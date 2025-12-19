Deviza
EUR/HUF387 -0,15% USD/HUF330,47 -0,07% GBP/HUF442,09 -0,09% CHF/HUF415,45 -0,21% PLN/HUF91,89 -0,37% RON/HUF76,03 -0,15% CZK/HUF15,9 -0,11% EUR/HUF387 -0,15% USD/HUF330,47 -0,07% GBP/HUF442,09 -0,09% CHF/HUF415,45 -0,21% PLN/HUF91,89 -0,37% RON/HUF76,03 -0,15% CZK/HUF15,9 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 703,96 +0,14% MTELEKOM1 810 +0,44% MOL2 830 0% OTP34 950 +0,26% RICHTER9 680 0% OPUS543 -0,55% ANY7 000 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 180 -0,39% BUMIX9 975,59 -0,17% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 441,45 +0,75% BUX109 703,96 +0,14% MTELEKOM1 810 +0,44% MOL2 830 0% OTP34 950 +0,26% RICHTER9 680 0% OPUS543 -0,55% ANY7 000 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 180 -0,39% BUMIX9 975,59 -0,17% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 441,45 +0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
rezsi
qvik fizetés
Díjnet

Villanyszámla egy koppintásra – a qvik beköltözött a rezsibe

A rezsifizetés ritkán tartozik a kedvenc online élményeink közé, pedig hónapról hónapra ugyanazzal a rutinnal jár. Most azonban történik valami, ami ezt az unalmas kötelezettséget is észrevétlenül átformálhatja. A qvik egy olyan irányból lép be a mindennapi pénzügyekbe, ahol a gyorsaság és az egyszerűség eddig meglepően hiányzott. A változás hatása messze túlmutathat a közüzemi számlák világán.
Ballagó Dániel
2025.12.19, 10:21
Frissítve: 2025.12.19, 11:39

Újabb fontos lépést tett a magyar digitális fizetési piac: immár az elektronikus közüzemi számlák is kiegyenlíthetők qvik fizetéssel a Díjnet online felületén. A megoldás egyszerre jelent kényelmi és költséghatékonysági előrelépést a fogyasztók számára, miközben jól illeszkedik az azonnali fizetések térnyerésének hosszabb távú trendjébe.

qvik , rezsi , díjnet
Villanyszámla egy koppintásra – a qvik beköltözött a rezsibe / Fotó: Csomor Ádám

Rezsifizetés macera nélkül: megérkezett a qvik a Díjnetre

A Díjnet rendszerében a felhasználók a számla kiválasztása után a qvik – ingyenes átutalás opcióval indíthatják el a fizetést, amelyet saját mobilbanki alkalmazásukban hagynak jóvá.

A tranzakció néhány másodperc alatt lezárul, bankkártyaadatok megadása, rejtett díjak és pluszköltségek nélkül.

Ez különösen vonzó lehet azok számára, akik rendszeresen fizetnek nagyobb összegű közüzemi számlákat, és szeretnék elkerülni a kártyás fizetéshez kapcsolódó kényelmetlenségeket.

A csekkeknek vége, a qviknek most kezdődik az igazi menetelés

A qvik egy hazai fejlesztésű, az azonnali átutalási infrastruktúrára épülő fizetési megoldás, amely a Magyar Nemzeti Bank és a GIRO közreműködésével jött létre. Lényege, hogy a fizetés közvetlenül a bankszámlák között történik, így nincs szükség közvetítő kártyatársaságokra. Ez nemcsak gyorsabbá, hanem átláthatóbbá és biztonságosabbá is teszi a tranzakciókat.

A qvik célja, hogy a mindennapi fizetési helyzeteket – így a közüzemi számlák rendezését is – a lehető legegyszerűbbé és legbiztonságosabbá tegye. A Díjnetben is megjelent szolgáltatás újabb fontos mérföldkő abban a célkitűzésünkben, hogy minél több felhasználó számára váljon természetessé az azonnali, digitális fizetés

– mondta Katona István, az Innopay Zrt. vezérigazgatója.

Ha a villanyszámlát megszokjuk vele, minden mást is fizetni fogunk

A megoldás gyakorlati előnyei már számokban is megmutatkoznak: a qvik átlagos tranzakciós összege meghaladja a 22 ezer forintot, ami több mint kétszerese a bankkártyás fizetések átlagának. Ez arra utal, hogy a felhasználók egyre nagyobb értékű, „komolyabb” fizetésekhez is bizalommal használják.

A rendszer 2025 őszére már több mint 31 ezer elfogadóhelyen volt elérhető, és a szakértői várakozások szerint 2026-ban negyedévente már több millió qvik tranzakció valósulhat meg.

A rendszeres számlák miatt válhat tömegessé az új fizetési forma

A közüzemi számlák bevonása új lendületet adhat a terjedésnek: ezek a rendszeres, kiszámítható fizetések ideális terepet jelentenek az azonnali, digitális megoldások számára. Mindez arra utal, hogy a qvik a következő években a mindennapi pénzügyek természetes részévé válhat Magyarországon.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu