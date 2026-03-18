Akvizíciók és tőkeemelés mozgathatja meg az építőipari kispapírt
Április 7-re hívta össze évi rendes közgyűlését a DM-KER. Az építőipari kispapír közgyűlési előterjesztéséből kitűnik, hogy tavaly már nyereséges volt a társaság, vagyis bejött a tavalyelőtt indított reorganizáció: tevékenysége tartósan fenntartható anélkül, hogy felélné vagyonát.
Miről dönthet a közgyűlés?
A társaság 2025. évi, IFRS nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti éves beszámolóját 7,683 milliárdos mérlegfőösszeggel, 1,783 milliárdos saját tőkével és 131,29 milliós forintos adózott eredménnyel terjeszti a közgyűlés elé. A javaslat szerint,
az adózott eredményt eredménytartalékba helyeznék.
Az előző évben 260 milliós veszteséget termelt a társaság.
A H sorozatú kamatozó részvényekhez kapcsolódó, a 2025. évi kamatfizetési időszakra járó, összesen
89 281 984 forint kamatösszeg kifizetését javasolják a közgyűlésnek,
mert az adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék teljességében
fedezi az összeget.
Saját részvények vásárlására is felhatalmazást kérnek
a közgyűléstől 18 hónapos időtartamra:
- 150 millió forintért az MRP-program céljaira,
- 500 millió forint értékben az akvizíciós célok megvalósítására. Ebből 250 milliót még az idei évben megvásárolnának.
Tőkeemelésre is készül a társaság: a jegyzett tőkét 713 millió forintról legfeljebb 860 millió forintra emelkehetnék 2031-ig.
Beleértve a tőkeemelés valamennyi típusát.
Reorganizáció: új gépek helyett alkatrészekre fókuszálnak
Nehéz év volt a vállalat életében a 2023-as, hiszen 227 milliós nettó veszteséget könyvelt. Ráadásul az EBIT is negatív volt. A 2024. áprilisi közgyűlésen leváltották az operatív menedzsmentet, és reorganizációba kezdtek. Ennek keretében elindult a felesleges vagy átmenetileg nélkülözhető funkciók és a hozzájuk kapcsolódó létszám leépítése.
Átszabták a költségstruktúrát, megszüntettek minden olyan kiadást, amely nem szolgálta közvetlenül az alaptevékenységet,
vagy nem befolyásolta alapvetően a működést. A személyi jellegű ráfordítások 15 százalékos és a működési ráfordítások 10 százalékos csökkentését tűzték ki.
Az is fontos váltás volt, hogy a kereslet szűkülése miatt
az értékesítés fő fókusza az after sales területekre helyeződött át,
azaz az új gépek értékesítése helyett az alkatrész-értékesítés, valamint a szerviz- és gépbérbeadás-szolgáltatások kerültek előtérbe.