Brutálisan, több tízmilliárd forinttal nőtt az online szupermarket bevétele – a koronavírus ágyúja lőtte a csillagos égbe

A Kifli.hu árbevétele 2020 és 2024 között közel négyszeresére emelkedett: a 2020-as 14 milliárd forintról 57 milliárd forintra nőtt. A cseh Rohlik Group magyarországi leányvállalata működését továbbra is beruházási fázis jellemzi.

A kifli.hu-nál az átlagos kosárérték 10 ezer forinttal nőtt indulása óta / Fotó: Kallus György

A rendelési volumen ezzel párhuzamosan jelentősen bővült. Míg 2020-ban mintegy 500 ezer megrendelést szállított ki az online szupermarket, addig 2025-re ez a szám megközelítette az évi 3 milliót. Az átlagos kosárérték az induláskori

14 ezer forintról

körülbelül 26 ezer forintra

emelkedett. A vállalat hatéves magyarországi működése alatt összesen több mint 10 millió rendelést teljesített, szolgáltatásával ma több százezer háztartást ér el. A vállalat belső felmérése szerint egy átlagos online bevásárlás 4–5 órával rövidebb lehet a hagyományos bolti vásárláshoz képest, ami összesítve mintegy 40 millió óra időmegtakarítást jelent.

Robotok költöztek Biatorbágyra: bődületes, több tízmillió eurós beruházással rukkolt elő a Kifli – csúcstechnológiával hasít az online szupermarket Több tízmillió euró értékű beruházással hozta létre új logisztikai központját az egyik legnagyobb online szupermarket Biatorbágyon. A Kifli.hu 16 500 négyzetméteres telephelye a cseh anyacég, a Rohlik Group történetének legnagyobb beruházása. A központban a legkorszerűbb automatizálási technológia működik, jelentősen növelve a kapacitást, még gyorsabb kiszállítást és még szélesebb választékot biztosítva a vásárlóknak.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Több milliárd forintot fordított a Kifli.hu a fejlesztésekre

A cég 2020 és 2024 között összesen 2,8 milliárd forintot fordított a magyarországi működés fejlesztésére. Ennek részeként 2025 végén megnyílt a második, biatorbágyi logisztikai központ, amely értékében hozzávetőleg kétszerese a korábbi hazai beruházások összegének. A beruházás pénzügyi hatása a következő üzleti időszakok eredményeiben jelenhet meg. A Kifli.hu

2019 végén indult Magyarországon, működése egybeesett a koronavírus-járvány időszakával és a hazai online kereskedelem átalakulásával.

A vállalat a Rohlik Group regionális stratégiájának részeként, a csoport több közép-európai piacán alkalmazott modell szerint működik.