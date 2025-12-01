Deviza
Ukrajna most túl messzire ment: magára haragította a világ egyik legnagyobb olajhatalmát – megtámadták a tengeri kikötőjét, azonnal felszólította Zelenszkijt

A Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium is találatot kapott. Ukrajna az orosz agressziót szeretné megfékezni, de most Kazahsztánt is magára haragíthatta.
VG
2025.12.01, 07:08
Frissítve: 2025.12.01, 07:15

Kazahsztán vasárnap felszólította Ukrajna vezetését, hogy hagyjon fel a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) fekete-tengeri termináljának támadásával, amely a globális olajtermelés több mint 1 százalékát kezeli. A nyilatkozatra azt követően került sor, hogy egy jelentős dróncsapás leállította az exportot és súlyosan megrongálta a rakodási infrastruktúrát.

Volodimir Zelenszkij, Kijev, Ukrajna orosz-ukrán háború
Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna célja az orosz agresszió megállítása / Fotó: Serge Tenani / Hans Lucas / AFP

A Reuters szerint az orosz, kazah és amerikai részvényesekből álló CPC arról számolt be, hogy le kellett állítania a működését, miután az ukrán haditengerészet dróncsapása jelentősen megrongálta a fekete-tengeri orosz termináljának kikötőjét.

Ukrajna idén rendszeresen támadta Oroszország olajfinomítóit és nyersolajtermináljait, hogy aláássa az orosz háborús gazdaság egyik legfontosabb bevételi forrását. A kazah külügyminisztériuma szerint a mostani dróncsapás már a harmadik ilyen támadássorozat volt 2025-ben a szerintük kizárólag polgári létesítmény ellen, amelynek működését a nemzetközi jog normái védik.

Ukrajna és Kazahsztán kapcsolata találatot kapott

A tárca közleménye szerint Kazahsztán tiltakozik a Novoroszijszk kikötő vizein található nemzetközi Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium kritikus infrastruktúrája ellen elkövetett újabb szándékos támadás miatt. „A történteket a Kazahsztán és Ukrajna kétoldalú kapcsolatainak károsításaként értékeljük, és elvárjuk az ukrán féltől, hogy hatékony intézkedéseket tegyen a hasonló incidensek jövőbeni megelőzése érdekében” – írta a minisztérium.

Ukrajna szerint intézkedései nem Kazahsztán ellen és nem harmadik felek ellen irányultak, hanem kizárólag az orosz agresszió visszaszorítását célozták.

A CPC az OPEC+ tag Kazahsztán olajexportjának körülbelül 80 százalékát adja, amely tavaly mintegy 68,6 millió tonna olajat exportált. A kazahsztáni Tengiz, Karachaganak és Kashagan mezőkről szállítja a nyersolajat a novoroszijszki Juzsnyaja Ozerejevka terminálra. A CPC fő beszállítói a kazahsztáni olajmezők, azonban orosz termelőktől is rendszeresen vásárol nyersolajat.

Halálos orosz dróntámadás Kijevben – az ukránok fekete-tengeri olajterminálokat bombáztak

Moszkva polgári célpontok bombázásával torolta meg , hogy az ukránok fekete-tengeri orosz olajlétesítményeket támadtak. A kazahok szerint veszélyben van a globális olajkínálat egy százalékát adó Kaszpi-tengeri csővezeték. Mikola Kalasnyik, a kijevi régió katonai adminisztrációjának vezetője a Telegramon számolt be arról, hogy Vishorodban egy ember meghalt és 11 megsebesült. Hat sebesültet kórházba szállítottak.

A támadást azt követően indították, hogy Kijev bejelentette: tengeri drónokkal támadott egy fontos olajipari létesítményre egy fekete-tengeri orosz kikötőben, Novorosszijszk közelében. 

