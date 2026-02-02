Deviza
Végre elárulták: ennyibe fog kerülni a vonatjegy a Budapest–Belgrád vasútvonalra – meglepő az ára

Egyre több a konkrétum a márciusra tervezett indulással kapcsolatban. A szerb miniszter elárulta, hogy milyen áron utazhatunk a Budapest–Belgrád vasútvonalon.
VG
2026.02.02, 21:37
Frissítve: 2026.02.02, 21:47

Aleksandra Sofronijevics, Szerbia építésügyi, közlekedési és infrastruktúra-fejlesztési minisztere kijelentette, hogy a Belgrád–Budapest vasútvonalon február végén indul el a teherforgalom, míg a személyforgalom megindítását március végére tervezik. Sofronijević az RTS-nek nyilatkozva elmondta, hogy tíz nappal ezelőtt Budapestre látogatott, ahol a magyar delegációval tárgyalt a szerb fél kötelezettségeiről a vonal átadása előtt, és hozzátette, hogy mindenben megállapodtak.

Budapest-Belgrád vasútvonal vonat, vasút, Szerbia Soko szerb vonat
Kiderült, milyen áron utazhatunk a Budapest–Belgrád vasútvonalon / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

„A találkozó alkalmat adott arra, hogy rögzítsük, melyek a szerb oldal feladatai. Mindenről megegyezés született, és a szerb fél maradéktalanul teljesíteni fog mindent” – fogalmazott a miniszter. Hozzátette, hogy jelenleg a magyar félre várnak, hogy elindítsák és leteszteljék a saját rendszereiket.

Aleksandra Sofronijevics kifejtette, hogy a következő lépés a szerb és a magyar rendszerek összekapcsolása, valamint a mozdonyvezetők és a személyzet kiképzése lesz. Kiemelte, hogy a határ menti szakaszokon már zajlanak a munkálatok a vasútvonal szerb és magyar oldalának technikai összekötésén.

Ilyen áron utazhatunk a Budapest–Belgrád vasútvonalon

„Hátravan még az is, hogy a magyarok tanúsítsák a mi s szerb Soko vonatokat Magyarországon, ezt követi a mozdonyvezetők és a személyzet kiképzése. Remélem, és hiszem is, hogy a magyar kollégák teljesítik, amit ígértek: így már márciusban 32 eurónak megfelelő dinárért utazhatunk Belgrádból Budapestre, és három óra tizenöt perc alatt érhetünk át egyik fővárosból a másikba” – tette hozzá a miniszter.

Az 32 eurós ár azt jelenti, hogy a magyar és a szerb főváros között nagyjából 12 ezer forintért utazhatunk, vagyis egy retúrjegy körül-belül 24 ezer forintba kerül majd.

Meglepetés: nyilvánosságra hozták a Budapest–Belgrád vasútvonal percre pontos menetrendjét, ezen a napon indulnak meg a vonatok, itt fognak megállni – minden megváltozik a fővárosi közlekedésben

Fontos információk láttak napvilágot a Budapest–Belgrád vasútvonal várható indulásával kapcsolatban. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója pénteken Kiskunhalason tartott tájékoztatót a vonallal érintett települések polgármestereinek, ahol részletes tájékoztatást adott nekik a Budapest–Belgrád vasútvonalon közlekedő Budapest–Kelebia viszonylat járatairól.

Az egyeztetésről részletes posztban számolt be a Facebook-oldalán Font Sándor országgyűlési képviselő. Ebben kifejtette, hogy MÁV szakemberei gőzerővel dolgoznak a projekten: beszerzik az induláshoz szükséges hatósági engedélyeket, garantált biztonsággal beüzemelik a vonatbefolyásoló és -biztosító berendezéseket, megszervezik az üzemeltető személyzetet, véglegesítik és közzéteszik a menetrendet, üzembe helyezik a felvételi épületeket, elindítják a térfigyelő kamerarendszert, összehangolják a Volánbusz-járatokat a vasúti menetrenddel, valamint felszerelik és üzemkész állapotba hozzák a csapórudas biztosító berendezéseket a közúti kereszteződésekben.

A posztban közzétett prezentáció diáiból kiderül a pontos menetrend is:

  • Február 27-én 0:00 órakor megszűnik a vágányzár, indul a teherforgalom, kezdetben legfeljebb 100 kilométer per órás sebességgel.
  • A teherjáratok üzemeltetési és biztonsági tapasztalatokat szolgáltatnak a várhatóan március 15-én induló személyforgalomhoz.

Mindegyik járat Budapest-Keleti pályaudvarról indul és oda érkezik meg. A vonalon nemzetközi vonatok, gyorsvonatok, személyvonatok és elővárosi vonatok egyaránt közlekednek. Az első három típus kétóránként, az elővárosi járatok pedig óránként közlekednek majd a tervek szerint.

A prezentációban látszik a megállási rend is:

  • A nemzetközi vonatok belföldön csak Kiskunhalason, valamint a határnál állnak meg.
  • A személyvonatok minden megállóhelyen megállnak.
  • A gyorsvonatok Kiskunhalas, Soltvadkert, Kiskőrös, Szabadszállás és Kunszentmiklós állomásokon állnak meg. Kunszentmiklós és Budapest között minden megállóhelyen megállnak, az elővárosi rendszer kiszolgálása érdekében.
