Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő az MVM-ről: nyilvánosságra hozták a döntést

A Moody’s Ratings lezárta az MVM Zrt. rendszeres hitelminősítési felülvizsgálatát, de nem hozott új döntést a vállalat besorolásáról. Az állami energetikai csoport hosszú távú Baa2 minősítése és negatív kilátása változatlan maradt.

Lezárta az MVM Zrt. besorolásának rendszeres vizsgálatát a Moody’s, de nem jelentett be hitelminősítési lépést / Fotó: Földi D. Attila

A Moody’s Ratings 2026. január 29-én tartott minősítőbizottsági ülésén lezárta az MVM Zrt. és a hozzá kapcsolódó besorolások rendszeres felülvizsgálatát. A február 2-án közzétett közlemény hangsúlyozza: a publikáció nem jelent hitelminősítési lépést, és nem utal arra sem, hogy a közeljövőben változás várható.

Az MVM hosszú távú kibocsátói besorolása továbbra is Baa2 negatív kilátással, míg az alap hitelképességet tükröző BCA baa3 szinten maradt.

A minősítést több, egymást erősítő tényező támasztja alá. Az MVM meghatározó szereplője a magyar villamosenergia- és földgázpiacnak, jelen van az értéklánc szinte minden fontos pontján. Termelési portfóliója kifejezetten kedvező szerkezetű: az áramtermelés több mint 90 százaléka nukleáris és megújuló forrásokból származik, ami alacsony szén-dioxid-kibocsátást és stabil bevételi hátteret biztosít, különösen a nagykereskedelmi szegmensben. A csoport eredményének jelentős része emellett az infrastruktúra-üzletágból érkezik, amelyet kiszámítható szabályozási környezet támogat.

Fontos stabilizáló tényező az is, hogy az MVM teljes egészében a magyar állam tulajdonában van. A Moody’s szerint a Baa2 besorolású, negatív kilátású állami háttér kézzelfogható támogatást jelent, amit korábban rendszeres tőkejuttatások is megerősítettek.

Kozkázatok is vannak az MVM-nél

A pozitívumok mellett ugyanakkor több olyan kockázat is van, amely korlátozza a besorolást. Az MVM kulcsszerepet tölt be a hazai nagykereskedelmi villamosenergia- és gázpiacon, ami jelentős kitettséget jelent az árak volatilitásának, valamint erős működőtőke-ingadozásokkal jár. A szabályozott lakossági tarifák hosszabb ideig nem követték a tényleges energiaköltségeket, bár ezt részben enyhítette a 2022-ben bevezetett kompenzációs rendszer. Kockázatot jelent az is, hogy a vállalat működése érzékeny a hazai energiapolitika változásaira.