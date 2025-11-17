Deviza
Két kézzel szórja ki korábbi kedvencét a történelem legnagyobb befektetője, megvan az új favorit: azonnal kilőtt a részvény

A Berkshire Hathaway a harmadik negyedévben tovább folytatta portfóliójának nagyszabású átalakítását. Warren Buffett cége ismét nettó részvényeladó volt: dollármilliárdos tételben vált meg Apple- és Bank of America-pakettjétől. A befektetési társaság ugyanakkor bevásárolt az Alphabet, a Chubb biztosító és a Domino's Pizza részvényeiből.
VG/MTI
2025.11.17, 11:13
Frissítve: 2025.11.17, 11:38

Warren Buffett amerikai milliárdos befektetési társasága, a 283,2 milliárd dollár részvényportfólióval rendelkező Berkshire Hathaway 12,5 milliárd dollár értékben adott el részvényeket és 6,4 milliárd dollár értékben vásárolt belőlük a harmadik negyedévben, ezzel a 13. egymást követő negyedévben volt nettó részvényeladó – áll az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnek (SEC) benyújtott jelentésében.

Warren BuffettBusinessman,Drawing,Upward,Arrow,On,Digital,Stock,Market,Graph,With
Warren Buffett cége ismét nettó részvényeladó volt, de vásárolt is, volt olyan vállalat, aminek árfolyama kilőtt a hírre / Fotó: Shutterstock

A szeptember végével záródott három hónapban a Berkshire 41,8 millió Apple-részvényt adott el, az értékesített részesedés értéke a pénteki tőzsdei záróár alapján 11,4 milliárd dollár volt.

Annak ellenére, hogy Buffett vállalata folyamatosan csökkenti Apple-részvényeinek számát, továbbra is körülbelül 60 milliárd dollár értékben birtokol részvényeket a cégben.

Az idei harmadik negyedévben a befektetési társaság 6 százalékkal csökkentette a Bank of Americában (BoA) lévő részesedését, és kilépett a DR Horton Inc. építőipari vállalatból.

Ezzel egyidejűleg 17,8 millió Alphabet Inc. részvényt vásárolt, körülbelül 4,3 milliárd dollár értékben.

A Berkshire a negyedévben növelte részesedését egyebek között a Chubb biztosítóban és a Domino’s Pizza vállalatokban.

Öt vállalat teszi ki a Berkshire részvényportfóliójának körülbelül 66 százalékát: 

  1. az American Express, 
  2. az Apple, 
  3. a Bank of America, 
  4. a Coca-Cola és 
  5. a Chevron. 

2024 végén ezek a vállalatok együttesen a Berkshire részvényportfóliójának 71 százalékát adták.

Warren Buffett befektetési óriása, a Berkshire Hathaway a második negyedévben új pozíciót nyitott a UnitedHealthben. A cég eladta teljes T-Mobile-részesedését és már akkor is csökkentette az Apple- és a Bank of America-pakettjét. Ugyanakkor több iparágban is bővített, az olajipartól az acélgyártáson át a pizzaláncokig.

Warren Buffett májusban jelentette be, hogy az év végén távozik a Berkshire Hathaway holding vezérigazgatói posztjáról. Utódja Greg Abel, a cég alelnöke lesz.

Warren Buffett 1965-ben többségi részesedést szerzett a csőd szélén álló Berkshire Hathaway textilipari vállalatban, és holdingtársasággá alakította, amely jelenleg különböző területeken működő vállalatok vagyonát kezeli.

