Akvizíciók és tőkeemelés mozgathatja meg az építőipari kispapírt

Április 7-re hívta össze évi rendes közgyűlését a DM-KER. Az építőipari kispapír közgyűlési előterjesztéséből kitűnik, hogy tavaly már nyereséges volt a társaság, vagyis bejött a tavalyelőtt indított reorganizáció: tevékenysége tartósan fenntartható anélkül, hogy felélné vagyonát.

Miről dönthet a közgyűlés?

A társaság 2025. évi, IFRS nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti éves beszámolóját 7,683 milliárdos mérlegfőösszeggel, 1,783 milliárdos saját tőkével és 131,29 milliós forintos adózott eredménnyel terjeszti a közgyűlés elé. A javaslat szerint,

az adózott eredményt eredménytartalékba helyeznék.

Az előző évben 260 milliós veszteséget termelt a társaság.

A H sorozatú kamatozó részvényekhez kapcsolódó, a 2025. évi kamatfizetési időszakra járó, összesen

89 281 984 forint kamatösszeg kifizetését javasolják a közgyűlésnek,

mert az adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék teljességében

fedezi az összeget.

Saját részvények vásárlására is felhatalmazást kérnek

a közgyűléstől 18 hónapos időtartamra:

150 millió forintért az MRP-program céljaira,

500 millió forint értékben az akvizíciós célok megvalósítására. Ebből 250 milliót még az idei évben megvásárolnának.

Tőkeemelésre is készül a társaság: a jegyzett tőkét 713 millió forintról legfeljebb 860 millió forintra emelkehetnék 2031-ig.