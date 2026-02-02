Úgy tűnik, nemsokára lehull a lepel a Disney legnagyobb rejtélyéről: mégpedig, hogy ki fogja tovább hajtani a szekeret Bob Iger vezérigazgató leköszönése után. A jelek szerint a Walt Disney Company igazgatótanácsa egyhangúan kiválasztotta azt a személyt, aki meg fogja örökölni a trónt. Az ügyet ismerő források szerint a testület arra készül, hogy a vidámpark- és élményüzletágat vezető Josh D’Amarót nevezze ki vezérigazgatónak, és a döntésről akár már a jövő héten szavazhatnak. A döntés ugyanakkor még nem végleges, az igazgatótanács álláspontja változhat, de tekintve, hogy eleve D’Amaro volt a legesélyesebb jelölt, ez nem valószínű.

Végre lehull a lepel: kiderül, ki örökli meg Walt Disney trónját – ez a teljes szórakoztatóiparra hatással lehet / Fotó: Marko Aliaksandr

Az 54 éves D’Amaro 2020 óta irányítja azt az üzletágat, mely a Disney nyereségének jelentős részét termeli. Amennyiben kinevezése megtörténik, ő válthatja a jelenlegi vezérigazgatót, Bob Igert, aki 2005 és 2020 között vezette a vállalatot, majd egy kis kihagyás után 2022-ben tért vissza a posztra. A Bloomberg értesülése szerint a Disney szóvivője e-mailes nyilatkozatában hangsúlyozta: a testület még nem hozott végleges döntést, és a kiválasztás lezárultával hivatalosan is tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

D’Amaro kinevezése mintegy hároméves folyamatot zárna le,

melyet 2024 óta a vállalat elnöke, James Gorman irányít. Gorman korábban a Morgan Stanley élén már levezényelt egy sikeres vezetőváltást, így jelentős tapasztalattal rendelkezik az ilyen átmenetek menedzselésében.

A Disney felső vezetésében éles verseny alakult ki a vezérigazgatói posztért Bob Iger visszatérését követően. A vállalat négy nagy üzletágának vezetője – D’Amaro mellett az Disney Entertainment társelnökei, Dana Walden és Alan Bergman, valamint a sportüzletágat irányító Jimmy Pitaro – egyaránt esélyesként indult. A helyzetet bonyolította, hogy Iger 2020-ig tartó ciklusa alatt szerződését többször is meghosszabbították, ami rendre háttérbe szorította a potenciális utódokat, míg a 2020-ban kinevezett Bob Chapek vezetése komoly belső és piaci feszültségeket hozott.

Josh D’Amaro régi motoros, és jól érti a dolgát

Josh D’Amaro 1998-ban csatlakozott a Disney-hez, azt megelőzően a Gillette borotvagyártónál dolgozott. Karrierjét döntően a vidámparkos üzletágban építette fel, vezetői pozíciókat töltött be kaliforniai, hongkongi és floridai üdülőhelyeken.

Jelenlegi szerepkörében egy 60 milliárd dolláros beruházási programot felügyel , mely a Disney üdülőhelyeinek bővítését és a tengerjáró flotta közel megduplázását célozza.

, mely a Disney üdülőhelyeinek bővítését és a tengerjáró flotta közel megduplázását célozza. Emellett ő irányította azt a tranzakciót is, melynek keretében a Disney 1,5 milliárd dolláros részesedést vásárolt a Fortnite kiadójában, az Epic Gamesben.

A Disney friss gyorsjelentése alapján a vállalat egyre stabilabb pénzügyi pályára áll, különösen a streamingüzletág javuló jövedelmezősége miatt, ami a befektetői hangulatra is pozitívan hatott. A cég előrejelzése szerint az év második felében a szórakoztatási szegmens működési eredménye akár két számjegyű növekedést is elérhet, miközben a sportüzletág rövid távon még nyomás alatt maradhat.

Az élményüzletág – mely a parkokat, a hajóutakat és a licencbevételeket foglalja magában – a költségek ellenére éves szinten közel 10 százalékos eredménynövekedést mutathat.

A piac összességében kedvezően fogadta a beszámolót, amit az árfolyam gyors emelkedése is jelzett, még ha ez később mérséklődött is. Nem véletlen tehát, hogy ezekre a hetekre időzítették az esetleges kinevezést is: jó számok mellett érdemes bejelenteni egy vezetőváltást, ugyanis az ilyenekre különösen érzékeny a piac, még akkor is, ha már két éve tudni lehet, Bob Iger mikor megy pontosan nyugdíjba.