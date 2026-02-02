Könnyűszerrel kiiktatják az orosz harci pingvineket az ukránok - az oroszok ezt csúnyán benézték, nem véd többé a csodaponchó

Megtalálhatta az ellenszerét az oroszok egyik különleges eszközének az ukrán hadsereg. Az elmúlt hat nap során az ukrán drónoknak három hőérzékeny álcázású, úgynevezett pingvin katonát sikerült ártalmatlanítaniuk. Mindegyik orosz katona ugyanabban az ezredben szolgált.

Fontos trükkel tudják kilőni az ellenség rejtőzködő katonáit az ukrán drónok / Fotó: Francisco Richart Barbeira / AFP

Az Euromaiden cikke szerint az orosz pingvin katonák egy nagyjából 200 dollárból (mintegy 65 ezer forint) beszerezhető hőelnyelő ponchót viselnek. Ez az öltözék rendkívül hatékonynak bizonyult eddig, mivel a hőkamerás drón infravörös kameráján a viselőjük szinte eltűnik a hóban.

Kiiktatásuk azonban egy igencsak egyszerű, már-már primitív megoldással sikerült. Miután a szóban forgó ezred katonái nappal is mozgásban vannak, így az optikai drónok – amelyek úgy látnak, mint az emberi szem – könnyedén észreveszik a barna mezőkön mozgó fehér foltot.

A ponchók nagy hátránya ugyanis, hogy rontják a viselőjük látását. Az éjszakai menetelésekkel el lehetne rejteni őket az optikai drónok elől is, azonban akkor szinte vakok lennének. Emiatt gyakran délben indulnak el bevetésük helyszínére, és emiatt könnyebben észrevehetőek, így nagyobb eséllyel vesznek oda.

A hőérzékeny álcázás egyre fontosabbá válik az orosz-ukrán háború jelenlegi szakaszában, ugyanis a hó és téli köd beborítja a frontot. Emiatt mindkét oldal igyekszik infravörös kamerákkal felszerelni a drónokat. Azonban a védőfelszerelés csak akkor ment meg a drónok elől, ha helyesen használják.

So it turns out Russian penguins are just occupiers wearing "anti-drone ponchos" 🙂 pic.twitter.com/p9BQwDTdBO — Saint Javelin (@saintjavelin) January 30, 2026

