Emelkedéssel zárt a BUX: az OTP húzta feljebb a pesti parkettet

Erősödéssel fejezte be a napot a budapesti tőzsde, a vezető részvények többsége pluszban zárt. A BUX mérsékelt emelkedéssel búcsúzott a kereskedéstől, a nap során inkább kiváró, de alapvetően pozitív hangulat jellemezte a piacot.

A BUX index 121 389 ponton zárt, 0,5 százalékkal emelkedett. A forgalom 34 milliárd forint felett alakult, a kereskedés során ugyan voltak kilengések, de az index végig tartani tudta a pozitív tartományt.

Az OTP húzta az indexet

A blue chipek vegyesen teljesítettek:

OTP: több mint 1 százalékos emelkedéssel, 35 420 forinton zárt

Mol: közel másfél százalékos eséssel, 3956 forinton fejezte be a napot

Richter: fél százalék körüli csökkenéssel, 11 840 forinton zárt

Magyar Telekom: közel 1 százalékos erősödéssel, 2065 forintig emelkedett

Az OTP volt a nap egyértelmű nyertese a blue chipek között, és érdemben hozzájárult az index emelkedéséhez. A Mol és a Richter gyengélkedése visszafogta ugyan a lendületet, de a Telekom és az OTP erősödése végül pozitív zárást eredményezett a pesti parketten.