Fontos változás a 4iG csoportnál, távozást jelentett be a tőzsdei cég

Változik a 4iG Nyrt. igazgatóságának összetétele: Pedro Vargas Santos David november 21. napjával leköszönt a testületben betöltött tisztségéről, hogy a jövőben nemzetközi befektetéseire és ezekhez kapcsolódó megnövekedett feladataira összpontosíthasson – közölte a technológiai cég pénteken.

Változás a 4iG csoportnál / Fotó: Kallus György

A 4iG december 17-én tartja rendkívüli közgyűlését, ahol a részvényesek többek között új vezető tisztségviselő megválasztásáról döntenek.

Pedro Vargas Santos David 2021 óta tagja a 4iG igazgatóságának. Az elmúlt négy évben aktívan támogatta a cégcsoport fejlődését, fontos szerepet játszott a 4iG csoport átfogó növekedési stratégiájának megvalósításában és nemzetközi terjeszkedésében.

A 4iG csoport igazgatóságának nevében is szeretném kifejezni köszönetemet Pedro Vargas Santos David többéves elkötelezett munkájáért és támogatásáért. Sok sikert kívánunk további feladataihoz és üzleti céljainak eléréséhez

– mondta Jászai Gellért, a 4iG elnöke.