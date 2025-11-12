Nem fékez a fuvarozó: már megint profitot duplázott a Waberer's
Nem fékez a Waberer’s, pedig már a féléves riportban is a profit duplázódásáról számolt be a fuvarozó. Most a harmadik negyedéves gyorsjelentést tették közzé: a konszolidált adózott negyedéves eredmény 11,2 millió euró lett, ami 106 százalékos bővülés a bázishoz képest. Vagyis megint profitot dupláztak. Míg az év első háromnegyedében 32,1 millió euró volt az adózott eredmény, ami 158,8 százalékos növekedés.
Remek számok a gyorsjelentésben
Konszolidált szinten a cégcsoport EBIT-eredménye az idei harmadik negyedévében 12,4 millió euró volt, ami 23,3 százalékos bővülés. Kilenchavi szinten ugyanez a sor 41,5 millió eurót mutat, s ez 41,3 százalékos növekedés. A cégcsoport negyedéves konszolidált bevétele 205,4 millió euró volt, ami 7,8 százalékkal múlja felül a bázist. Míg háromnegyedéves szinten 602,8 millió eurót értek el, ami 5 százalékos növekedés.
A logisztikai szegmens – amely magában foglalja a szerződéses logisztikai, a nemzetközi árufuvarozási és szállítmányozási, a vasúti logisztikai, illetve a raktárfejlesztési tevékenységet is – a harmadik negyedévben 5,5 millió euró EBIT-et ért el, ami 53 százalékos javulás. A növekvő eredményesség elsődleges forrása az év elején akvirált közúti személyszállítási tevékenység eredményessége, a módosított stratégiának köszönhetően a lengyelországi leányvállalat (LINK) javuló teljesítménye, illetve a külső feles raktárfejlesztési tevékenység. A kumulált EBIT 14 millió euró volt az első 9 hónapban.
A biztosítási szegmens az idei harmadik negyedévben 6,9 millió euró EBIT-et ért el, ami 6,3 százalékos bővülés, míg a szegmens háromnegyedéves EBIT-je 27,5 millió euró volt, ami 75,3 százalékos növekedés. A bővülés a tavaly év végén megvásárolt Posta Biztosítók eredménytermelő képességének köszönhető.
A Waberer’s menedzsmentje fenntartja várakozásait a 2025-ös üzleti évre:
legalább 50 millió euró éves EBIT a terv konszolidált szinten.
Büszke vagyok rá, hogy a jövőbe mutató fejlesztések elindítása mellett sikeresek vagyunk az éves üzleti tervünk menedzselésében is, és továbbra is úgy látjuk, hogy – a korábbi évekhez hasonlóan – az év elején kommunikált eredményvárakozások 2025-ben is teljesíthetők lesznek, így növelve tovább a vállalatcsoportunk hitelességét a befektetőink szemében
– hangsúlyozta Barna Zsolt, elnök-vezérigazgató.
Célárak 12 havi horizonton
A Waberer’s részvényét három elemzőház követi,
- a Concorde 6560 forintos,
- az Equilor 6790 forintos,
- az MBH Befektetési Bank pedig 5980 forintos
12 havi célárat tűzött ki, mindhárom esetben vétel az ajánlás.
A gyorsjelentést követően az árfolyam 5700 forintról 5660 forintra süllyedt.