Kvantumszámítógépek: a mesterséges intelligencia után itt az újabb technológiai forradalom

Alig pár éve kezdte meg átformálni a mesterséges intelligencia az egész üzleti világot, máris feltűnni látszik a következő nagy (veszteséges) forradalom, a kvantumszámítógépeké. A technológia mára egyre több stratégiai döntés középpontjába került. De mit is jelent ez valójában, és miért foglalkoznak vele már a világ legnagyobb vállalatai?

Egy új módszer, amely mindent megváltoztathat

Míg a hagyományos számítógépek a jól ismert bitekkel dolgoznak – azaz minden információt 0-k és 1-esek formájában tárolnak –, addig a kvantumszámítógépek úgynevezett qubiteket használnak. Ezek a kvantummechanika törvényeinek engedelmeskedve felvehetnek egy ún. szuperpozíciót is, vagyis egyszerre lehetnek 0-s és 1-es is.

1. ábra Bit vs Qubit / Forrás: https://simanaitissays.com/2019/10/25/the-qubit-caper/

Valljuk be, ez sokunknak nem mond sokat, azonban a különbség hatalmas. Míg a hagyományos számítógépek a lehetséges megoldásokat sorban próbálgatják, egy kvantumszámítógép a qubiteknek köszönhetően bizonyos esetekben képes egyszerre, párhuzamosan több lehetőséget is megvizsgálni. Ennek köszönhetően egyes problémák megoldását, amelyek ma évezredekig tartanának, a jövő kvantumszámítógépei percek alatt elvégezné.

Fontos azonban megérteni, hogy egy kvantumszámítógép nem a hétköznapi felhasználást segítené; a böngésző nem fog gyorsabban elindulni rajta. A technológia ereje abban rejlik, hogy bizonyos típusú számításokat – például kombinatorikai vagy molekuláris szimulációkat – teljesen más módon tud elvégezni.

Jogosan merül fel a kérdés: ez mégis hogyan változtathat meg mindent?

A gyakorlati kutatások köre folyamatosan bővül. A legígéretesebb területek közé tartozik a gyógyszerkutatás, ahol kvantumszimulációkkal modellezhető a molekulák viselkedése; ez jelentősen lerövidítheti az új gyógyszerek fejlesztési idejét. Több vállalat, mint a Roche vagy a Pfizer, már meg is indítottak kísérleteket az IBM és Google kvantumfelhőjén keresztül.

Egy másik érdekes terület még a kvantum-kriptográfia. Amikor a kvantumszámítógépek elérik a megfelelő méretet, képesek lehetnek a ma használt titkosítási eljárások feltörésére. Emiatt a kormányok és vállalatok világszerte milliárdokat fektetnek egy „kvantumbiztos” titkosítási módszer kifejlesztésébe. Tehát az adatbiztonság jövője a kvantumtechnológián múlhat.