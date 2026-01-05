Itt a hatnapos munkahét: mielőtt elkeseredne, van egy nagyon jó hírünk is 2026-ra – dúskálunk idén a hosszú hétvégékben

Az idei év munkarendje összességében kiegyensúlyozottnak mondható: a dolgozók több alkalommal élvezhetnek hosszabb pihenést, ugyanakkor ezért cserébe három alkalommal hatnapos munkahetet kell vállalniuk. A tapasztalatok szerint ezek az időszakok nemcsak a munkavállalók terhelését növelik, hanem a termelésszervezést és a szolgáltatások működését is próbára teszik.

Érdemes előre feljegyezni a munkaszüneti napokat / Fotó: TT News Agency via AFP

Sok mindenkinek örömteli lehet, hogy 2026 bővelkedik a hosszú hétvégékben. Az idei évben négy alkalommal lesz négynapos a pihenés, de három háromnapos hosszú hétvége is bekerült a naptárba. Az ezzel járó munkanap-áthelyezések miatt pedig mindössze három szombaton kell majd dolgoznunk.

A Nemzetgazdasági Minisztérium már tavaly tavasszal közzétette a 2026-os munkaszüneti napokat és a hozzájuk kapcsolódó munkarend tervezetét. A 2025. április 30-án a Magyar Közlöny 2025. évi 51. számában megjelent rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

Ez a 2026. évi munkaszüneti napok körüli munkarend

A 2026. január 2. péntek hivatalosan pihenőnap volt, amelyet 2026. január 10., szombaton helyettesít munkanap.

A 2026. augusztus 21., pénteket szintén pihenőnappá nyilvánították, amelyet 2026. augusztus 15., szombaton kell majd ledolgozni

2026. december 24-re, csütörtökre esik a szenteste, amelyet ezért pihenőnappá neveztek ki, és 2026. december 12-én, szombaton dolgozzuk majd le.

Ekkor lesznek hosszú hétvégék 2026-ban:

Jövőre ezekre a hétvégékre tervezhetünk hosszabb programot:

Négynapos hosszú hétvégék:

Rögtön az év elején, január 1-jétől, csütörtöktől január 4-ig, vasárnapig.

Majd húsvétkor, a nagypéntektől húsvét hétfőig terjedő időszakban (április 3-tól április 6-ig).

Augusztus 20-tól augusztus 23-ig, azaz az államalapítás ünnepnapjától a hétvégéig, csütörtöktől vasárnapig lehet pihenni, köszönhetően annak, hogy a kormány döntése idén Szent István ünnepéhez kapcsolódóan augusztus végén újabb pihenőnapot vezetett be.

Karácsonykor, mert a rendelet szerint december 24-től december 27-ig, csütörtöktől vasárnapig nem kell dolgozniuk a rendelet hatálya alá tartozóknak.

Háromnapos hosszú hétvégék:

Jövőre május 1-je péntekre esik, ez lesz az első háromnapos hosszú hétvége.

2026-ban pünkösd májusban lesz, május 24. pünkösdvasárnap, május 25. pünkösdhétfő, így szombattól hétfőig tart a hétvége.

Az évben a naptárban harmadiknak számító nemzeti ünnepnapunk, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, október 23. péntekre esik, a következő hétvégével szintén háromnapos hosszú hétvége adódik.

Az ünnepnapok 2026-ban:

2026-ban az alábbi napokon nem kell dolgozni: