Deviza
EUR/HUF381,1 +0,04% USD/HUF323,21 +0,52% GBP/HUF441,7 +0,44% CHF/HUF414,42 -0,29% PLN/HUF90,28 -0,14% RON/HUF74,79 +0,01% CZK/HUF15,67 +0,07% EUR/HUF381,1 +0,04% USD/HUF323,21 +0,52% GBP/HUF441,7 +0,44% CHF/HUF414,42 -0,29% PLN/HUF90,28 -0,14% RON/HUF74,79 +0,01% CZK/HUF15,67 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 391,02 -0,34% MTELEKOM2 040 +2,1% MOL3 856 -1,88% OTP40 400 -0,35% RICHTER10 880 +1,02% OPUS549 -0,18% ANY7 480 -2,35% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 380 0% BUMIX10 143,51 -0,73% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 666,61 -0,34% BUX128 391,02 -0,34% MTELEKOM2 040 +2,1% MOL3 856 -1,88% OTP40 400 -0,35% RICHTER10 880 +1,02% OPUS549 -0,18% ANY7 480 -2,35% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 380 0% BUMIX10 143,51 -0,73% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 666,61 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ételkiszállítás
kifli.hu
online bolt

Brutálisan, több tízmilliárd forinttal nőtt az online szupermarket bevétele – a koronavírus ágyúja lőtte a csillagos égbe

Az online élelmiszer-kiskereskedelem az elmúlt években gyors növekedési pályára állt Magyarországon, amit a rendelésszámok és az árbevételi adatok bővülése is jelez. Ebben a szegmensben a Kifli.hu hat év alatt közel négyszeresére növelte árbevételét, miközben működését továbbra is jelentős beruházások kísérik.
Zováthi Domokos
2026.02.02, 20:15

A Kifli.hu árbevétele 2020 és 2024 között közel négyszeresére emelkedett: a 2020-as 14 milliárd forintról 57 milliárd forintra nőtt. A cseh Rohlik Group magyarországi leányvállalata működését továbbra is beruházási fázis jellemzi.

LUS_620A4225 kifli palack
A kifli.hu-nál az átlagos kosárérték 10 ezer forinttal nőtt indulása óta / Fotó: Kallus György

A rendelési volumen ezzel párhuzamosan jelentősen bővült. Míg 2020-ban mintegy 500 ezer megrendelést szállított ki az online szupermarket, addig 2025-re ez a szám megközelítette az évi 3 milliót. Az átlagos kosárérték az induláskori

  • 14 ezer forintról
  • körülbelül 26 ezer forintra

emelkedett. A vállalat hatéves magyarországi működése alatt összesen több mint 10 millió rendelést teljesített, szolgáltatásával ma több százezer háztartást ér el. A vállalat belső felmérése szerint egy átlagos online bevásárlás 4–5 órával rövidebb lehet a hagyományos bolti vásárláshoz képest, ami összesítve mintegy 40 millió óra időmegtakarítást jelent.

Robotok költöztek Biatorbágyra: bődületes, több tízmillió eurós beruházással rukkolt elő a Kifli – csúcstechnológiával hasít az online szupermarket

Több tízmillió euró értékű beruházással hozta létre új logisztikai központját az egyik legnagyobb online szupermarket Biatorbágyon. A Kifli.hu 16 500 négyzetméteres telephelye a cseh anyacég, a Rohlik Group történetének legnagyobb beruházása. A központban a legkorszerűbb automatizálási technológia működik, jelentősen növelve a kapacitást, még gyorsabb kiszállítást és még szélesebb választékot biztosítva a vásárlóknak.

Kifli.hu kifli
Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Több milliárd forintot fordított a Kifli.hu a fejlesztésekre

A cég 2020 és 2024 között összesen 2,8 milliárd forintot fordított a magyarországi működés fejlesztésére. Ennek részeként 2025 végén megnyílt a második, biatorbágyi logisztikai központ, amely értékében hozzávetőleg kétszerese a korábbi hazai beruházások összegének. A beruházás pénzügyi hatása a következő üzleti időszakok eredményeiben jelenhet meg. A Kifli.hu 

2019 végén indult Magyarországon, működése egybeesett a koronavírus-járvány időszakával és a hazai online kereskedelem átalakulásával.

A vállalat a Rohlik Group regionális stratégiájának részeként, a csoport több közép-európai piacán alkalmazott modell szerint működik.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu