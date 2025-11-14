A lövöldözős játék lenyomja a mesterséges intelligenciát, a kínai óriás bebizonyította

A Tencent egyelőre ragaszkodik a hagyományos úthoz, és nem költ értelmezhetetlenül nagy összegeket a mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazások fejlesztésére és integrálására. S úgy tűnik, ezzel a konzervatív megközelítéssel is komoly sikereket tud felmutatni. Ezt igazolja a csütörtökön kiadott harmadik negyedéves gyorsjelentése, melyben 15 százalékos forgalomnövekedésről számolt be.

A Tencent negyedéves profitja már a tízmilliárd dollárt közelíti / Fotó: NurPhoto via AFP

Kína legértékesebb vállalata, a 766 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező Tencent 27,2 milliárd dolláros árbevételt jelentett a szeptemberrel véget ért három hónapról, a növekedésben oroszlánrészt vállalt a nemzetközi játéküzletág, amely a vártnál is dinamikusabb, 43 százalékos bővülést mutatott fel.

Lassított az MI-beruházásain a Tencent

Az internetes szolgáltatóóriás tiszta nyeresége 20,3 százalékkal, 9,14 milliárd dollárra ugrott. A WeChat révén közel 1,4 milliárd aktív felhasználót kiszolgáló és a világ legnagyobb online játékszolgáltatójának számító kínai cég ezúttal is kifejtette, hogy a mesterséges intelligenciát fokról fokra építi be a szolgáltatásaiba, inkább a technológia integrálására összpontosít, s nem vesz részt a fejlesztésekre dollármilliárdokat költő olyan kínai óriásvállalatok rivalizálásában, mint

az Alibaba,

a Baidu,

a ByteDace

vagy a JDcom.

Az más kérdés, hogy a kényelmes álláspontját mikor kell feladnia, s lehet, hogy akkor már késő lesz. Szakértők szerint az Alibaba „Big Bang” megközelítésével ellentétben a Tencent alacsonyabb kockázatú, a mesterséges intelligencia belső kihasználására irányuló fókusza nagyobb eséllyel azonnali megtérülést eredményez.

A lövöldözős játékokra mindig van vevő

A magas haszonkulcsú online tartalmakra épülő stratégiájuk mindenesetre most rendesen hozza a pénzt, különösen a Tencent saját fejlesztésű, a hazai piacon tavaly bevezetett Delta Force lövöldözős videójátéka termeli a bevételeket, ezzel napi átlagban 30 millióan játszanak Kínában, s a globális terjeszkedés, a nemzetközi sikerek csak most következnek.

A Tencent azzal is jó lóra tett, hogy bevásárolta magát a nyugati videójáték-fejlesztő műhelyekbe. A nyáron debütált és bombasikert arató, zombigyilkos Dying Light: The Beast című játéka például ennek az együttműködésnek köszönhető.