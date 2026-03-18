Akvizíciók és tőkeemelés mozgathatja meg az építőipari kispapírt

Nem javasol osztalékot a nyereségessé vált DM-KER. De a kamatozó részvények után kifizetnék a teljes kamatot. A közgyűlésen tőkeemelésről és saját részvények vásárlásáról is szavaznak.
Faragó József
2026.03.18, 05:20
Frissítve: 2026.03.18, 08:39

Április 7-re hívta össze évi rendes közgyűlését a DM-KER. Az építőipari kispapír közgyűlési előterjesztéséből kitűnik, hogy tavaly már nyereséges volt a társaság, vagyis bejött a tavalyelőtt indított reorganizáció: tevékenysége tartósan fenntartható anélkül, hogy felélné vagyonát. 

közgyűlés
Tőkeemelésről is dönthet a közgyűlés / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Miről dönthet a közgyűlés?

A társaság 2025. évi, IFRS nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti éves beszámolóját 7,683 milliárdos mérlegfőösszeggel, 1,783 milliárdos saját tőkével és 131,29 milliós forintos adózott eredménnyel terjeszti a közgyűlés elé. A javaslat szerint, 

az adózott eredményt eredménytartalékba helyeznék.

Az előző évben 260 milliós veszteséget termelt a társaság. 

A H sorozatú kamatozó részvényekhez kapcsolódó, a 2025. évi kamatfizetési időszakra járó, összesen 

89 281 984 forint kamatösszeg kifizetését javasolják a közgyűlésnek, 

mert az adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék teljességében 
fedezi az összeget. 

Saját részvények vásárlására is felhatalmazást kérnek

 a közgyűléstől 18 hónapos időtartamra:

  • 150 millió forintért az MRP-program céljaira,
  • 500 millió forint értékben az akvizíciós célok megvalósítására. Ebből 250 milliót még az idei évben megvásárolnának.

Tőkeemelésre is készül a társaság: a jegyzett tőkét 713 millió forintról legfeljebb 860 millió forintra emelkehetnék 2031-ig.

 Beleértve a tőkeemelés valamennyi típusát. 

 DMKER részvény
DMKER részvény2026.03.16.
Árfolyam: 31,8 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 33 390 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Reorganizáció: új gépek helyett alkatrészekre fókuszálnak

Nehéz év volt a vállalat életében a 2023-as, hiszen 227 milliós nettó veszteséget könyvelt. Ráadásul az EBIT is negatív volt. A 2024. áprilisi közgyűlésen leváltották az operatív menedzsmentet, és reorganizációba kezdtek. Ennek keretében elindult a felesleges vagy átmenetileg nélkülözhető funkciók és a hozzájuk kapcsolódó létszám leépítése. 

Átszabták a költségstruktúrát, megszüntettek minden olyan kiadást, amely nem szolgálta közvetlenül az alaptevékenységet, 

vagy nem befolyásolta alapvetően a működést. A személyi jellegű ráfordítások 15 százalékos és a működési ráfordítások 10 százalékos csökkentését tűzték ki.  

Az is fontos váltás volt, hogy a kereslet szűkülése miatt

az értékesítés fő fókusza az after sales területekre helyeződött át,

azaz az új gépek értékesítése helyett az alkatrész-értékesítés, valamint a szerviz- és gépbérbeadás-szolgáltatások kerültek előtérbe.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu