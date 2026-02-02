Végre elárulták: ennyibe fog kerülni a vonatjegy a Budapest–Belgrád vasútvonalra – meglepő az ára
Aleksandra Sofronijevics, Szerbia építésügyi, közlekedési és infrastruktúra-fejlesztési minisztere kijelentette, hogy a Belgrád–Budapest vasútvonalon február végén indul el a teherforgalom, míg a személyforgalom megindítását március végére tervezik. Sofronijević az RTS-nek nyilatkozva elmondta, hogy tíz nappal ezelőtt Budapestre látogatott, ahol a magyar delegációval tárgyalt a szerb fél kötelezettségeiről a vonal átadása előtt, és hozzátette, hogy mindenben megállapodtak.
„A találkozó alkalmat adott arra, hogy rögzítsük, melyek a szerb oldal feladatai. Mindenről megegyezés született, és a szerb fél maradéktalanul teljesíteni fog mindent” – fogalmazott a miniszter. Hozzátette, hogy jelenleg a magyar félre várnak, hogy elindítsák és leteszteljék a saját rendszereiket.
Aleksandra Sofronijevics kifejtette, hogy a következő lépés a szerb és a magyar rendszerek összekapcsolása, valamint a mozdonyvezetők és a személyzet kiképzése lesz. Kiemelte, hogy a határ menti szakaszokon már zajlanak a munkálatok a vasútvonal szerb és magyar oldalának technikai összekötésén.
Ilyen áron utazhatunk a Budapest–Belgrád vasútvonalon
„Hátravan még az is, hogy a magyarok tanúsítsák a mi s szerb Soko vonatokat Magyarországon, ezt követi a mozdonyvezetők és a személyzet kiképzése. Remélem, és hiszem is, hogy a magyar kollégák teljesítik, amit ígértek: így már márciusban 32 eurónak megfelelő dinárért utazhatunk Belgrádból Budapestre, és három óra tizenöt perc alatt érhetünk át egyik fővárosból a másikba” – tette hozzá a miniszter.
Az 32 eurós ár azt jelenti, hogy a magyar és a szerb főváros között nagyjából 12 ezer forintért utazhatunk, vagyis egy retúrjegy körül-belül 24 ezer forintba kerül majd.
Fontos információk láttak napvilágot a Budapest–Belgrád vasútvonal várható indulásával kapcsolatban. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója pénteken Kiskunhalason tartott tájékoztatót a vonallal érintett települések polgármestereinek, ahol részletes tájékoztatást adott nekik a Budapest–Belgrád vasútvonalon közlekedő Budapest–Kelebia viszonylat járatairól.
Az egyeztetésről részletes posztban számolt be a Facebook-oldalán Font Sándor országgyűlési képviselő. Ebben kifejtette, hogy MÁV szakemberei gőzerővel dolgoznak a projekten: beszerzik az induláshoz szükséges hatósági engedélyeket, garantált biztonsággal beüzemelik a vonatbefolyásoló és -biztosító berendezéseket, megszervezik az üzemeltető személyzetet, véglegesítik és közzéteszik a menetrendet, üzembe helyezik a felvételi épületeket, elindítják a térfigyelő kamerarendszert, összehangolják a Volánbusz-járatokat a vasúti menetrenddel, valamint felszerelik és üzemkész állapotba hozzák a csapórudas biztosító berendezéseket a közúti kereszteződésekben.
A posztban közzétett prezentáció diáiból kiderül a pontos menetrend is:
- Február 27-én 0:00 órakor megszűnik a vágányzár, indul a teherforgalom, kezdetben legfeljebb 100 kilométer per órás sebességgel.
- A teherjáratok üzemeltetési és biztonsági tapasztalatokat szolgáltatnak a várhatóan március 15-én induló személyforgalomhoz.
Mindegyik járat Budapest-Keleti pályaudvarról indul és oda érkezik meg. A vonalon nemzetközi vonatok, gyorsvonatok, személyvonatok és elővárosi vonatok egyaránt közlekednek. Az első három típus kétóránként, az elővárosi járatok pedig óránként közlekednek majd a tervek szerint.
A prezentációban látszik a megállási rend is:
- A nemzetközi vonatok belföldön csak Kiskunhalason, valamint a határnál állnak meg.
- A személyvonatok minden megállóhelyen megállnak.
- A gyorsvonatok Kiskunhalas, Soltvadkert, Kiskőrös, Szabadszállás és Kunszentmiklós állomásokon állnak meg. Kunszentmiklós és Budapest között minden megállóhelyen megállnak, az elővárosi rendszer kiszolgálása érdekében.