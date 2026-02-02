Amerika 14 év után kifogy az olajból, Venezuela 1500: a szemünk láttára alakul át a globális piac – elárulta a Mol, mi történhet az európai árakkal

Az Egyesült Államok hiába a világ egyik legnagyobb kőolajtermelője, becsült 50-70 milliárd hordós készletei jóval szerényebbek, mint több közel-keleti és dél-amerikai szereplőé. Tartalékai mindössze 14 évig tartanak ki a termelés jelenlegi, napi 13,5 millió hordós szintje mellett. Venezuela viszont akár 1500 évig is képes lenne termelni, igaz, hogy jelenleg sokkal alacsonyabb a kihozatala” – mondta Horváth Ágnes, a Mol csoport vezető közgazdásza a Világgazdaságnak eljuttatott podcastban, amelyben a globális olajpiac átalakulásáról beszélt.

Olajpiac: az eddig Kínába tartott venezuelai tankerek akár az Egyesült Államok finomítói felé is fordulhatnak/Fotó: Hakon Rimmereid / Reuters

A szemünk láttára alakul át a globális olajpiac

Venezuela 300 milliárd hordó körülire becsült készlete a világ olajtartalékának nagyjából a 17 százaléka, igaz az ezzel kapcsolatos adatok egy része vitatott.

Irán olajtartaléka hozzávetőleg 200 milliárd hordó, Szaúd-Arábiáé nagyjából 270 milliárd hordó. A szankciókkal sújtott Venezuela és Irán együtt a globális kőolajtartalékok jelentős részét adja, miközben a tényleges termelésük messze elmarad a lehetőségeiktől.

Ezen belül Venezuela termelése a világkínálat körülbelül egy százalékát teszi ki, és a felfuttatása sem tűnik egyszerűnek. Az ország olajipari infrastruktúrája az elmúlt években jelentősen leépült, újjáépítése pedig inkább évtizedekben, semmint hónapokban mérhető Horváth Ágnes szerint.

Közös a két, szankció alatti országban, hogy a kőolajuk jelentős része a nehéz, illetve extra nehéz kategóriába tartozik. A kitermelése és feldolgozása is összetettebb technológiát igényel. A vezető közgazdász ismertette, hogy

a venezuelai Orinoco-öv alatt található, döntően extra nehéz kőolaj nem folyékony, inkább egy sűrű, kocsonyás, ragadós massza.

Ahhoz, hogy egyáltalán ki lehessen termelni, először

4-5 napig gőzölni kell a rezervoárban.

Felszínre hozatala után kondenzátummal és naftával kell hígítani ahhoz, hogy szállítható legyen.

A finomítás előtt még javítani kell a minőségét,

az ehhez szükséges berendezések jellemzően a mezők mellett, amerikai tulajdonban működnek.

Pont ezt tudják az USA közeli finomítói

Ennek az a piaci jelentősége, hogy az Egyesült Államok mexikói-öbölbeli finomítóinak jelentős részét kifejezetten a nehéz kőolaj feldolgozására optimalizálták. Nem állíthatók át korlátlanul könnyű olajra. Ezt pedig éppen Venezuela kínálja: bár a teljesn termelése alacsony, a globális nehézolaj-kínálaton belül így is közel 10 százalék. Iránnal már a világ nehéz kőolajtermelésének akár 25-30 százalékát is adhatja. Ez magyarázza, miért jelenik meg újra és újra Venezuela az amerikai energiapolitikai gondolkodásban, különösen akkor, amikor a belföldi könnyűolaj-termelés magas, de a finomítói technológiája elsősorban továbbra is a nehéz olaj feldolgozására képesek.