Ezt nem verte nagy dobra Zelenszkij, de most kiderült: Ukrajna óriási segítséget kapott januárban Magyarországtól – enélkül létezni sem tudna

Ukrajna 2026 januárjában rekordnagyságú villamosenergia-importot bonyolított le, meghaladva a 894 ezer megawattórát. Az import 40 százalékkal nőtt decemberhez képest, miközben Magyarország továbbra is a legnagyobb forrásként szerepel az átviteli adatok alapján.

Ukrajna villamosenergia-importja januárban rekordmagasra ugrott, az energiaválság idején azonban Zelenszkijnek nem volt jobb dolga, mint a legfontosabb beszállítóját szidni / Fotó: JU.STOCKER / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Ukrajna 2026 januárjában rekordmennyiségű villamos energiát importált a teljes körű háború időszakában. A havi behozatal meghaladta a 894 ezer megawattórát, ami 40 százalékos növekedést jelent az előző hónaphoz képest. Ez a legmagasabb havi importadat a háború kitörése óta, és egyértelműen jelzi az ukrán energiarendszer súlyos terheltségét.

A magyar villamosenergia-import mentette meg Ukrajnát

Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közelmúltban egyre keményebben támadta Magyarországot, hazánk továbbra is kulcsszerepet játszik Ukrajna ellátásában: a januári villamosenergia-import mintegy 45 százaléka Magyarországról érkezett.

A téli hónapokban pedig erre az ellátásra óriási szüksége van Kijevnek: januárban rekord is született,

egyetlen nap alatt közel 42 ezer megawattóra villamos energiát importált Ukrajna.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy az Epravda értesülései alapján 2026 januárjában Ukrajna egyáltalán nem exportált villamos energiát. Az áramexport gyakorlatilag 2025. november közepe óta teljesen megszűnt, ami azt jelenti, hogy az ország saját termelése

nemhogy kivitelre nem elegendő;

de a belföldi igényeket sem tudja önállóan fedezni.

Az energiaimport növekedése szorosan összefügg azzal, hogy a háború során az ukrán energetikai infrastruktúra súlyos károkat szenvedett. Erőművek, alállomások és elosztóhálózatok rongálódtak meg, miközben a téli időszak megnövekedett fogyasztása tovább fokozta a nyomást a rendszeren. Az import nélkül az ellátás több térségben összeomlana.

A villamos energia mellett az ukrán energiahelyzetet tovább bonyolítja a földgáz kérdése is.

Ukrajna a háború ellenére is rászorul külső gázforrásokra, és a téli időszakban Magyarországon keresztül jutott hozzá olyan földgázhoz, amely orosz eredetű lehet.

Ez az uniós szabályozás és a politikai nyilatkozatok ellenére is rávilágít arra, hogy az energiaellátásban a geopolitikai realitások gyakran felülírják a politikai szándékokat.