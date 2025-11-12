Nem fékez a fuvarozó: már megint profitot duplázott a Waberer's

Nem fékez a Waberer’s, pedig már a féléves riportban is a profit duplázódásáról számolt be a fuvarozó. Most a harmadik negyedéves gyorsjelentést tették közzé: a konszolidált adózott negyedéves eredmény 11,2 millió euró lett, ami 106 százalékos bővülés a bázishoz képest. Vagyis megint profitot dupláztak. Míg az év első háromnegyedében 32,1 millió euró volt az adózott eredmény, ami 158,8 százalékos növekedés.

Profitduplázásról számolt be a gyorsjelentés / Fotó: Waberer’s

Remek számok a gyorsjelentésben

Konszolidált szinten a cégcsoport EBIT-eredménye az idei harmadik negyedévében 12,4 millió euró volt, ami 23,3 százalékos bővülés. Kilenchavi szinten ugyanez a sor 41,5 millió eurót mutat, s ez 41,3 százalékos növekedés. A cégcsoport negyedéves konszolidált bevétele 205,4 millió euró volt, ami 7,8 százalékkal múlja felül a bázist. Míg háromnegyedéves szinten 602,8 millió eurót értek el, ami 5 százalékos növekedés.

A logisztikai szegmens – amely magában foglalja a szerződéses logisztikai, a nemzetközi árufuvarozási és szállítmányozási, a vasúti logisztikai, illetve a raktárfejlesztési tevékenységet is – a harmadik negyedévben 5,5 millió euró EBIT-et ért el, ami 53 százalékos javulás. A növekvő eredményesség elsődleges forrása az év elején akvirált közúti személyszállítási tevékenység eredményessége, a módosított stratégiának köszönhetően a lengyelországi leányvállalat (LINK) javuló teljesítménye, illetve a külső feles raktárfejlesztési tevékenység. A kumulált EBIT 14 millió euró volt az első 9 hónapban.

A biztosítási szegmens az idei harmadik negyedévben 6,9 millió euró EBIT-et ért el, ami 6,3 százalékos bővülés, míg a szegmens háromnegyedéves EBIT-je 27,5 millió euró volt, ami 75,3 százalékos növekedés. A bővülés a tavaly év végén megvásárolt Posta Biztosítók eredménytermelő képességének köszönhető.

A Waberer’s menedzsmentje fenntartja várakozásait a 2025-ös üzleti évre:

legalább 50 millió euró éves EBIT a terv konszolidált szinten.