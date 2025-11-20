Deviza
A forint mégse tud veszteni, az ukrajnai béke reménye felülírt mindent

Enyhe korrekció volt a délelőtti megingás. Visszatesztelte a letört támaszt a magyar deviza, majd újra az erős oldalra lendült. Immár 380-ig nyílhat tere az euró-forintnak.
Faragó József
2025.11.20, 15:24
Frissítve: 2025.11.20, 15:55

Láttunk már olyat a héten, hogy a forint délelőtti és délutáni pályája köszönőviszonyban sem volt egymással. Ezúttal délelőtt gyengült a forint, míg ebéd után meredek erősödés indult. 

20251007_euroForint_013_VZ
Délben lépést váltott a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Ebéd után bekeményített a forint

A szerdánk 1,5-2 éves csúcsokra futó magyar pénz lendülete csütörtök délelőtt elapadt , kisebb korrekció bontakozott ki a legfontosabb keresztárfolyamoknál. Az euró jegyzése a kora reggeli 381,6-es szintről 382,3 forintig szaladt fel délelőtt fél tizenkettőig, ami 0,2 százalékos forintgyengülés. A dollárhoz képest ugyancsak 0,2 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam ezzel 331,6 forintig emelkedett.

Ebéd után azonban fordult a magyar deviza, s az euró-forint grafikonján 383,8 közelében változott az irányt. 

Alig egy óra alatt 381,7 közelébe süllyedt a kurzus.

Ami azért érdekes, mert ha a technikai képet nézzük, azt látjuk, hogy 382-nél húzódik a trendvonal, amit ma többször is átlépett a kurzus. 

Tegnap törte le a 384 közelében húzódó fontos támaszt az euró-forint árfolyama. Délelőtt ennek visszatesztje is megtörtént. 

Délután pedig már következő Fibo-szintet tesztelte a forint, mely 382 alatt húzódik. 

Amennyiben ezt is letörné, akkor 

380-ig nyílna tere az euró-forintnak.

Háttér a kamatpolitika és a béketerv

A Magyar Nemzeti Bank a várakozásoknak megfelelően 6,5 százalékon hagyta az irányadó kamatlábat a keddi kamatdöntő ülésén. A kitartóan szigorú monetáris politikának köszönhetően megmaradt a hazai fizetőeszköz kamatelőnye az euróval és a dollárral, valamint a régiós devizákkal szemben is.

A befektetők szerdai optimizmusát emellett fűthették azok a kiszivárgó hírek is, melyek szerint az Egyesült Államok és Oroszország titkos tárgyalásokat folytatva az orosz–ukrán háború lezárására irányuló keretmegállapodást dolgozott ki. Az eddig napvilágra került részletek alapján ez a béketerv inkább az orosz igényekhez áll közelebb, és ez a vélekedés Kijevben komoly riadalmat okozott.

