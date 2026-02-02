Osztalékot várnak a kisbefektetők a régió meghatározó autókereskedőjétől
Nem először kínálják meg az AutoWallist követő elemzőházak a befektetőket jelentős alulértékeltséget mutató célárakkal. Most sincs igazán piacmozgató hatása az elemzői konszenzusnak. Mert a kisbefektetőket nem hatja meg a bővülő árbevétel, inkább növekvő profitot és zsíros osHírátvételztalékot várnának a dinamikusan terjeszkedő cégcsoporttól.
200 forintos elemzői konszenzus
Célárkonszenzussal lepte meg a piacot a magyar tőzsde legszélesebb körben elemzett midcap vállalata. Négy rendszeresen frissülő elemzéssel
- a Concorde,
- az Erste,
- az MBH
- és az OTP
is követi a társaságot. Miközben a 12 havi célárfolyamok 198–202 forint között szóródnak, és mind a négy elemzőház vételre ajánlja a kelet-közép-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójának részvényeit.
Bár a 200 forintos célárkonszenzus alapján 29 százalékos ralira van kilátás a részvénynél.
Ehhez képest, bár
150 forint közeléből meglódult a kurzus, de már 170 forintnál megjelentek az eladók.
Láttunk már ilyet tavaly tavasszal
Tavaly májusban három elemzőház tartotta mélyen alulértékeltnek az AutoWallist:
- A Concorde május 19-én 235 forintról vágta 210 forintra a célárat.
- Az MBH pedig 225 forintól csökkentette a célárat 210 forintra május 20-án.
- Míg az OTP idén márciusban emelte 180 forintról 210 forintra a célárat.
- Mindhárom elemzőház vételi ajánlást adott.
Ám a célár nem segített a papíron,
az emelkedés elakadt 170 forint közelében.
Mit mutatnak az értékesítés számai?
Az AutoWallis január közepén ismertette tavalyi egész éves autóértékesítési számait. Nagyon erősen zárta a tavalyi év utolsó negyedévét az AutoWallis csoport minden szegmense, így rekordot döntött a gépjármű-értékesítés, valamint a szerviz- és mobilitási szolgáltatások is 2025-ben. Gépjármű-értékesítése 12 százalékkal 54 ezer darab fölé nőtt, a bővülést elsősorban a kiskereskedelmi üzletág húzta 20 százalékot meghaladó növekedéssel, míg a nagykereskedelmi eladások közel 7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit.
A mobilitási szolgáltatások üzletágban 6,4 százalékkal 400 218-ra nőtt a bérleti események száma, míg a bérleti napok száma 18,2 százalékos növekedés mellett 239 654-re bővült. Az AutoWallis csoport átlagos flottamérete 5,4 százalékkal, 4037 darabra nőtt 2025-ben.
Miért csalódottak a kisbefektetők?
Tavaly novemberben tett közzé gyorsjelentést a társaság.
- 21 százalékkal, 353,2 milliárd forintra bővült a csoport árbevétele a tavalyi év első kilenc hónapjában az előző év hasonló időszakához képest.
- 24 százalékkal, 3,58 milliárd forintra zsugorodott a nettó eredmény.
- 22 százalékkal 6,71 forintra esett vissza az EPS.
A kisbefektetői fórumon visszatérő téma:
a vállalat költségkontroll nélkül terjeszkedik.
Így hiába bővül az árbevétel, ha zsugorodik a profit.
Keveset nyom a latban a vonzó célár, mert a részvény piacán híre hamva sincs osztaléknak.
A társaság közkéz hányada 27 százalék. Így a kicsiknek nincs sok esélyük a közgyűlésen. Tavaly sem fizetett osztalékot az AutoWallis, ehelyett az eredénytartalékot duzzasztották, úgymond, a további növekedés érdekében.