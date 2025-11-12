Deviza
EUR/HUF385.51 +0.12% USD/HUF333.22 +0.27% GBP/HUF437.25 +0.04% CHF/HUF416.84 +0.38% PLN/HUF91.15 +0.17% RON/HUF75.83 +0.11% CZK/HUF15.9 +0.13% EUR/HUF385.51 +0.12% USD/HUF333.22 +0.27% GBP/HUF437.25 +0.04% CHF/HUF416.84 +0.38% PLN/HUF91.15 +0.17% RON/HUF75.83 +0.11% CZK/HUF15.9 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,422.02 +1.11% MTELEKOM1,802 +1.11% MOL3,054 +1.11% OTP32,420 +1.3% RICHTER9,920 +0.55% OPUS534 +0.75% ANY7,080 +1.13% AUTOWALLIS153 0% WABERERS5,700 +0.35% BUMIX10,502.81 +0.68% CETOP3,741.21 +0.07% CETOP NTR2,360.58 +0.87% BUX108,422.02 +1.11% MTELEKOM1,802 +1.11% MOL3,054 +1.11% OTP32,420 +1.3% RICHTER9,920 +0.55% OPUS534 +0.75% ANY7,080 +1.13% AUTOWALLIS153 0% WABERERS5,700 +0.35% BUMIX10,502.81 +0.68% CETOP3,741.21 +0.07% CETOP NTR2,360.58 +0.87%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bérgyártás
Tajvan
Foxconn (Hon Hai Precision Industry)
Nvidia
Apple
MI

Másodhegedűs szerepre kárhoztatott az Apple, lepipálta az Nvidia

A világ legnagyobb „összeszerelő üzemében” változott a főszereplő személye. A Foxconn profiljában a mesterséges intelligenciát kiszolgáló szerverek gyártása került az előtérbe, de azért az Nvidia mellett az Apple is kiemelt ügyfele marad a tajvani elektronikai bérgyártó társaságnak, amely a harmadik negyedévben is meglepően erős teljesítményt nyújtott.
Kriván Bence
2025.11.12, 11:28
Frissítve: 2025.11.12, 11:56

Rákapcsolta vagonját az Nvidia robogó mozdonyára a Foxconn, a tajvani szerződéses elektronikai bérgyártó ismét az elemzők várakozásait túlszárnyaló pénzügyi adatokat közölt, köszönhetően elsősorban a mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazások infrastrukturális hátterét adó, bivalyerős szerverek iránti kereslet megugrásának.

Foxconn
A Foxconn ismét a várakozásokat felülmúló pénzügyi mutatókkal rukkolt ki /Fotó: Anadolu via AFP

A tajvani óriásvállalat – amely a maga műfajában a legnagyobb a világon – a szeptemberrel zárult harmadik negyedévében 17 százalékkal, 1,89 milliárd amerikai dollárra növelte tiszta nyereségét, ami azt jelenti, hogy a londoni tőzsdecsoport (LSEG) elemzői szégyenben maradtak a maguk 14 százalékkal alacsonyabb profitbecslésével, míg a bloombergesek „csak” 13 százalékot tévedtek. 

A Foxconn sokat profitált az MI-szerverek gyártásából

A hivatalos nevén Hon Hai Precision Industryként is ismert vállalat a gyorsjelentéshez fűzött kommentárjában az évzáró negyedévre és a teljes üzleti évére is robusztus bevételnövekedést jelzett előre, bár a célszámokkal ezúttal is adós maradt. Ami tudható, hogy a Foxconn az idei harmadik negyedévet 67,54 milliárd amerikai dolláros bevétellel zárta

A tavalyihoz képest 11 százalékos növekedés motorja az MI-szervergyártás volt, a Foxconn ebből származó bevétele augusztusban első alkalommal haladta meg az Apple iPhone-ok összeszereléséért kapott összeget, s miután ez szeptemberben is megismétlődött, valószínűsíthetően 

trendfordulóhoz ért a vállalat, amely „leküzdheti” legnagyobb egyedi megrendelőjéhez, az Apple-hez való kóros függését.

