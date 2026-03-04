Az Opus hőstettét másolja a 4iG, masszív zuhanás után állt talpra a részvény

Az Opus után a 4iG is felállt hétfő délután a nap első felében elszenvedett méretes zuhanásból. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó holdinggal ellentétben Jászai Gellért cégének ehhez vezetői megszólalásra sem volt szüksége.

Szinte teljes hátrányát ledolgozta a 4iG a reggeli 13 százalékos zuhanást követően / Fotó: Kallus György

Óriási hullámokat vetett a 4iG árfolyama

Tíz százalék feletti zuhanást dolgozott le napon belül a 4iG részvényárfolyama, amely 13 százalékos mélyrepüléssel indította a heti kereskedést. A méretes esést követően délután egy óra körül megérkeztek a vevők is a piacra, három órakor pedig már rövid ideig a pozitív tartományba lendült át a távközlési, informatikai, védelmi és űripari társaság részvényárfolyama.