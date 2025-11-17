Kamatdöntés előtt elbizonytalanodott a forint

Délelőtt még erősödött , délután már gyengült a magyar deviza. De továbbra is a 384-es támasz közelében mozog az euró-forint árfolyama. A keddi MNB-kamatdöntés adhat impulzust a forintpiacnak.

Forintpiac: fókuszban a kamatdöntés / Fotó: Vémi Zoltán

Fontos szintnél feszülnek egymásnak a forint vevői és eladói

Továbbra is a 384-es támasz közelében mozog az euró-forint árfolyama. Délelőtt kicsivel alatta jegyezték a kurzust: 383,7 alá is leszúrt a jegyzés. Míg délután ismét fölé lendült, 384,3 közelében is járt az euró-forint.

Ha szignifikánsan letörne ez a támasz, akkor a következő fontosabb szint 382 közelében adódna. Ez a csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala. Míg felfelé tekintve, 385-nél, majd 387,40-nál látszanak fontosabb ellenállási szintek.

Egyelőre az látszik, hogy

még nem dőlt el az irány.

Oda-vissza tesztelgeti a kurzus a 384-es szintet, a tőzsdezárás előtt pedig ráült a jegyzés a támaszra.