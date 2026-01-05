Deviza
EUR/HUF383,88 -0,12% USD/HUF327,65 -0,2% GBP/HUF443,07 +0,44% CHF/HUF413,56 -0,04% PLN/HUF91,15 -0,14% RON/HUF75,43 -0,23% CZK/HUF15,87 -0,26% EUR/HUF383,88 -0,12% USD/HUF327,65 -0,2% GBP/HUF443,07 +0,44% CHF/HUF413,56 -0,04% PLN/HUF91,15 -0,14% RON/HUF75,43 -0,23% CZK/HUF15,87 -0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX113 182,33 +1,94% MTELEKOM1 810 +1% MOL2 990 +1,7% OTP36 100 +2,85% RICHTER9 900 +0,35% OPUS550 +0,18% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS150,5 +0,33% WABERERS5 480 +4,18% BUMIX10 102,63 +0,8% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 531,5 +2,2% BUX113 182,33 +1,94% MTELEKOM1 810 +1% MOL2 990 +1,7% OTP36 100 +2,85% RICHTER9 900 +0,35% OPUS550 +0,18% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS150,5 +0,33% WABERERS5 480 +4,18% BUMIX10 102,63 +0,8% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 531,5 +2,2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
naptár
hosszú hétvége
munkanap

Itt a hatnapos munkahét: mielőtt elkeseredne, van egy nagyon jó hírünk is 2026-ra – dúskálunk idén a hosszú hétvégékben

Január 10-én szombaton kell ledolgozni a január 2-i szabad pénteket. Megnéztük, hogy mikor lesznek idén hosszú hétvégék, és mikor lesznek az extra munkanapok.
Zováthi Domokos
2026.01.05, 17:06
Frissítve: 2026.01.05, 17:09

Az idei év munkarendje összességében kiegyensúlyozottnak mondható: a dolgozók több alkalommal élvezhetnek hosszabb pihenést, ugyanakkor ezért cserébe három alkalommal hatnapos munkahetet kell vállalniuk. A tapasztalatok szerint ezek az időszakok nemcsak a munkavállalók terhelését növelik, hanem a termelésszervezést és a szolgáltatások működését is próbára teszik.

WEB_INRIKES munka naptár
Érdemes előre feljegyezni a munkaszüneti napokat / Fotó: TT News Agency via AFP

Sok mindenkinek örömteli lehet, hogy 2026 bővelkedik a hosszú hétvégékben. Az idei évben négy alkalommal lesz négynapos a pihenés, de három háromnapos hosszú hétvége is bekerült a naptárba. Az ezzel járó munkanap-áthelyezések miatt pedig mindössze három szombaton kell majd dolgoznunk.

A Nemzetgazdasági Minisztérium már tavaly tavasszal közzétette a 2026-os munkaszüneti napokat és a hozzájuk kapcsolódó munkarend tervezetét. A 2025. április 30-án a Magyar Közlöny 2025. évi 51. számában megjelent rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

Ez a 2026. évi munkaszüneti napok körüli munkarend

  • A 2026. január 2. péntek hivatalosan pihenőnap volt, amelyet 2026. január 10., szombaton helyettesít munkanap.
  • A 2026. augusztus 21., pénteket szintén pihenőnappá nyilvánították, amelyet 2026. augusztus 15., szombaton kell majd ledolgozni
  • 2026. december 24-re, csütörtökre esik a szenteste, amelyet ezért pihenőnappá neveztek ki, és 2026. december 12-én, szombaton dolgozzuk majd le.

Ekkor lesznek hosszú hétvégék 2026-ban:

Jövőre ezekre a hétvégékre tervezhetünk hosszabb programot:

Négynapos hosszú hétvégék:

  • Rögtön az év elején, január 1-jétől, csütörtöktől január 4-ig, vasárnapig.
  • Majd húsvétkor, a nagypéntektől húsvét hétfőig terjedő időszakban (április 3-tól április 6-ig).
  • Augusztus 20-tól augusztus 23-ig, azaz az államalapítás ünnepnapjától a hétvégéig, csütörtöktől vasárnapig lehet pihenni, köszönhetően annak, hogy a kormány döntése idén Szent István ünnepéhez kapcsolódóan augusztus végén újabb pihenőnapot vezetett be.
  • Karácsonykor, mert a rendelet szerint december 24-től december 27-ig, csütörtöktől vasárnapig nem kell dolgozniuk a rendelet hatálya alá tartozóknak.

Háromnapos hosszú hétvégék:

  • Jövőre május 1-je péntekre esik, ez lesz az első háromnapos hosszú hétvége.
  • 2026-ban pünkösd májusban lesz, május 24. pünkösdvasárnap, május 25. pünkösdhétfő, így szombattól hétfőig tart a hétvége.
  • Az évben a naptárban harmadiknak számító nemzeti ünnepnapunk, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, október 23. péntekre esik, a következő hétvégével szintén háromnapos hosszú hétvége adódik.

Az ünnepnapok 2026-ban:

2026-ban az alábbi napokon nem kell dolgozni:

  • 2026. január 1.: újév
  • 2026. január 2.: pihenőnap
  • 2026. március 15.: az 1848-as forradalom ünnepe
  • 2026. április 3.: nagypéntek
  • 2026. április 5.: húsvétvasárnap
  • 2026. április 6.: húsvéthétfő
  • 2026. május 1.: a munka ünnepe
  • 2026. május 24.: pünkösdvasárnap
  • 2026. május 25.: pünkösdhétfő
  • 2026. augusztus 20.: az államalapítás ünnepe
  • 2026. augusztus 21.: pihenőnap
  • 2026. október 23.: az 1956-os forradalom ünnepe
  • 2026. november 1.: mindenszentek
  • 2026. december 24.: pihenőnap
  • 2026. december 25.: karácsony
  • 2026. december 26.: karácsony másnapja
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu