Deviza
EUR/HUF381,1 +0,04% USD/HUF323,21 +0,52% GBP/HUF441,7 +0,44% CHF/HUF414,42 -0,29% PLN/HUF90,28 -0,14% RON/HUF74,79 +0,01% CZK/HUF15,67 +0,07% EUR/HUF381,1 +0,04% USD/HUF323,21 +0,52% GBP/HUF441,7 +0,44% CHF/HUF414,42 -0,29% PLN/HUF90,28 -0,14% RON/HUF74,79 +0,01% CZK/HUF15,67 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 391,02 -0,34% MTELEKOM2 040 +2,1% MOL3 856 -1,88% OTP40 400 -0,35% RICHTER10 880 +1,02% OPUS549 -0,18% ANY7 480 -2,35% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 380 0% BUMIX10 143,51 -0,73% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 666,61 -0,34% BUX128 391,02 -0,34% MTELEKOM2 040 +2,1% MOL3 856 -1,88% OTP40 400 -0,35% RICHTER10 880 +1,02% OPUS549 -0,18% ANY7 480 -2,35% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 380 0% BUMIX10 143,51 -0,73% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 666,61 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
AutoWallis Nyrt
spekuláció
tőzsde
célár

Osztalékot várnak a kisbefektetők a régió meghatározó autókereskedőjétől

Eminens részvény az AutoWallis. Idén is remek bizonyítványt állított ki az elemzői konszenzus. Mégis fanyalognak a kisbefektetők. Mit sem ér az árbevétel növekedése részvényesi kifizetés nélkül.
Faragó József
2026.02.02, 20:40

Nem először kínálják meg az AutoWallist követő elemzőházak a befektetőket jelentős alulértékeltséget mutató célárakkal. Most sincs igazán piacmozgató hatása az elemzői konszenzusnak. Mert a kisbefektetőket nem hatja meg a bővülő árbevétel, inkább növekvő profitot és zsíros osHírátvételztalékot várnának a dinamikusan terjeszkedő cégcsoporttól. 

elemzői konszenzus
Jól hangzi, mégsem csábító az elemzői konszenzus / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

200 forintos elemzői konszenzus

Célárkonszenzussal lepte meg a piacot a magyar tőzsde legszélesebb körben elemzett midcap vállalata. Négy rendszeresen frissülő elemzéssel 

  • a Concorde, 
  • az Erste, 
  • az MBH 
  • és az OTP 

is követi a társaságot. Miközben a 12 havi célárfolyamok 198–202 forint között szóródnak, és mind a négy elemzőház vételre ajánlja a kelet-közép-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójának részvényeit. 

Bár a 200 forintos célárkonszenzus alapján 29 százalékos ralira van kilátás a részvénynél.

Ehhez képest, bár 

150 forint közeléből meglódult a kurzus, de már 170 forintnál megjelentek az eladók.

 AUTOWALLIS részvény
AUTOWALLIS részvény17:20:00
Árfolyam: 163 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 23 757 812 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Láttunk már ilyet tavaly tavasszal

Tavaly májusban három elemzőház tartotta mélyen alulértékeltnek az AutoWallist: 

Ám a célár nem segített a papíron, 

az emelkedés elakadt 170 forint közelében. 

Mit mutatnak az értékesítés számai?

Az AutoWallis január közepén ismertette tavalyi egész éves autóértékesítési számait. Nagyon erősen zárta a tavalyi év utolsó negyedévét az AutoWallis csoport minden szegmense, így rekordot döntött a gépjármű-értékesítés, valamint a szerviz- és mobilitási szolgáltatások is 2025-ben. Gépjármű-értékesítése 12 százalékkal 54 ezer darab fölé nőtt, a bővülést elsősorban a kiskereskedelmi üzletág húzta 20 százalékot meghaladó növekedéssel, míg a nagykereskedelmi eladások közel 7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. 

A mobilitási szolgáltatások üzletágban 6,4 százalékkal 400 218-ra nőtt a bérleti események száma, míg a bérleti napok száma 18,2 százalékos növekedés mellett 239 654-re bővült. Az AutoWallis csoport átlagos flottamérete 5,4 százalékkal, 4037 darabra nőtt 2025-ben.

Miért csalódottak a kisbefektetők?

Tavaly novemberben tett közzé gyorsjelentést a társaság.  

  • 21 százalékkal, 353,2 milliárd forintra bővült a csoport árbevétele a tavalyi év első kilenc hónapjában az előző év hasonló időszakához képest.
  • 24 százalékkal, 3,58 milliárd forintra zsugorodott a nettó eredmény.
  • 22 százalékkal 6,71 forintra esett vissza az EPS.  

A kisbefektetői fórumon visszatérő téma: 

a vállalat költségkontroll nélkül terjeszkedik.

Így hiába bővül az árbevétel, ha zsugorodik a profit. 

Keveset nyom a latban a vonzó célár, mert a részvény piacán híre hamva sincs osztaléknak.

A társaság közkéz hányada 27 százalék. Így a kicsiknek nincs sok esélyük a közgyűlésen. Tavaly sem fizetett osztalékot az AutoWallis, ehelyett az eredénytartalékot duzzasztották, úgymond, a további növekedés érdekében.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu