A forint mégse tud veszteni, az ukrajnai béke reménye felülírt mindent

Láttunk már olyat a héten, hogy a forint délelőtti és délutáni pályája köszönőviszonyban sem volt egymással. Ezúttal délelőtt gyengült a forint, míg ebéd után meredek erősödés indult.

Délben lépést váltott a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Ebéd után bekeményített a forint

A szerdánk 1,5-2 éves csúcsokra futó magyar pénz lendülete csütörtök délelőtt elapadt , kisebb korrekció bontakozott ki a legfontosabb keresztárfolyamoknál. Az euró jegyzése a kora reggeli 381,6-es szintről 382,3 forintig szaladt fel délelőtt fél tizenkettőig, ami 0,2 százalékos forintgyengülés. A dollárhoz képest ugyancsak 0,2 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam ezzel 331,6 forintig emelkedett.

Ebéd után azonban fordult a magyar deviza, s az euró-forint grafikonján 383,8 közelében változott az irányt.

Alig egy óra alatt 381,7 közelébe süllyedt a kurzus.

Ami azért érdekes, mert ha a technikai képet nézzük, azt látjuk, hogy 382-nél húzódik a trendvonal, amit ma többször is átlépett a kurzus.

Tegnap törte le a 384 közelében húzódó fontos támaszt az euró-forint árfolyama. Délelőtt ennek visszatesztje is megtörtént.

Délután pedig már következő Fibo-szintet tesztelte a forint, mely 382 alatt húzódik.

Amennyiben ezt is letörné, akkor