Hadiipari rali újratöltve: megint blue chipnyi forgalommal tépik a Rábát

Pénteken szétszakadt Rába, miután lejárt a 4iG projektcége által tett nyilvános vételi ajánlat időablaka, s kiderült, hogy egyetlen részvényes sem fogadta el az 1789 forintos árat. Hétfőn reggel azonban kiderült. Van még tartalék a hazai hadiipari raliban: harmadik legforgalmasabb papírként pattant a Rába. Úgy tűnik, fellélegzett a piac, mégis jóval többet ér a részvény az elbukott vérszegény ajánlatnál.

Van még tartalék a hadiipari raliban / Fotó: Kallus György

Pillanatnyi megingást láthattunk

Alig egy hete még úgy tűnt, minden befektetést felszív a BÉT-en a 4iG és a Rába hadiipari ralija, amit a 4iG-leány Rábára tett nyilvános vételi ajánlata fűtött. A múlt hét utolsó két kereskedési napján azonban 4500 forintról 3200 forintig esett vissza a Rába árfolyama.

Csütörtökön és pénteken 30 százaléknyi kapitalizáció árazódott ki a Rábából.

Hétfőn reggel azonban 4000 forint közelébe szúrt fel a kurzus, ráadásul már a kereskedés első másfél órájában meghaladta a 150 millió forintot a részvény forgalma, így a harmadik legforgalmasabb papír volt az OTP és a 4iG mögött. Más szóval,

most megint számolatlanul szívja a befektetéseket a Rába.

Az elmúlt hónapokban a Rába-ralit a társaság szeptember 8-ai közzététele fűtötte, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. A Rábára tett kötelező nyilvános vételi ajánlat időablaka szeptember 26-án nyílt meg, 35 napot adva a befektetőknek, hogy elfogadják. A határidő péntek délben lejárt: egyetlen részvényes sem fogadta el a 4iG vételi ajánlatát.