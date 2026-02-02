Végre elárulták: ennyibe fog kerülni a vonatjegy a Budapest–Belgrád vasútvonalra – meglepő az ára

Aleksandra Sofronijevics, Szerbia építésügyi, közlekedési és infrastruktúra-fejlesztési minisztere kijelentette, hogy a Belgrád–Budapest vasútvonalon február végén indul el a teherforgalom, míg a személyforgalom megindítását március végére tervezik. Sofronijević az RTS-nek nyilatkozva elmondta, hogy tíz nappal ezelőtt Budapestre látogatott, ahol a magyar delegációval tárgyalt a szerb fél kötelezettségeiről a vonal átadása előtt, és hozzátette, hogy mindenben megállapodtak.

„A találkozó alkalmat adott arra, hogy rögzítsük, melyek a szerb oldal feladatai. Mindenről megegyezés született, és a szerb fél maradéktalanul teljesíteni fog mindent” – fogalmazott a miniszter. Hozzátette, hogy jelenleg a magyar félre várnak, hogy elindítsák és leteszteljék a saját rendszereiket.

Aleksandra Sofronijevics kifejtette, hogy a következő lépés a szerb és a magyar rendszerek összekapcsolása, valamint a mozdonyvezetők és a személyzet kiképzése lesz. Kiemelte, hogy a határ menti szakaszokon már zajlanak a munkálatok a vasútvonal szerb és magyar oldalának technikai összekötésén.

„Hátravan még az is, hogy a magyarok tanúsítsák a mi s szerb Soko vonatokat Magyarországon, ezt követi a mozdonyvezetők és a személyzet kiképzése. Remélem, és hiszem is, hogy a magyar kollégák teljesítik, amit ígértek: így már márciusban 32 eurónak megfelelő dinárért utazhatunk Belgrádból Budapestre, és három óra tizenöt perc alatt érhetünk át egyik fővárosból a másikba” – tette hozzá a miniszter.

Az 32 eurós ár azt jelenti, hogy a magyar és a szerb főváros között nagyjából 12 ezer forintért utazhatunk, vagyis egy retúrjegy körül-belül 24 ezer forintba kerül majd.

Fontos információk láttak napvilágot a Budapest–Belgrád vasútvonal várható indulásával kapcsolatban. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója pénteken Kiskunhalason tartott tájékoztatót a vonallal érintett települések polgármestereinek, ahol részletes tájékoztatást adott nekik a Budapest–Belgrád vasútvonalon közlekedő Budapest–Kelebia viszonylat járatairól.