Olyannyira, hogy a cégvezetés szerint még egy másik termékkör is megelőzheti az okostelefon-gyártást, mégpedig az elektromos autók egyre bonyolultabb elektronikai berendezéseinek előállítása. A Foxconn sem akart kimaradni az elektromos átállás folyamatából, s ehhez tőkeerős partnerre talált a szaúdi állami vagyonalap, a Public Investment Fund (PIF) képében, amely az első szaúdi elektromosautó-gyár megépítésében és üzemeltetésében számít a tajvaniak tapasztalatára és tudására. 

Az autóiparban is erősítik a jelenlétüket 

Az autónak egyelőre csak a neve van meg, a Ceer gyártása a tervek szerint a jövő év végén indulhat meg a King Abdullah Economic Cityben (KAEC), ahol gőzerővel folyik az egymillió négyzetméteren elterülő komplexum építése. Egy másik autóipari projektjét viszont feladta a Foxconn, amely a csődbe ment amerikai Lordstown Motors nevű elektromosautó-gyártó pionírba próbált életet lehelni, de a feladta ebbéli próbálkozásait. 

Foxconn Tech Day 2024 in Taiwan
Ilyet is tud a Foxconn, a tavaly bemutatott Model D elektromos koncepcióautója azonban megrekedt a kiállítási darab szintjén / Fotó: Anadolu via AFP

Együttműködésük csúnya véget ért, a Lordstown Endurance elektromos pickupok gyártása azért maradt abba, mert a Foxconn nem volt hajlandó több pénzt pumpálni a startupba, ezzel gyakorlatilag csődbe vitte. Bíróságon kötött ki az ügy. Az Ohio állambeli Lordstownban lévő autógyár a tajvaniak nyakán maradt, egészen idén augusztusig, amikor is 375 millió dollárért sikerült vevőt találni a kompletten felszerelt üzemre, amelyet korábban a Lordstown résztulajdonosától, a General Motorstól vásároltak meg 230 millió dollárért. 

Autók helyett inkább szervereket gyártanak Ohióban 

A Foxconn azonban marad a városban, a hatalmas üzemben ugyanis a „lötyögött” az autógyártó részleg, s a tajvaniak idehozzák az MI-szervergyártásuk egy részét. Itt 557 ezer négyzetméternyi szabad üzemi terület áll a rendelkezésükre, hatszor annyi, mint a szintén most épülő houstoni egységükben, ahol az Nvidia GB300 MI-szervereit szerelik majd össze. 

A Foxconn saját márkanéven nem gyárt és értelemszerűen nem is forgalmaz autókat, noha felkészültségét tekintve adottak lennének hozzá a feltételek, de a cég egyelőre koncepcióautókat mutatott csak be, illusztrálva, hogy mire lenne képes, ha belépne az amúgy is túlzsúfolt kínai autópiacra.

A többi között

  • az Apple,
  • az Nvidia,
  • az Amazon.com,
  • a Hewlett-Packard,
  • a Microsoft
  • és a Dell

megrendelésére dolgozó Foxconn számára is kihívást jelentett a Donald Trump által meghonosított, üzleti zsarolással felérő vámpolitika, melyre a tajvaniak rugalmasan reagáltak. Egyrészt a megnövelték beruházásaikat az Egyesült Államokban, másrészt a Kínából Amerikába exportált bérgyártott termékek összeszerelését diverzifikálták, tekintettel arra, hogy a Foxconn legnagyobb kapacitású gyárai épp a washingtoni büntetővámokkal szembesülő Kínában vannak. 

Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az „amerikai” okostelefonokat az indiai egységükből szállítják az Egyesült Államokba, a világ többi részét pedig „kínai” iPhone-okkal szolgálják ki. Igaz, az orosz olaj vásárlása miatt Indiát sújtó amerikai büntetővámok gondot okoztak a szállításokban, de a nagypolitika a vámalku irányában halad, és India is behódol ezen a téren Trumpnak.

A Foxconn a tajvani tőzsdezárás után tette közzé gyorsjelentését, így a piac csak felkészülni tudott rá, ez 1,8 százalékos szerdai erősödéssel meg is történt. A társaság részvénye egyébként meglovagolta az MI-hullámot, az árfolyam az idén 36 százalékkal erősödött, jócskán meghaladva a tajpeji tőzsde irányadó indexének (TWII) 21 százalékos nyereségét.


 

 


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu