Megingott a forint a békerali után, az amerikai-orosz terv részleteire várnak a befektetők

A pesti tőzsdén kitart a jó hangulat csütörtök délelőtt, az OTP és a Mol is menetel. A forint piacán elfogyott a lendület a tegnapi békerali után, a befektetők az amerikai–orosz béketerv újabb részleteire kíváncsiak.
K. T.
2025.11.20, 11:43
Frissítve: 2025.11.20, 12:23

Egyelőre megakadni látszik a forint utóbbi napokban mutatott erősödése a főbb devizákkal szemben, miközben a befektetők az ukrajnai háború lezárására irányuló amerikai–orosz háttértárgyalásokról kiszivárgó híreket figyelik.

forint, euró, dollár
A forint korrigál az euróval és a dollárral szemben is az előző napi ralit követően / Fotó: Vémi Zoltán

Az előző nap másfél-kétéves csúcsokra futó magyar pénz lendülete csütörtök délelőtt elapadt, kisebb korrekció látható a legfontosabb keresztárfolyamoknál.

Az euró jegyzése a kora reggeli 381,6-es szintről 382,3 forintig szaladt fel délelőtt fél tizenkettőig, ami 0,2 százalékos forintgyengülés.

A dollárhoz képest ugyancsak 0,2 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam ezzel 331,6 forintig emelkedett.

Ugyanez a trend érvényesül a régiós pénzekkel összevetve is. A cseh korona 0,2 százalékkal, 15,8 forintra drágult, a lengyel zlotyt pedig 0,15 százalékkal magasabb árfolyamon, 90,3 forinton váltják.

Az Erste elemzőinek kommentárja szerint a forint közelmúltban látott erősödésében a kamatelőny a legfontosabb tényező. 

Jellemző az elmúlt hónapokra, hogy a jegybanki döntés után néhány nappal válik láthatóvá a monetáris szigor kihatása. Érdekesség, hogy ezúttal a dollárral párhuzamosan tudott erősödni a hazai fizetőeszköz

írják.

A Magyar Nemzeti Bank a várakozásoknak megfelelően 6,5 százalékon hagyta az irányadó kamatlábat a keddi kamatdöntő ülésén. A kitartóan szigorú monetáris politikának köszönhetően megmaradt a hazai fizetőeszköz kamatelőnye az euróval és a dollárral, valamint a régiós devizákkal szemben is.

A befektetők szerdai optimizmusát emellett fűthették azok a kiszivárgó hírek is, melyek szerint az Egyesült Államok és Oroszország titkos tárgyalásokat folytatva az orosz–ukrán háború lezárására irányuló keretmegállapodást dolgozott ki. Az eddig napvilágra került részletek alapján ez a béketerv inkább az orosz igényekhez áll közelebb, és ez a vélekedés Kijevben komoly riadalmat okozott.

A pesti tőzsdén kitart a jó hangulat, miután az Nvidia előző esti, vártnál erősebb jelentése optimizmust hozott a nemzetközi piacokra. A BUX 0,7 százalékkal, 108 ezer pont közelébe emelkedett, a vezető hazai részvények közül az OTP és a Mol 0,9 százalékkal, a Richter és a Magyar Telekom pedig 0,7 százalékkal drágult.

