Zuhan a forint, elromlott a hangulat a tőkepiacokon

Zsákbamacskahatás is fékezi a tőkepiacokat. A forint gyengül a vezető és a régiós devizákkal szemben is.
Murányi Ernő
2025.11.14, 16:01
Frissítve: 2025.11.14, 16:15

Alaposan lefordult a hazai deviza árfolyama péntek délutánra a globálisan is meghatározó fizetőeszközökkel szemben, sőt még a régiós pénznemekhez mérten is veszített erejéből a forint.

Symbol photo upholding forint
A svájci frank jóval többet ér, mint a dollár. Utoléri az angol fontot is? Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az euró 15 óra után 385,5 körül mozgolódik, ám korábban 386 forint felett is járt. Jelenleg 0,4 százalékos mínuszban van nemzeti devizánk az euró ellenében, ennél nagyobbat, 0,8 százalékot bukott a svájci frankhoz viszonyítva, míg a legkisebb mértékben az angol font forintárfolyama erősödött, mindössze 0,17 százalékos volt az elmozdulás. Jelenleg 436,3 forintot ér a sterling a bankközi devizapiacon.

Apropó, svájci frank és angol font, a frank rohamosan erősödik a brit devizával szemben is. A font-frank keresztárfolyam már 1,04 alatt van. Ha így megy tovább, nem kell sokat várni a történelmi előzésre, a helvét fizetőeszköz borítékolhatóan többet ér majd, mint a font, pedig az Egyesült Királyságban 4 százalékos az alapkamat, miközben Svájcban már visszanyomták nulla százalékra.    

Elromlott a befektetői hangulat a tengerentúlon csütörtökön, a nap elején várt emelkedés helyett mínuszban zártak a vezető részvényindexek. A technológiai és kommunikációs szektorban újabb eladási hullámot láthattunk. Tovább rontotta a hangulatot, hogy a Fed decemberi kamatcsökkentésének valószínűsége 50 százalék alá csökkent, miután több döntéshozó is a kamattartás mellett érvelt az elmúlt napokban

– írja az MBH Bank.

A gyengülés pénteken is folytatódik a határidős kereskedésben, és változatlanul a Nasdaq 100 technológiai részvényei vezetik az esést. Sokan tartanak attól, hogy a mesterségesintelligencia-részvények túlértékeltté váltak.

A dollár azonban a vezető amerikai jegybankárok héja hangvételű nyilatkozatai dacára nem tud szárnyra kapni az euróval szemben, továbbra is 1,163 körül jár a keresztárfolyam. A befektetők vélhetően tartózkodnak a dollárbefektetésektől, amíg a kormányzat nem pótolja a leállás miatt elmaradt adatközléseket, és ezért zsákbamacska, hogy milyen formában van az amerikai gazdaság. A forint is jobban állja a sarat a zöldhasú ellenében, 331,3 forintnál tart a dollár, azaz 0,3 százalékkal erősödött.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1341 cikk

 

