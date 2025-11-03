Hadiipari rali újratöltve: megint blue chipnyi forgalommal tépik a Rábát
Pénteken szétszakadt Rába, miután lejárt a 4iG projektcége által tett nyilvános vételi ajánlat időablaka, s kiderült, hogy egyetlen részvényes sem fogadta el az 1789 forintos árat. Hétfőn reggel azonban kiderült. Van még tartalék a hazai hadiipari raliban: harmadik legforgalmasabb papírként pattant a Rába. Úgy tűnik, fellélegzett a piac, mégis jóval többet ér a részvény az elbukott vérszegény ajánlatnál.
Pillanatnyi megingást láthattunk
Alig egy hete még úgy tűnt, minden befektetést felszív a BÉT-en a 4iG és a Rába hadiipari ralija, amit a 4iG-leány Rábára tett nyilvános vételi ajánlata fűtött. A múlt hét utolsó két kereskedési napján azonban 4500 forintról 3200 forintig esett vissza a Rába árfolyama.
Csütörtökön és pénteken 30 százaléknyi kapitalizáció árazódott ki a Rábából.
Hétfőn reggel azonban 4000 forint közelébe szúrt fel a kurzus, ráadásul már a kereskedés első másfél órájában meghaladta a 150 millió forintot a részvény forgalma, így a harmadik legforgalmasabb papír volt az OTP és a 4iG mögött. Más szóval,
most megint számolatlanul szívja a befektetéseket a Rába.
Az elmúlt hónapokban a Rába-ralit a társaság szeptember 8-ai közzététele fűtötte, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. A Rábára tett kötelező nyilvános vételi ajánlat időablaka szeptember 26-án nyílt meg, 35 napot adva a befektetőknek, hogy elfogadják. A határidő péntek délben lejárt: egyetlen részvényes sem fogadta el a 4iG vételi ajánlatát.
Nem fékez a hazai hadiipari rali
Hétvégén újabb hírek erősítették a hadiipari spekulációkat, ami a Rába kisbefektetői fórumán is végighullámzott.
A német Rheinmetall után jelentős kapacitásokat hoz Magyarországra a svájci Saltech is.
A svájci Tages-Anzeiger portál beszámolója szerint ugyanis a cseh Colt CZ csoport, amelyhez a Saltech is tartozik, megerősítette, hogy a 12,7 milliméteres töltények gyártása a jövőben már nem Dänikenben, hanem Magyarországon történik.
A Rába is profitálhat a hadiipar fellendüléséből, emellett
a pesti parketten jelenleg a 4iG–Rába páros a legkézenfekvőbb lehetőség a hadiipari kitettség növelésére.
Arról sem szabad elfeledkezni, hogy mióta napvilágot látott, hogy a 4iG projektvállalata tőzsdén kívüli ügyletben szerez 74 százalékos tulajdoni részt a Rábában, ott lóg a levegőben a kiszorítás lehetősége, amire 90 százalék felett van mód. Ilyenkor nyilvános ajánlatot tesznek a maradék részvényekre. Az ajánlat nem lehet alacsonyabb, mint a korábbi vételi ajánlat során alkalmazott ellenérték vagy a társaság egy részvényre jutó sajáttőke-értékei közül a magasabb. A kiszorítást gyakran tőzsdei kivezetés követi. Továbbra sem zárható ki, hogy a nyilvános vételi ajánlat kudarca után a 4iG a piacon is vásárol még Rába-részvényeket.