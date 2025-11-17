Üzemanyagárak: a miniszterelnök bejelentést tett, kijött, hogy mennyire fáj majd a tankolás
A héten kedden nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árai, a Holtankoljak tájékoztatása szerint.
November 17-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 580 Ft/liter,
- gázolaj: 597 Ft/liter.
Utoljára november 13-án emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Akkor a benzin esetében ez bruttó kétforintos változást jelentett, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó öt forinttal változott.
Uniós szinten drágulás látható
Extrán jó hír, hogy nincs változás a kereskedelmi árakat illetően, hiszen az Európai Unióban folyamatosan nőtt az üzemanyagok – ezen belül is főként a dízel ára – az elmúlt időszakban, még úgy is, hogy a nyersolaj ára alig mozdult el a nemzetközi árupiacokon, az irányadó Brent hordónkénti ára 65 dollár körül mozgott. Az Origo cikke szerint az EU újabb döntése szerint kiszorítják a közösség piacairól az orosz energiahordózókat. Elvileg csak a jövő év január 21-től tiltják be az orosz nyersolajból előállított termékek importját, de a bejelentés hatása máris érzékelhetővé vált az árakban. A kereskedők ugyanis sietnek, az európai termékeknél olcsóbb orosz üzemanyagot betárolják maguknak. Ez pedig jelentősen növelte a keresletet a piacon, ami így áremelkedést okozott. Ráadásul a kínálat is csökkent, mivel szankció alá került az orosz tulajdonban lévő NIS Pancevo finomító. Bizonytalanságot okoz emellett a Lukoil román és bulgáriai finomítójával kapcsolatos amerikai szankció is.
Orbán Viktor bejelentése tarthatja lent az árakat
11 pontos adócsökkentést javasol a kormány, derült ki a miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének hétfői sajtótájékoztatóján. Az intézkedéscsomag része, hogy fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedékiadó-emelését, január elsejétől lenne érvényes, a kamara kérte az elhalasztását. A Karmelitában tartott közös sajtótájékoztatón a programpontok felsorolásakor a kormányfő már úgy fogalmazott: fájó szívvel, de elfogadta, hogy
a kormány félévvel eltolja az üzemanyagok jövedéki adójának emelését.
A miniszterelnök kifejtette: Magyarországon az adórendszer egy érzékeny téma, ezért az a jó, ha van egy rendszerező elv.
„Nem kell mindig és újra megvívni ugyanazokat a csatákat, hanem lehet tudni, hogy van egy elv, amely be fog következni, mint például a jövedéki adó emelkedik az infláció mértékével. Ennek január 1-jétől be kellene következnie, de a kamara azt kéri, hogy ez ne következzen be” – mondta el Orbán Viktor. Hozzátette: attól nem tud eltekinteni, hogy ez az elv fennmaradjon, de az meg tudja tenni, hogy félévvel az emelést elhalasztják, majd ismét leülnek erről tárgyalni. „És ha mindig indokolt lesz a kamara kérése, akkor lehet folytatni” – jelentette ki.
Nagy Elek közölte, hogy a szakértői csapataik közösen dolgoznak a magyar gazdaság érdekében. Arról is beszélt, hogy a magyar vállalkozások 80-90 százaléka az adókra és a bonyolult bürokráciára panaszkodtak. Erre adott válasz a bejelentett adócsomag, ami később 100 milliárdot is elérheti, azaz ennyivel több maradhat a vállalkozásoknál.
A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy a hatályos szabályok szerint 2026 januárjától a 2025. júliusi infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal nőne a jövedéki adó.
- Ez a benzin esetében 9,
- a gázolajnál 8 forinttal emelné a literenkénti árat.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szeptember azonban arról beszélt, hogy a kormány változtatna a menetrenden. Az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel elhalaszthatja a jövedékiadó-emelést. Csak ez az intézkedés 10-15 milliárd forintba kerülhet az államnak.