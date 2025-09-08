Magyarországon nincs gazdagabb ember: ő a fiatal cseh mogul, aki összekötötte a magyart Európa egyik legvirágzóbb védelmi iparával

Magyarországon is megjelent a leggazdagabb cseh. A Michal Strnad vezette globális védelmi ipari Czechoslovak Group (CSG) a 4iG mellett részesedést szerezhet a Rábában, így még érdekesebb a számunkra, kicsoda is pontosan, és hogyan lovagolta meg a katonai eszközbeszerzéseket.
Nem lehet pontosan tudni, hogy mekkora a vagyona, a becslés a Forbes a 10,7 milliárd dollárjától kezdve a Bloomberg 14,4 milliárdján keresztül 17,1 milliárd dollárig terjed, de az biztos, hogy megközelítette vagy akár lekörözte a Kellner-örököst, és Csehország leggazdagabb embere lett , bekerült a 30 legmódosabb európai közé. Ha a becslések alsó határát nézzük, a leggazdagabb magyarok még akkor sincsenek a közelében sem. Az övé a régió egyik legnagyobb védelmi cége, a cseh hadiipar pedig az Európai Unió legerősebbjei közé tartozik.
Bár ez semmit nem von le az érdemeiből, nem kizárólag a saját erejéből lett az, aki: 2018-ban örökölte meg az apjától a CSG-t, Európa egyik legnagyobb tüzérségilövedék- és harcjárműgyártóját, amelynek
értéke jócskán megnőtt az ukrajnai háború kirobbantotta fegyverkezési hullámnak köszönhetően.
A céget 1995-ben alapította a papa, Jaroslav Strnad. Michal akkor hároméves volt, és hamar érdeklődést mutatott az üzlet és a védelmi ipar iránt. Jó tanítómesterre talált az apjában, aki fontos szerepet játszott az üzleti érzékének és vállalkozói szellemének kialakításában. Egész életében támasza volt a nyilvánosságtól teljesen elzárkózó édesanyja is.
2013-ban, 21 évesen vette át az apjától a CSG vezetését, és a karrierjét azóta számos figyelemre méltó eredmény jellemzi. A vállalat az irányítása alatt jelentős növekedést és diverzifikációt ért el, kiterjesztette a tevékenységét különböző iparágakra. Strnad stratégiai látásmódja és üzleti érzéke döntő szerepet játszott a CSG sikerében.
A CSG tevékenysége nem korlátozódik a védelmi iparra, sok más szektorban is jelen van, hiszen több mint száz vállalatból áll, amelyek egyike a teherautó-gyártó Tatra.
Folyamatosan terjeszkedik külföldön is: Michal Strnad egyik legnagyobb üzleti sikerének tartják az olasz lőszergyártó, a Fiocchi Munizioni 70 százalékos tulajdonrészének a megszerzését.
Ez a stratégiai lépés a CSG belépését jelentette a polgári lőszerpiacra, és jelentősen bővítette a cég globális jelenlétét. Strnad emellett megszerezte a Vista Outdoor Sporting Products üzletágát is 1,91 milliárd dollárért, tovább diverzifikálva a CSG portfólióját.
A csoport tulajdonába tartozik többek között a PRIM, a cseh óragyártó is,
a legfrissebb hírek szerint pedig egyik leányvállalata, a CSG Defence kisebbségi, 37 százalékos közvetett részesedést szerezhet a Rábában, míg a 4iG SDT Zrt. Magyarországon kizárólagos jogokhoz jut a Tatra katonai járművek értékesítése, összeszerelése, szervizelése és disztribúciója terén.
A diverzifikáció ellenére a nagy pénzt a csoport védelmi része adja. Az ukrajnai háború következtében a NATO-tagállamok elfogadták a védelmi kiadásoknak a GDP 5 százalékára emelését, és a CSG is meglovagolja ezt a hullámot.
A védelmi kiadások nőni fognak a belátható jövőben – különösen Európában, de globálisan is. A jelenlegi amerikai adminisztráció lépései tovább növelik a keresletet a katonai felszerelések iránt
– nyilatkozta még tavasszal Strnad a Bloombergnek.
Tavaly a csoport négymilliárd eurós bevételének több mint 90 százalékát adta Ukrajna és a NATO-tagállamok, ez azonban még csak a kezdet. Strnad két számjegyű bevételnövekedést vár középtávon.
A cég jelenleg 14 ezer embert foglalkoztat Európában, az Egyesült Államokban és Indiában. Tavaly vásárolták meg a Kinetic Groupot, a Remington márka tulajdonosát, a legnagyobb amerikai kis kaliberű lőszergyártót.
Michal Strnad érdeklődése azonban messze túlterjed az üzleten. Legértékesebb kincsének nem a cégeit, hanem a családját tartja (nős és két gyermeke van). Szívesen jótékonykodik, jó néhány célt és szervezetet támogat, elsősorban olyanokat, amelyek az oktatással és a fiatalok fejlődésével foglalkoznak.
Lelkesen gyűjti a klasszikus autókat és motorokat, az Exclusive Car Registry című honlap szerint azonban nem tudni pontosan, hogy milyenekkel, mert sokat közülük sosem vezet. A honlap szerint azonban biztosan van
a tulajdonában, mert ezeknek a volánja mögött látni a leggyakrabban.
Rendelkezik pilótaengedéllyel, és imád helikoptert vezetni. Folyékonyan beszél angolul és németül, a diplomáját a prágai Közgazdasági Egyetemen szerezte.
