A Lordstown Motors kedden csődvédelmet kért, miután az elektromos teherautókat (EV) gyártó amerikai cég nem tudott egyezségre jutni befektetőjével, a tajvani Foxconn-nal, amely állítólag 170 millió dolláros tőkeinjekcióval hitegette a startupot – írta a Reuters.

A Lordstown elektromos teherautója, az Endurance. Fotó: AFP

Az elektromospickup-gyártó már a múlt hónapban bejelentette, hogy a csőd szélén áll, ugyanis a hónapokig tartó tárgyalások után sem tudtak megegyezni a Foxconn-nal és annak anyavállalatával, a Hon Hai Technology csoporttal. A többi között az Apple-termékek szerződéses gyártójaként ismert Foxconn pedig kitartott amellett, hogy kiszállna a partnerségből.

A Lordstown kedden csődvédelmet kért egy Delaware állambeli csődbíróságon, és bejelentette, hogy vevőket keres – az eljárásban pedig a Foxconnt csalással, valamint sorozatos ígéretszegéssel vádolta meg, és pert is indított ellene.

A Lordstown csődbíróságon benyújtott panasza alapján a Foxconn tavaly novemberben beleegyezett, hogy 170 millió dollárt fektet be az autógyártóba, valamint az üzlet részeként megvásárolta a General Motors (GM) egykori üzemét az ohiói Lordstownban, ahol közösen gyártották volna a startup első e-teherautóját, az Endurence-ot. A megállapodás az EV-gyártónak a gyártás beindításához szükséges tőkét, a tajvani vállalatnak pedig a belépést biztosította az amerikai autógyártásba.

A Foxconn eddig mintegy 52,7 millió dollárt fektetett a Lordstown Motorsba, és jelenleg közel 8,4 százalékos részesedéssel rendelkezik a cégben. A kereset szerint azonban a Foxconn a szerződés ellenére nem hajlandó további részvényeket vásárolni, és állítólag ki akar szállni a partnerségből.

A Lordstown azonban januárban arra kérte a tajvani vállalatot, hogy függessze fel a gyártást, ugyanis az Endurance előállítási költségei meghaladták a 65 ezer dolláros tervezett eladási árat – az összeszerelés pedig azóta is csökkentett ütemben halad.

A Lordstown részvényei a bejelentés után 35,6 százalékot zuhantak a tőzsdezárás előtt.

A cég csődje nem az első az EV-startupok közül, amelyek a világjárvány alatt kialakuló SPAC-lufi idején léptek be a tőzsdére. A Nikola teherautó-gyártóhoz hasonlóan a Lordstown is nehezen felelt meg a korai befektetők magas elvárásainak.

Miután a vállalat 2020 októberében a DiamondPeak Holdings akvizíciós céggel (SPAC) együttműködve belépett a tőzsdére, a Lordstown válságból válságba csúszott, teljes vezetősége távozott, ráadásul több szabályozó hatóság és az amerikai igazságügyi minisztérium is vizsgálatot indított ellene.

Eközben az elektromos teherautók piacán is nagyobb a verseny: egyre több ágazati óriás, köztük a Ford, a GM és a Stellantis is saját modelleket dobott a piacra, a Tesla pedig azt ígérte, hogy hároméves csúszással bár, de az év végén megkezdik a Cybertruck gyártását. A rivális startup, a Rivian is el tudta 2022-ben indítani a luxuspickupja sorozatgyártását.

A partnerével folytatott vita, a sorozatos vizsgálatok, a gyenge eredmények és a befektetői bizalmatlanság miatt nehezen fognak tudni vevőt találni a Lordstown Motorsra, miközben a per sikere is kétséges.