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztériummal a Magyar Honvédség különleges képességeinek alkalmazhatóságáról. A tárca felkérte az Országos Polgárőr Szövetséget a fokozott feladatellátásra.

A belügyminiszter az Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alá tartozó egészségügyi intézményekben elrendelte az aggregátorok és a szünetmentes tápegységek soron kívüli próbaüzemét a kritikus egységek – különösen a súlyos sérülteket és életveszélyes állapotú betegeket gyógyító osztályok – működőképességének egy esetleges áramkimaradás esetén történő biztosítása érdekében.

A BM közölte: valamennyi oktatási intézményben megbízhatóan biztosított a tantermek fűtése. Ha a fűtés meghibásodik, és két egymást követő napon a hőmérséklet nem éri el a 20 Celsius-fokot, az igazgató rendkívüli szünetet rendel el.

A hajléktalanellátás intézményrendszerének kihasználtsága országosan 81,7, a fővárosban 78,7 százalék. Senkinek nem kell az éjszakát az utcán töltenie. A diszpécserszolgálatok a nap 24 órájában fogadják a hívásokat a bajba jutottak megsegítése céljából – írták.

A Belügyminisztérium ajánlja, hogy mindenki kísérje fokozott figyelemmel a meteorológiai riasztásokat (https://met.hu/), az aktuális útviszonyokat (https://utinform.hu/), a hatóságok közleményeit, valamint használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását (VÉSZ https://katasztrofavedelem.hu/37/vesz).

A tárca felhívta arra is a figyelmet, hogy az emberek figyeljenek az egyedül élő idős hozzátartozóikra, szomszédjaikra, fogyatékossággal élőkre, segítsék mindennapi életvitelüket, továbbá közlekedjenek körültekintően, az út- és látási viszonyoknak megfelelően.

Leesett egy kis hó, a magyar áramáraknak annyi

A Világgazdaság arról is írt, hogy idegesen reagálnak a villamos energia elszámolóárai a magyar áramtőzsdén a beálló hidegre és a hóra. A hirtelen megugrott áramigény kiugró árakat szült.

A kereslet erősödése szintén látható a HUPX grafikonjain, igaz, az energiaigény napszakfüggő volta egyébként is tudott. Ahogyan az is, hogy ha túl nagy az energiamixben az időjárás-, illetve napszakfüggő termelés súlya, az kifejezetten káros az energiapiac egyensúlyára nézve. Közvetve akár energiabiztonsági kockázatot is jelenthet.

A hazaiaknál nem jártak jobban a többi európai nettó áramimportőr ország áramvásárlói sem. Például a földrészen meghatározó, németországi EPEX tőzsdén is a magyarországihoz hasonló ívet ír le az elszámolóár görbéje.


 

