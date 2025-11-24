Állampapír: képtelenek betelni a befektetők a két sztárral, hamarosan utolsó mentsvárát is elvesztheti a korábbi favorit

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) friss statisztikái szerint a 47. héten 64,7 milliárd forint értékben fogytak hazai lakossági állampapírok, nagyjából 13 milliárd forinttal alacsonyabb értékben, mint egy héttel korábban. A hazai lakossági állampapírpiac forgalma az ÁKK október eleji palettafrissítése óta kifejezetten nagy kilengéseket mutatott, láthattunk azóta bőven 100 milliárd forint feletti, de 50 milliárd forint közeli heti volumenadatokat is, a friss adatok tehát inkább az elmúlt hetek alsó sávszéle felé tendálnak, de még így is köröket vernek azokra a számokra, amiket a ráncfelvarrás előtt lehetett látni a parketten.

Kiváló hozamokat rejt a hazai lakossági állampapírpiac / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Így fest a lakossági állampapírok népszerűségi listája

A 47. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult.

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 36,7 milliárd forint, közel 11 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 15,1 milliárd forint, kétmilliárd forinttal kevesebb, mint egy hete. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 10,3 milliárd forint, négyszázmillió forinttal több, mint a 46. héten. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 1,8 milliárd forint, közel 700 millió forinttal kevesebb, mint egy héttel korábban. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,25 milliárd forint, 50 millió forinttal kevesebb az előző héthez mérten.

Az ÁKK legfrissebb, november 15-i állapotot tükröző adatai szerint ugyanakkor az elmúlt hónapok keresleti dinamikái ellenére a teljes lakossági állampapír-állományban továbbra is a PMÁP áll még az élen: