A kínai nyelvű pénzmosó hálózatok becslések szerint 16,1 milliárd dollárnyi illegális forrást csatornáztak át kriptodeviza-tranzakciókon keresztül 2025-ben – írja a blokklánc-adatok elemzésével foglalkozó Chainalysis kedden közzétett jelentésére hivatkozva a CNBC.

A kriptodeviza-vagyon ötöde a kínai szervezett bűnözés coinja. A Tether által kibocsátott USDT kedvelt eszköze a kriptobűnözőknek/ Fotó: Skorzewiak / Shutterstock

Szankcionált államok és bűnbandák is ügyfelei a kriptós pénzmosóknak

A Chainalysis szerint

ezek a hálózatok a 2025-ös illegális kriptogazdaság mintegy egyötödét tették ki, amelynek teljes értékét a cég több mint 82 milliárd dollárra becsülte.

A bűnszervezetek elsősorban a Telegram csatornáin és csevegőcsoportjaiban működnek, amelyeken keresztül megszervezik az illegális ügyletek többségét.

Ezeken a platformokon pénzmosáson túl egyéb bűncselekmények is kapcsolódnak, például emberkereskedelem, valamint Starlink antennák értékesítése, amelyeket délkelet-ázsiai csalóközpontok használnak – mondta Andrew Fierman, a Chainalysis nemzetbiztonsági hírszerzési vezetője.

A potenciális ügyfelek köre a szervezett bűnözői csoportoktól egészen szankcionált állami szereplőkig terjed.

A szervezett bűnözés ezért kedveli a kriptodevizákat

Fierman szerint a kriptovdevizák azért vonzóak a bűnözők számára, mert likvidek, könnyen használhatók és viszonylag anonimak, különösen azok számára, akik el akarják kerülni, hogy pénzüket a hagyományos pénzügyi rendszerekben befagyasszák.

Az olyan stabil coinok, mint a Tether által kibocsátott USDT vagy a Circle USDC-je, olyan kriptodevizák, amelyek célja az érték stabilan tartása egy meghatározott eszközhöz – gyakran egy fiat valutához, például az amerikai dollárhoz – viszonyítva. Alacsonyabb volatilitásuk a Bitcoinhoz vagy az Ethereumhoz képest segít csökkenteni a tranzakciós költségeket.

A kaszinók is a pénzmosás kedvelt eszközei

Mark Button, a Portsmouthi Egyetem kriminológia professzora szerint sok olyan szervezett bűnözői csoport, amely kriptoalapú pénzmosást használ, legitimnek tűnő vállalkozásokon keresztül is mozgat pénzeket. „A kaszinók klasszikus eszközei a bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosásának. Gyakori módszer az árbevétel mesterséges felfújása.”