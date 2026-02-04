Rendkívüli osztalékot fizet a Mol riválisa – 8,5 százalék feletti eurós hozamot kínál az OMV, kilőttek a részvények

Elmaradt a piaci várakozástól az OMV teljesítménye a tavalyi utolsó negyedévben, elsősorban az energiaszegmens gyengébb hozzájárulása miatt. Az osztrák olaj- és vegyipari vállalat részvényei ezzel együtt emelkedéssel reagáltak a szerda reggel közzétett jelentésre, az egész éves profit ugyanis jobb lett, mint arra számítani lehetett.

Méretes osztalékot fizet az OMV a tavalyi profitja után / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A Mol régiós riválisa a leginkább figyelt, újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított üzemi eredmény (CCS EBIT) soron 1,15 milliárd eurót jelentett, ami 16 százalékos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest, és 1,3 százalékkal maradt el az elemzői konszenzustól.

A legnagyobb hozzájárulású energiaszegmens EBIT-je felére, 586 millió euróra zuhant 2025 októbere és decembere között éves alapon, amit valamelyest tompítani tudott a vegyipari üzletág közel háromszorosára hízó, 236 millió eurós eredménye, és az üzemanyag-kereskedelemben elért erős, 346 milliós EBIT.

Rendkívüli osztalékot is fizet az OMV az erős tavalyi év után

Az utolsó tavalyi negyedévben 548 millió euró adózott nyereséget könyvelhetett el a vállalat, ami lényegében megegyezik a 2024 végi teljesítménnyel.

A vegyipari szegmens egész évben mutatott erős teljesítménye miatt 2025 egészében 1,94 milliárd euró nettó profitot számolt el az OMV. Ez ugyan 7 százalékkal szűkebb a 2024-es évinél, de a piaci várakozást ebben a tekintetben 2,6 százalékkal túlszárnyalta a társaság.

A vegyiparra a fosszilis energiahordozóktól való fokozatos leválás növekedési motorjaként tekintenek az osztrák energiavállalatnál. Az üzletág a többi között gáz- és vízvezetékekhez, autóalkatrészekhez és orvosi fecskendőkhöz használt anyagokat állít elő.

A vállalat vezetősége emellett azt is közölte, hogy a 2025-ös eredményből részvényenként összesen 4,40 euró osztalékot fizet. Ez egy 3,15 eurós alaposztalékból és 1,25 euró extra osztalékból áll össze. A részvényesi juttatás mértéke kissé meghaladja a piaci várakozásokat, amelyek részvényenként 4,35 eurót jósoltak.

A menedzsment osztalékjavaslata 8,7 százalékos hozamot jelent a keddi záróárral számolva.