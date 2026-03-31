Emelkedéssel zárt a BUX: az OTP húzta feljebb a pesti parkettet

Emelkedéssel zárt a budapesti tőzsde. A BUX index fél százalék körüli pluszban fejezte be a napot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek, de az OTP erősödése elég volt ahhoz, hogy pozitív tartományban tartsa az indexet. A kereskedést mérsékelt, inkább kiváró hangulat jellemezte.
Ballagó Dániel
2026.03.31, 17:18
Frissítve: 2026.03.31, 17:24

Erősödéssel fejezte be a napot a budapesti tőzsde, a vezető részvények többsége pluszban zárt. A BUX mérsékelt emelkedéssel búcsúzott a kereskedéstől, a nap során inkább kiváró, de alapvetően pozitív hangulat jellemezte a piacot.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BUX index 121 389 ponton zárt, 0,5 százalékkal emelkedett. A forgalom 34 milliárd forint felett alakult, a kereskedés során ugyan voltak kilengések, de az index végig tartani tudta a pozitív tartományt.

Az OTP húzta az indexet

A blue chipek vegyesen teljesítettek:

  • OTP: több mint 1 százalékos emelkedéssel, 35 420 forinton zárt
  • Mol: közel másfél százalékos eséssel, 3956 forinton fejezte be a napot
  • Richter: fél százalék körüli csökkenéssel, 11 840 forinton zárt
  • Magyar Telekom: közel 1 százalékos erősödéssel, 2065 forintig emelkedett

Az OTP volt a nap egyértelmű nyertese a blue chipek között, és érdemben hozzájárult az index emelkedéséhez. A Mol és a Richter gyengélkedése visszafogta ugyan a lendületet, de a Telekom és az OTP erősödése végül pozitív zárást eredményezett a pesti parketten.

Hullámvasúton, de erős tartományban a forint

A forint ismét erőre kapott a főbb devizákkal szemben, az euró árfolyama 385 körül, a dolláré pedig 335 alatt stabilizálódott, jelezve, hogy a magyar deviza továbbra is erős tartományban mozog. A háttérben a magas hazai kamatszint, a jegybanki politika és a nemzetközi befektetői hangulat egyaránt támogatja az árfolyamot, ugyanakkor a piac továbbra is kifejezetten volatilis: a közel-keleti feszültségek, az olajár mozgása és a globális kockázatvállalási kedv gyors irányváltásokat okozhat. A forint így rövid távon is hullámvasúton maradhat, miközben a 380–390-es eurósáv továbbra is kulcsszintnek számít.

Talpra állt a 4iG és az Opus

Látványos fordulatot hozott a kereskedés a 4iG és az Opus részvényeinél: a papírok a nap eleji két számjegyű esések után jelentős részben ledolgozták veszteségüket. A 4iG árfolyama a mintegy 13 százalékos zuhanásból kapaszkodott vissza, miközben kiemelkedően magas forgalom mellett a nap egyik legaktívabban kereskedett papírja volt. Hasonló mozgást mutatott az Opus is, amely a reggeli mélyrepülést követően végül emelkedésbe fordult, jelezve, hogy a befektetők gyorsan visszatértek a korábban erősen megütött részvényekhez.

4IG részvény
Árfolyam: 2 600 HUF 0 / +13,04 %
Forgalom: 1 860 147 510 HUF
 OPUS részvény
OPUS részvény
Árfolyam: 468,5 HUF 0 / +10,5 %
Forgalom: 410 090 997 HUF
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
