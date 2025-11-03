Deviza
hadiipar
tőzsde
4iG

Hadiipari rali újratöltve: megint blue chipnyi forgalommal tépik a Rábát

Fellélegzett a Rába piaca, mégis jóval többet ér a részvény az elbukott vérszegény ajánlatnál. Jelenleg a 4iG és a Rába párosa a legkézenfekvőbb lehetőség a pesti parketten a hadiipari kitettség növelésére. Márpedig fundamentális hírekben nincs hiány: a német Rheinmetall után a svájci Saltech is magyar kapacitásokat épít.
Faragó József
2025.11.03, 11:20
Frissítve: 2025.11.03, 12:06

Pénteken szétszakadt Rába, miután lejárt a 4iG projektcége által tett nyilvános vételi ajánlat időablaka, s kiderült, hogy egyetlen részvényes sem fogadta el az 1789 forintos árat. Hétfőn reggel azonban kiderült. Van még tartalék a hazai hadiipari raliban: harmadik legforgalmasabb papírként pattant a Rába. Úgy tűnik, fellélegzett a piac, mégis jóval többet ér a részvény az elbukott vérszegény ajánlatnál. 

hadiipari rali
Van még tartalék a hadiipari raliban / Fotó: Kallus György

Pillanatnyi megingást láthattunk

Alig egy hete még úgy tűnt, minden befektetést felszív a BÉT-en a 4iG és a Rába hadiipari ralija, amit a 4iG-leány Rábára tett nyilvános vételi ajánlata fűtött. A múlt hét utolsó két kereskedési napján azonban 4500 forintról 3200 forintig esett vissza a Rába árfolyama.

 Csütörtökön és pénteken 30 százaléknyi kapitalizáció árazódott ki a Rábából.

Hétfőn reggel azonban 4000 forint közelébe szúrt fel a kurzus, ráadásul már a kereskedés első másfél órájában meghaladta a 150 millió forintot a részvény forgalma, így a harmadik legforgalmasabb papír volt az OTP és a 4iG mögött. Más szóval, 

most megint számolatlanul szívja a befektetéseket a Rába. 

Az elmúlt hónapokban a Rába-ralit a társaság szeptember 8-ai közzététele fűtötte, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. A Rábára tett kötelező nyilvános vételi ajánlat időablaka szeptember 26-án nyílt meg, 35 napot adva a befektetőknek, hogy elfogadják. A határidő péntek délben lejárt: egyetlen részvényes sem fogadta el a 4iG vételi ajánlatát.

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény12:56:30
Árfolyam: 3,980 HUF +380 / +9.55 %
Forgalom: 323,520,220 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Nem fékez a hazai hadiipari rali

Hétvégén újabb hírek erősítették a hadiipari spekulációkat, ami a Rába kisbefektetői fórumán is végighullámzott. 

A német Rheinmetall után jelentős kapacitásokat hoz Magyarországra a svájci Saltech is.

A svájci Tages-Anzeiger portál beszámolója szerint ugyanis a cseh Colt CZ csoport, amelyhez a Saltech is tartozik, megerősítette, hogy a 12,7 milliméteres töltények gyártása a jövőben már nem Dänikenben, hanem Magyarországon történik. 

A Rába is profitálhat a hadiipar fellendüléséből, emellett 

a pesti parketten jelenleg a 4iG–Rába páros a legkézenfekvőbb lehetőség a hadiipari kitettség növelésére.

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy mióta napvilágot látott, hogy a 4iG projektvállalata tőzsdén kívüli ügyletben szerez 74 százalékos tulajdoni részt a Rábában, ott lóg a levegőben a kiszorítás lehetősége, amire 90 százalék felett van mód. Ilyenkor nyilvános ajánlatot tesznek a maradék részvényekre. Az ajánlat nem lehet alacsonyabb, mint a korábbi vételi ajánlat során alkalmazott ellenérték vagy a társaság egy részvényre jutó sajáttőke-értékei közül a magasabb. A kiszorítást gyakran tőzsdei kivezetés követi. Továbbra sem zárható ki, hogy a nyilvános vételi ajánlat kudarca után a 4iG a piacon is vásárol még Rába-részvényeket. 

 

