Az Opus hőstettét másolja a 4iG, masszív zuhanás után állt talpra a részvény

A védelmi és űripari portfólióját gőzerővel fejlesztő társaság részvényei 13 százalékos mínuszból jöttek vissza. A 4iG papírjai az Opushoz hasonlóan nagy fordulatot vettek hétfőn.
K. T.
2026.03.30, 16:49
Frissítve: 2026.03.30, 17:26

Az Opus után a 4iG is felállt hétfő délután a nap első felében elszenvedett méretes zuhanásból. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó holdinggal ellentétben Jászai Gellért cégének ehhez vezetői megszólalásra sem volt szüksége.

Szinte teljes hátrányát ledolgozta a 4iG a reggeli 13 százalékos zuhanást követően / Fotó: Kallus György 

Óriási hullámokat vetett a 4iG árfolyama

Tíz százalék feletti zuhanást dolgozott le napon belül a 4iG részvényárfolyama, amely 13 százalékos mélyrepüléssel indította a heti kereskedést. A méretes esést követően délután egy óra körül megérkeztek a vevők is a piacra, három órakor pedig már rövid ideig a pozitív tartományba lendült át a távközlési, informatikai, védelmi és űripari társaság részvényárfolyama. 

A lendület ezt követően némileg megtört, és a tőzsdei kereskedés zárása előtt fél órával már valamivel több mint 1 százalékos mínusznál járt a jegyzés, amely így is bő 10 százalékot javított a reggeli pánikszerű eladási hullámot követően. A 4iG papírjaiban kiemelkedően magas, másfél milliárd forint feletti összforgalomban kötöttek üzletet, amivel a második legforgalmasabb papírnak számít hétfőn a hazai parketten az OTP mögött.

Őrült ralival fordított az Opus

Hasonlóan megütötték az Opus részvényeit is, a turisztikai, mezőgazdasági és ipari portfólióval is rendelkező holding vezérigazgatójának megszólalását követően azonban kilőtt az árfolyam, és a 15 százalékos reggeli mínuszt közel 8 százalékos árfolyamnyereségbe fordította át.

Lélfai Koppány vezérigazgató emlékeztette a befektetőket, hogy a társaság negyedévről negyedévre szállítja a rekordokat, és tavalyi EBITDA-célját is sikerült túlszárnyalnia. A vezetőség pedig változatlanul teljesíthetőnek tartja az ötéves stratégiai célkitűzéseket.

A cégvezér azt is hangsúlyozta, hogy az elemzők 598–620 forint közötti célárakat tartanak érvényben a részvényre, amely eszerint több mint 50 százalékkal lehet alulértékelt.

Címoldalról ajánljuk

