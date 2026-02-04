Deviza
Rendkívüli

Dollármilliárdos lett a Richter csúcsgyógyszere, rengeteg pénz jön Amerikából – szárnyal a részvény

tőzsde
forint
OTP
deviza
devizapiac

Eszméletlen mennyiségben zsákolják az OTP részvényeit, a Mol is bivalyerős

Egynapi forgalmat hozott szerdán a BÉT egy óra alatt. Az OTP részvényeivel irdatlan mennyiségben kereskednek, de nagyon veszik a Molt és a Richtert is. A forint is erősödött némileg.
Murányi Ernő
2026.02.04, 10:47
Frissítve: 2026.02.04, 11:18

Óriási mennyiségben tépik az OTP részvényeit szerda délelőtt a BÉT-en, nem egészen egy óra alatt – azaz még 10 óra előtt – már 8,2 milliárd forintos forgalom alakult ki a bank részvényeiben. Az eufórikus hangulatban persze az árfolyam is északnak vette az irányt, s meg sem állt 41 890  forintos új csúcsáig, ahonnan kismértékben, 41 730 forintig csúszott vissza, ám még így is 2,1 százalékkal nőtt a kurzus.

otp
Tépik az OTP-t / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Nagyban veszik eközben a Mol és a Richter papírjait is, a teljes azonnali részvényforgalom már 10,7 milliárd forintot tesz ki, nem is olyan régen ez még egy átlagos napi forgalomnak felelt meg.

 OTP részvény
OTP részvény15:10:52
Árfolyam: 41 730 HUF +860 / +2,06 %
Forgalom: 12 406 872 260 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol egyébként szintén rekordot döntött, hiszen egészen 4048 forintig ralizott, ahonnan 4018 forintig ereszkedett vissza, de még ezzel az 1,7 százalékos emelkedéssel is messze korábbi, 3998 forintos csúcsa fölé tört az olajrészvény.

 MOL részvény
MOL részvény15:09:40
Árfolyam: 4 092 HUF +142 / +3,47 %
Forgalom: 4 625 138 090 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter is kirobbanó formában kezdte a napot, kora reggel 11 240 forintig vágtázott, s bár az eddigi utolsó kötésben 11 220 forintot (plusz 1,1 százalék) adtak egy részvényért, már csupán 40 forintra van 2024 októberében elért történelmi csúcsától.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény15:10:50
Árfolyam: 11 510 HUF +410 / +3,56 %
Forgalom: 3 356 435 380 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom részvényei stagnálnak keddi, 2040 forintos záróárukon.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény15:10:26
Árfolyam: 2 035 HUF -5 / -0,25 %
Forgalom: 825 449 740 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A BUX mindennek eredményeként 132 267 forintos új történelmi rekordot állított fel.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A forint pályája ezalatt kevésbé látványosan alakult, ám – ha csekély mértékben is – az angol font kivételével erősödött a globális és a régiós devizákkal szemben is. Elemzők szerint nagyot csökkenhetett januárban a magyar infláció mértéke, ami akár kamatvágáshoz is vezethet még februárban.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Az euró 380,7 forint, a dollár 321,9 forint környékén ingadozott délelőtt 10 körül.

Az euró amúgy a dollárral szemben erősödött, a keresztárfolyam 1,1825-re emelkedett. 

