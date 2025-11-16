Deviza
São,Paulo,Sp,Brazil,November,22,2018,People,Participate,In,Black Friday
akciódömping
közúti árufuvarozás
Black Friday
webáruház
karácsony

Megint őrület lesz a magyar Black Friday, de a vevők ezt el is várják

Még odébb van november 28., azaz a nagy árleszállításokat ígérő Black Friday, de az akciódömping lassan széthúzódik a hónap egészére, és egybefolyik a többi, év végi ünneppel, főleg a hatalmas bevásárlásokkal járó karácsonnyal. A Black Fridayra való készülődés azonban lendületes.
VG
2025.11.16., 16:23
Fotó: Shutterstock

A november egészére széthúzott akciók miatt máris tart a Black Friday, és egy felmérés szerint ráadásul így van ez az egész világon. A boltosok ugyanis abban reménykednek, hogy megelőzik a versenytársakat, és így náluk költik el a fizetésük egy részét a vásárlók.

Black Friday
A Black Friday sikere töretlen / Fotó: Iara Faga / Shutterstock

Óriási kínálattal készülnek a boltok a Black Fridayre

A Kantar felmérése szerint a hazai potenciális vásárlók 79,4 százaléka tervezi, hogy online vásárol az idei Black Friday alkalmával, az átlagos tervezett költés mintegy 130 ezer forint.

A magyarországi lakosok leginkább háztartási kisgépeket, divatcikkeket, kozmetikumokat, tévét és játékokat terveznek vásárolni.

  • Az Emag, az egyik legnagyobb magyarországi webshop továbbra is hisz a hagyományokban, egyetlen napra, november 14-re korlátozza az akciókat.
  • Az Alza sem tétlenkedik, a cseh gyökerű webshop közismert kis zöld békája segítségével már október 30-án megnyitotta a leárazáshullámot, ami egészen december 1-jéig tart.  
  • A magyar gyökerű Euronicsnál is egész novemberben tart a Black Friday. A virtuális polcokon háztartási gépek, kütyük, televíziók, játékok, barkácseszközök találhatók.
  • A bútor- és lakáskiegészítő forgalmazó Jysk weboldalán ugyan nem szerepel a fekete péntek kifejezés, de már a nyitóoldal is tele van legfeljebb 60 százalékos kedvezménnyel kínált karácsonyi kiegészítőkkel és 38 százalékkal olcsóbban árult gamerszékkel.

Akció Black Friday nélkül is van

A nagyáruházak nem mindegyike hirdet Black Fridayt. Az Auchan bízik a sikerben, háromhetesre nyújtotta az eredetileg egynapos akcióhullámot, a kínálat teljesen vegyes – követve az áruházlánc amúgy is széles termékkínálatát. November 26-ig tartanak az akciók. A brit Tesco viszont nem tart Black Fridayt, de a nyitóoldalán előkelő helyen szerepeltetik karácsonyi játék-, illetve ajándékkatalógusukat, és az egyre közeledő Mikulásra is emlékeztetik a nézelődőt. A Notino drogérialánc kuponos akciót hirdetett, a népszerű magyar Dorko boltjaiban és webshopján is előkarácsonyi akciót tart.

Tavaly sem volt másként – összefolynak az akciók

Olyan lett a november 28-i fekete péntek, mint egy általános nyár végi kiárusítás, vagy egy év eleji készletkisöprés a lapunknak korábban nyilatkozó szakemberek szerint. A boltosok azonban készülnek, hiszen a vevők várják az akciókat – ezt a múlt évi Black Friday előtt írta a Világgazdaság. A lényeg azonban ugyanaz: a Black Friday előtti kiskereskedelmi forgalmat már pörgette a halloween, majd a mindenszentek, majd követte a karácsonyi bevásárlási roham, amelynek a szilveszterre való felkészülés volt a kisebb lendületű folytatása. A PwC Magyarország által, a Publicis Groupe Hungary megrendelésére készült adatok szerint a Black Friday 2024-es forgalma 150-160 milliárd forintra volt várható, de a becslést nehezíti az akciók egész hónapra történő elhúzódása.

A Publicis-kutatás szerint a Black Friday-vásárlók átlagosan 195 ezer forint elköltését tervezik, de ez teljes érték, míg az ez évre vonatkozó fenti Kantar-adat csak az online-ra. 

A rendelt árut ki is kell vinni

A logisztikai cégeknek mindegy, hogy a munkájuk mely ünnepekhez kötődik, a rájuk bízott árut célba kell juttatniuk. Tény azonban, hogy az év utolsó negyede kihívásos időszak számukra. Ilyenkor a rendelések lavinaszerűen záporoznak, a raktárak és szállítmányozási hálózatok maximális terhelés alá kerülnek, miközben a vásárlók azonnali kiszolgálást várnak. Ez a dömping nem csupán a webshopok számára nehézség, hanem az egész ellátási lánc rugalmasságát próbára teszi. Szepesi Gábor, a Trans-Sped régióvezetője és Mihály Attila, a Trans-Sped légi-tengeri-vasúti osztályának logisztikai szakértője szerint az előre tervezés az egyik kulcs. Már az ügyfélportfólió összeállításánál figyelembe kell venni az ügyfelek szezonalitását, el kell kerülni a túlvállalásokat. 

Az impulzív vásárlások miatt januárban megnőnek a csereigények, a visszáru kezeléséből adódó többletmunka így elnyújtja a szezonális csúcsot.

Nem mellékes a munkaerő szabadságolásának tudatos ütemezése sem, továbbá sarkalatos pont az ügyfélszolgálat megfelelő rendelkezésre állása. A legnagyobb nyomást a közúti szállítmányozás viseli, ahol a komoly kihívás a sofőrhiány.  

Az ünnepi időszakban a légi szállításban is megnövekszik a szállítandó áru mennyisége. A csúcsszezon itt leginkább a túlfoglalt kapacitások, a megemelkedő szállítási díjak és a hosszabb tranzitidők formájában jelentkezik. Ugyanakkor a légi kiszolgálások a megszokott éjjel-nappali szolgálatoknak köszönhetően még a csúcsszezonban is folyamatosan működnek, így ez nem különösebb kihívás számukra.

 

4 perc
kosárlabda

7 perc
bukás

3 perc
közúti árufuvarozás

