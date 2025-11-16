Megint őrület lesz a magyar Black Friday, de a vevők ezt el is várják

A november egészére széthúzott akciók miatt máris tart a Black Friday, és egy felmérés szerint ráadásul így van ez az egész világon. A boltosok ugyanis abban reménykednek, hogy megelőzik a versenytársakat, és így náluk költik el a fizetésük egy részét a vásárlók.

A Black Friday sikere töretlen / Fotó: Iara Faga / Shutterstock

Óriási kínálattal készülnek a boltok a Black Fridayre

A Kantar felmérése szerint a hazai potenciális vásárlók 79,4 százaléka tervezi, hogy online vásárol az idei Black Friday alkalmával, az átlagos tervezett költés mintegy 130 ezer forint.

A magyarországi lakosok leginkább háztartási kisgépeket, divatcikkeket, kozmetikumokat, tévét és játékokat terveznek vásárolni.

Az Emag, az egyik legnagyobb magyarországi webshop továbbra is hisz a hagyományokban, egyetlen napra, november 14-re korlátozza az akciókat.

Az Alza sem tétlenkedik, a cseh gyökerű webshop közismert kis zöld békája segítségével már október 30-án megnyitotta a leárazáshullámot, ami egészen december 1-jéig tart.

A magyar gyökerű Euronicsnál is egész novemberben tart a Black Friday. A virtuális polcokon háztartási gépek, kütyük, televíziók, játékok, barkácseszközök találhatók.

A bútor- és lakáskiegészítő forgalmazó Jysk weboldalán ugyan nem szerepel a fekete péntek kifejezés, de már a nyitóoldal is tele van legfeljebb 60 százalékos kedvezménnyel kínált karácsonyi kiegészítőkkel és 38 százalékkal olcsóbban árult gamerszékkel.

Akció Black Friday nélkül is van

A nagyáruházak nem mindegyike hirdet Black Fridayt. Az Auchan bízik a sikerben, háromhetesre nyújtotta az eredetileg egynapos akcióhullámot, a kínálat teljesen vegyes – követve az áruházlánc amúgy is széles termékkínálatát. November 26-ig tartanak az akciók. A brit Tesco viszont nem tart Black Fridayt, de a nyitóoldalán előkelő helyen szerepeltetik karácsonyi játék-, illetve ajándékkatalógusukat, és az egyre közeledő Mikulásra is emlékeztetik a nézelődőt. A Notino drogérialánc kuponos akciót hirdetett, a népszerű magyar Dorko boltjaiban és webshopján is előkarácsonyi akciót tart.

Tavaly sem volt másként – összefolynak az akciók

Olyan lett a november 28-i fekete péntek, mint egy általános nyár végi kiárusítás, vagy egy év eleji készletkisöprés a lapunknak korábban nyilatkozó szakemberek szerint. A boltosok azonban készülnek, hiszen a vevők várják az akciókat – ezt a múlt évi Black Friday előtt írta a Világgazdaság. A lényeg azonban ugyanaz: a Black Friday előtti kiskereskedelmi forgalmat már pörgette a halloween, majd a mindenszentek, majd követte a karácsonyi bevásárlási roham, amelynek a szilveszterre való felkészülés volt a kisebb lendületű folytatása. A PwC Magyarország által, a Publicis Groupe Hungary megrendelésére készült adatok szerint a Black Friday 2024-es forgalma 150-160 milliárd forintra volt várható, de a becslést nehezíti az akciók egész hónapra történő elhúzódása.