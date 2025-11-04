Fontos változás a 4iG csoportnál, távozást jelentett be a tőzsdei cég
Változik a 4iG Nyrt. igazgatóságának összetétele: Pedro Vargas Santos David november 21. napjával leköszönt a testületben betöltött tisztségéről, hogy a jövőben nemzetközi befektetéseire és ezekhez kapcsolódó megnövekedett feladataira összpontosíthasson – közölte a technológiai cég pénteken.
A 4iG december 17-én tartja rendkívüli közgyűlését, ahol a részvényesek többek között új vezető tisztségviselő megválasztásáról döntenek.
Pedro Vargas Santos David 2021 óta tagja a 4iG igazgatóságának. Az elmúlt négy évben aktívan támogatta a cégcsoport fejlődését, fontos szerepet játszott a 4iG csoport átfogó növekedési stratégiájának megvalósításában és nemzetközi terjeszkedésében.
A 4iG csoport igazgatóságának nevében is szeretném kifejezni köszönetemet Pedro Vargas Santos David többéves elkötelezett munkájáért és támogatásáért. Sok sikert kívánunk további feladataihoz és üzleti céljainak eléréséhez
– mondta Jászai Gellért, a 4iG elnöke.
A 4iG a Gigabit Magyarország Program egyik nyertese
Kedd este a 4iG közölte a BÉT honlapján, hogy leányvállalata összesen több mint 24 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a pályázaton szélessávú hálózati végpontok gigabitképessé tételére összesen 24 járásban. Mint ismert
a Gigabit Magyarország Programban biztosított vissza nem térítendő támogatást az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások igényelhették akár konzorcium formájában is.
A 84,86 milliárd forintos teljes keretösszegből egy projekthez 20 millió forinttól 3,5 milliárd forintig terjedő forrás nyerhető el.
A mostani közzététel szerint a 4iG közvetett leányvállalatának, a 2Connect Távközlési és Infrastruktúra Kft. jogelődje, a D-Infrastruktúra Kft. sikeresen pályázott a Digitális Magyarország Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) 3.1.2-25 – Gigabit Magyarország Program elnevezésű pályázatának első ütemében.