Eszméletlen mennyiségben zsákolják az OTP részvényeit, a Mol is bivalyerős
Óriási mennyiségben tépik az OTP részvényeit szerda délelőtt a BÉT-en, nem egészen egy óra alatt – azaz még 10 óra előtt – már 8,2 milliárd forintos forgalom alakult ki a bank részvényeiben. Az eufórikus hangulatban persze az árfolyam is északnak vette az irányt, s meg sem állt 41 890 forintos új csúcsáig, ahonnan kismértékben, 41 730 forintig csúszott vissza, ám még így is 2,1 százalékkal nőtt a kurzus.
Nagyban veszik eközben a Mol és a Richter papírjait is, a teljes azonnali részvényforgalom már 10,7 milliárd forintot tesz ki, nem is olyan régen ez még egy átlagos napi forgalomnak felelt meg.
A Mol egyébként szintén rekordot döntött, hiszen egészen 4048 forintig ralizott, ahonnan 4018 forintig ereszkedett vissza, de még ezzel az 1,7 százalékos emelkedéssel is messze korábbi, 3998 forintos csúcsa fölé tört az olajrészvény.
A Richter is kirobbanó formában kezdte a napot, kora reggel 11 240 forintig vágtázott, s bár az eddigi utolsó kötésben 11 220 forintot (plusz 1,1 százalék) adtak egy részvényért, már csupán 40 forintra van 2024 októberében elért történelmi csúcsától.
A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom részvényei stagnálnak keddi, 2040 forintos záróárukon.
A BUX mindennek eredményeként 132 267 forintos új történelmi rekordot állított fel.
A forint pályája ezalatt kevésbé látványosan alakult, ám – ha csekély mértékben is – az angol font kivételével erősödött a globális és a régiós devizákkal szemben is. Elemzők szerint nagyot csökkenhetett januárban a magyar infláció mértéke, ami akár kamatvágáshoz is vezethet még februárban.
Az euró 380,7 forint, a dollár 321,9 forint környékén ingadozott délelőtt 10 körül.
Az euró amúgy a dollárral szemben erősödött, a keresztárfolyam 1,1825-re emelkedett.