Ez az aprócska sziget sűrűbben lakott, mint Manhattan New Yorkban.

Santa Cruz del Islote a 19. században a helyi halászok jóvoltából alakult ki egy apró korallzátony tetején azért, hogy hosszabb időt tölthessenek a tengeren a gazdagabb halzsákmány reményében. De a kolumbiai partoktól körülbelül egyórányira fekvő, egy futballpálya méreténél is kisebb sziget lassan állandó tartózkodási hellyé vált – írta meg az Origo.

Santa Cruz del Islote a világ legzsúfoltabb szigete / Fotó: Kike Calvo / Universal Images Group via Getty Images

Santa Cruz del Islote titkai

Jelenleg 200 család élhet Santa Cruz del Islotén, bár a bejelentett lakosok száma az ezret is meghaladja. Az Express felidézi, hogy egy youtuber, Ruhi Cenet, aki ellátogatott a szigetre, ezt mesélte: „Mindenki oda épít házat, ahová akar. Amikor nem találnak helyet, a meglévő épületekre építkeznek.”

Azt is elmondta, hogy minden négyzetcentimétert az egymásba fonódó házak foglalnak el, amelyeket a növekvő népesség befogadására építettek.

A közműrendszer persze fejletlen, vagy csak nyomokban létezik, ugyanis nincs csatornarendszer, így a hulladék a tengerben köt ki, emellett gyakran vannak áramszünetek. Ráadásul, mivel a halászaton kívül kevés munkalehetőség nyílik, sokan a közeli Isla Mucura szigeten dolgoznak.

A szigetlakók fontos tápanyagforrásai természetes módon a közeli vizekben fogott halak, s mivel az élelmiszer-termesztésre korlátozott a hely, ezért a kolumbiai haditengerészet néhány hetente külön élelmiszer-szállítmányt juttat el hozzájuk. Sok más érdekesség is jellemzi a szigetet, erről itt olvashat bővebben.